除了塑膠、垃圾以及油污染，還有哪些「看不見」的海洋保育隱形殺手？

文：何元楷（國民黨青年部助理研究員、國立政治大學歷史系碩士班研究生）

人類與環境關係密切，兩者間須相互尊重，達到平衡，以維持地球永續發展。台灣四面環海，海洋與我們更是息息相關，我國對海洋的保育可說是相當重要。

目前我國所面對的海洋保護議題包括了：生態、環境以及資源，三者之關係環環相扣。其中，海洋污染對海洋生態造成嚴重的影響，甚至更對人類的健康有所威脅，解決海洋污染可說是刻不容緩。究竟什麼是看不見的海洋污染？本文的目的就是讓大眾認識何謂看不見的海洋污染，欲喚醒大眾對海洋保育的意識。

除了看得見的污染，海洋還面臨許多「看不見」的生態殺手

目前我國海洋面臨的挑戰有污染問題、漁業監管不當等，這些問題足以破壞海洋生態，導致生態失去平衡，甚至讓台灣周遭海域的魚種及數量改變，進而直接影響漁業。污染，是對海洋生造成威脅的來源之一，說是最大威脅似乎也不為過。

目前海洋污染絕大多數都是來自於陸地，包括：噪音污染、塑膠污染、垃圾污染以及油污染等。這些污染均會造成生態破壞，以油污染為例，船隻漏油外洩，導致油污遍佈在海洋上，這些油污的化學物質不只對海洋生物有害，更可能直接影響人們健康。根據《BBC中文網》報導，原油中的多環芳烴等化學物質很難溶於水，會持續留在環境中，對人體健康有巨大威脅。

可理解的，這些對人體有害的化學物質，可能透過油污染進入至魚類體中，經過食物鏈關係最後進到人體內，與我們有非常直接的關聯。不只對海洋生態有所影響，更可能直接地影響我們人類的健康甚至經濟，顯示出我們應對海洋保育更加重視。

然而，上述油污染多為偶發事件，其污染來源也直接明確，本文更想探究「看不見的海洋污染」。

顧名思義，這些汙染經常被我們忽略，甚至肉眼也看不見。就筆者觀察，似乎噪音及包括塑膠微粒在內的塑膠污染，對民眾而言相較陌生，肉眼也難以察覺，是所謂的「看不見的海洋污染」。

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水下噪音：讓鯨豚找不到回家的路

談到海洋污染中，人們可能會想到油污染、垃圾污染等，但可能忽略了噪音污染也會對海洋生物——尤其是鯨豚——造成的影響。

根據《科學》期刊的回顧性研究，分析了500多份評估噪音對海洋生物影響的文獻，約90%的研究發現噪音對鯨、海豹和海豚等海洋哺乳動物具有重大危害，而80%的研究指出噪音對魚類和無脊椎動物有影響，並總結：「聲音是生態系統的基本要素，噪音的衝擊無處不在，從各種層面影響著動物」，可見噪音對海洋生態事實上有所影響。

根據我國《環境基本法》第24條，中央政府應建立環境影響評估制度，預防及減輕政府政策或開發行為對環境造成之不良影響；及第27條，各級政府應建立嚴密之環境監測網，定期公告監測結果，並建立預警制度，及採必要措施。實際執行上，除了沿海噪音監測應盡快納入環境影響評估及環境監測網，政府更應儘速制定水下噪音相關法規，來解決這些噪音對海洋生態的負面影響。

微塑膠：透過海洋深入，逐漸進入人類的體內

在海龜鼻子卡著塑膠吸管、擱淺鯨魚胃裡塞了塑膠袋的照片登上媒體後，一般人對海洋塑膠污染應該不會陌生，這也是我們最常聽到的塑膠污染，看過相關報導、影片或照片的人，相信是怵目驚心。

然而在那些「看得見」的塑膠廢棄物之外，還存在「看不見」的塑膠污染，也就是塑膠微粒。

塑膠微粒就是微塑膠（Microplastic），它們是塑膠製品的顆粒原材料；或是因暴露於風、浪和紫外光下而分解或變形的塑膠碎片。根據國際自然保護聯盟（International Union for Conservation of Nature，簡稱 IUCN）的調查報告顯示，危害海洋的塑膠問題中，家用及工業排放的微塑膠佔15%至31%，比大型塑膠製品降解分裂後造成的污染更嚴重。

此外，根據國際組織綠色和平2018年的海域微塑膠分佈調查中，發現基隆海域的塑膠總量最多，微塑膠最高達近79萬個，而這些「微塑膠」容易和浮游生物聚集，當海洋生物將浮游生物吃下肚，微塑膠就會因此進入生物食物鏈，人類若將這些海洋生物料理成美味的海鮮，就可能在不知情的情況，讓微塑膠進入體內、危害健康。

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綠色和平更表示，這些塑膠含有的有毒物質可能會干擾人類的內分泌、生殖系統，甚至可能致癌。這些看不見的塑膠污染，正間接的影響我們人類的健康，愛吃海鮮的我們，能不重視塑膠微粒污染嗎？我們應儘速解決這看不見的污染，因為儘早解決，儘早遠離傷害。

筆者以為，政府應訂立一個減塑的願景與目標，逐步禁止販售塑膠袋、塑膠吸管、塑膠餐具、塑膠盒等一次性塑膠用品，並幫助塑膠製造業者轉型，達到業者、消費者、環境三贏的效果。

解決海洋污染，得從陸地上開始做起

要解決這些污染，降低對海洋生態的破壞，仍然得從陸地上開始做起——因為絕大多海洋污染來自於陸地，來自於人為。

首先，有關海洋噪音污染，可能是來自於沿海工廠、機器、船隻等，許多海洋生物透過聲音來辨別方向，甚至彼此溝通，而噪音對牠們來說，可能會影響到他們辨別的方向，以致擱淺而死亡，這也彰顯制定水下噪音法規的急迫性與重要性。

至於無所不在、透過海洋生物悄悄進到我們身體裡的微塑膠，除了政府明定法規與政策推行落實外，我們也該養成購自備環保袋、飲食自備環保餐具的習慣，從自我生活中開始減塑，為海洋，為地球盡一分心力。

我們都是地球的公民，有責任讓地球永續，將美麗的地球留給下一代。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航