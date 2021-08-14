聯合國氣候變遷報告：野火、暴雨、熱浪、海平面上升，沒有政府能不相信地球已十萬火急

文：Ajit Niranjan

溫室氣體的總量在上升，將全球變暖限制在攝氏1.5度的目標變得越來越遙不可及。根據測算，這一臨界值有可能在數十年內即被突破。

這是聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）報告中的關鍵訊息之一。該報告已獲195個國家的代表的批准，於8月9日正式公布。正值數星期來眾多富國和窮國遭遇破紀錄的熱浪和降雨襲擊之際，報告總結了有關氣候變化的現有認知，借鑑了1萬4000多項經同行專家評審的研究。

IPCC報告是對該主題的最詳盡評估。這一最新發表的科學家分析報告，提供了一幅發人深省的圖景：在短短幾百年內，行星的環境被單一物種大規模改變。

撰寫該報告的工作組雙主席之一的馬森－德爾莫特（Valèrie Masson-Delmotte）表示，這份報告「是對現實的把脈」。

由於燃燒化石燃料、釋放溫室氣體，人類已使地球變暖了1.1攝氏度。極端降雨、熱浪和乾旱變得更加頻繁、更加嚴重。自2014年發表的上一份IPCC重要報告以來，科學家們越來越確定，氣候變化也加劇了森林火災、洪水和風暴的規模。

該報告共同執筆人、蘇黎世聯邦理工學院大氣與氣候研究所科學家塞納維拉特納（Sonia Seneviratne）表示：「尤其當我看到我們在極端氣候方面的發現時，我會說：我們處於氣候危機之中。我們的確面臨一個非常大的問題。」

Photo Credit: AP / 達志影像

氣候變化使地球升溫速度有多快？

2015年，作為全球努力的結果，各國領導人承諾，至本世紀末，將全球變暖控制在2攝氏度以內，最好是控制在1.5度以下，以阻止局勢惡化。而根據設址德國的氣候行動追蹤研究小組的說法，各國政府目前仍在推行一項會使地球升溫3度的政策，數十年內，《世界氣候報告》調查的所有預期排放情景，都將不能達到將升溫幅度限制在1.5度以下之目標。

科學家們指出，儘管如此，依然有必要採取嚴厲措施。根據一項雄心勃勃的、急劇減少排放量的設想，至本世紀末，升溫幅度仍有望控制在1.5度以內。這意味著，除全球經濟快速脫碳外，還要從大氣中捕捉大量的二氧化碳。不過，為此所需的技術昂貴。迄今為止，幾無證據顯示，相關方法可在所需的規模上發揮作用

該報告另一撰寫人、波茨坦氣候影響研究所科學家邁因斯豪森（Malte Meinshausen）指出：「現在避免排放，要比突破我們的碳預算、然後又從大氣中捕捉大量排放物容易得多。」

氣候變化如何影響了地球？

根據最新估計，全球每升溫1攝氏度，極端降雨量就會增加7％；強熱帶氣旋將更為頻繁地發生；印度洋的季風降雨將更猛烈，並且出現在不同季節。報告作者們寫道：「只要全球氣溫上升，氣候極端變化現象就會繼續增加。」

以往十年一遇大雨的發生概率現在增加了30％，而若溫度升高3度，則將是十年兩遇或三遇，水量增加三分之一；過去十年一遇的大旱將成為十年四遇。與工業革命前相比，發生概率目前已經達到2.8倍、溫度增加了1度的熱浪，其概率將進一步上升到9.4倍。

暖化越強烈，風險也就越大。該報告假設，在升溫4度的地球上，以前某國每50年一遇的熱浪，同一時期將發生39次。德國航空航天中心地球系統研究員、該報告合著者之一的艾林（Veronika Eyring）強調，「該報告清楚表明：必須立即行動。」

反饋效應會加速變暖嗎？

氣候變化導致的一些變化，也將繼續推動變暖。隨著地球暖化，海洋和陸地上的天然碳降會越來越失效。經由更高的溫度，更多的永久凍土會融化，並將大量甲烷釋入大氣；反射地球熱量、使其冷卻的冰雪亦將越來越多地消融。在2050年之前，北極就可能至少在整整一個月內幾乎沒有洋冰。

根據科學家的說法，永久凍土的融化並不足以導致全球自我加速的急劇暖化，但將使應對氣候變化的鬥爭更加艱困。更多的溫室氣體排放意味著更強的反饋效應。而隨著溫度的升高，預測它們的影響也將日益困難。

此外，還有那些再也無法阻止的進程：本世紀海平面預計將上升半公尺以上。現在，它已導致許多沿海地區發生更嚴重、更頻繁的洪水。科學家們還指出，鑑於冰蓋對暖化的反應存在不確定性，因此，不能排除發生更極端情況的可能性：2100年海平面上升2公尺，2150年上升5公尺。

儘管如此，奧地利魏格納氣候與全球變化中心科學家、該報告的另一名撰寫者馬勞恩（Douglas Maraun）仍表示，每一種氣候保護措施多少都有幫助：「每避免一度或十分之一度暖化，都能降低發生極端事件的風險。意識到這一點，可能有助於避免把腦袋埋進沙子裡去。」

化石燃料的終結

溫室氣體的最大來源是煤炭、石油和天然氣。在一份為決策者們撰寫的有關該報告的43頁摘要中，未出現「化石燃料」一詞。該摘要先由科學家起草，然後由政府官員逐行逐句審核批准。

氣候科學家邁因斯豪森指出：「在科學家們撰寫的報告中，當然提到了化石燃料。」他表示，IPCC報告的作者們不被允許對閉門會議置評。對此，他強調：「即使你失去了一些表述，它也是一個了不起的成就，最終得到了所有政府的首肯。現在，世界上沒有一個政府可以開倒車，說不相信IPCC所寫的東西。」

同為該報告撰寫人的牛津大學氣候科學家奧托（Friederike Otto）說，「科學代表自己，不摻任何水分。」

今天公布的IPCC報告是總共三份報告中的第一份。兩個月後，將在蘇格蘭召開聯合國氣候變化大會（COP26）。屆時，各國領導人將磋商至2030年脫碳的解決方案。富裕國家是否兌現了2020年每年向較貧窮國家支付1000億美元以適應氣候變化的承諾，也將是議題。

至少就目前而言，富國還沒有達到這樣的資助規模。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航