華為「鴻蒙系統」使用者破5000萬，年底目標調高到4億，挑戰Android霸主地位

華為對外表示，由集團內開發的鴻蒙系統（HarmonyOS）正快速發展，系統使用者數量首度突破5000萬個，創下歷史新高，因此公司決定，調高今年底目標使用者數，大舉從3億提高至4億個，並誓言成為新一代的智慧手機操作系統，並期盼能夠擺脫歐美系統的束縛，擠下谷歌的Android霸主的寶座。

鴻蒙系統年底目標使用者數提高至4億個

華為強調，鴻蒙系統更方便、更流暢且安全，僅需一套系統就能滿足多種設備需求，將N個設備組合成一個「超級終端」，而發揮硬體互助、資源共享的強大功能。目前已經有20多種不同型號的華為手機可升級鴻蒙系統。

根據華為的說法，在鴻蒙系統生態方面，已有科大訊飛、蘇泊爾等300多家合作伙伴加入鴻蒙生態，預計2021年有40多個主流品牌成為鴻蒙體驗的新入口。

7月29日的華為旗艦新品發布會上，消費者業務總裁余承東信誓旦旦表示，6月至今，已升級HarmonyOS 2的用戶達4000萬，相當於每一秒就有8位用戶升級 HarmonyOS 2。

《關鍵評論網》訪談智慧型手機業內人士指出，目前全球主流作業系統有三個，分別是：蘋果的iOS、谷歌的Android以及微軟的Windows，目前鴻蒙系統拓展非常有限，以台灣來說，市場上根本沒幾個人對這個系統有印象。

他指出，幾年前三星推出了Tizen，但此系統與Android競爭非常失敗，連自己三星手機的用戶中都無法推廣起來；而微軟（Microsoft）也曾盡力推廣Windows的操作系統，但成效不彰，這些案例都代表要搶佔操作系統市場非常困難。

他說明，操作系統是一個巨大的商機，只要掌握這個入口，就能在廣告和App商店佔有管控能力。

業內人士繼續說明，這就很像是通路的概念，一個成功的操作系統可以決定各種APP的露出；有可掌握用戶的數據，都是非常重要的資源。不過，在智慧型手機逐漸飽和的時候，華為為了擺脫歐美操作系統的束縛，才開發自己的系統，並且挑戰谷歌的Android，動作已經太慢了。

不過，針對華為鴻蒙系統，專家Janus日前表示：「如果要普及，重點還是要有其他的手機廠商願意加入這個系統」。雖然華為多次表態，如果中國的國產廠商願意加入鴻蒙系統的話，華為也會提供幫助，提供完善、優質的開源系統和生態服務。

Janus指出華為的號召，是雷聲大雨點小，自華為宣布鴻蒙系統開源以來，中國主流手機廠商集體噤語，無一要加入到鴻蒙系統的陣營之中。

為什麼中國手機廠商不用鴻蒙系統？

Janus表示，目前的鴻蒙系統還未建立起穩定的生態，加入該系統非常冒險。相較於Android系統已發展十幾年，擁有數百萬款應用程式（APP），及眾多手機廠商貢獻的原始碼軟體，早已建立起穩定繁榮的生態。

他說：「這些市場上已經各有一片天地的中國手機商，自然不會想要挺而走險。」

另外他強調，作業系統牽扯到背後的利益分配，目前小米、OPPO等都有自己的客製化系統（介面），小米有MIUI，OPPO有自己的ColorOS，vivo有Funtouch OS，每一套系統，都各自有自己的一套「生態」，甚至講到物聯網，它們也都有自己的IoT戰略佈局以及軟體營收業務。

他說明，在手機系統中，廣告、軟體應用商店的獲利分配也成為一大考驗。而中國手機各自競爭激烈，例如華為、小米、OPPO以及vivo都是對手。各家廠商考慮替換成本、品牌、盈利模式等後，還得擔心是否反被華為箝制。

《華爾街日報》報導，華為說服其他廠商採用鴻蒙系統是一場艱苦的戰鬥。Google的Android系統擁有數十億習慣於其界面的消費者，市場上已售出的智慧手機中有超過80%運行Android系統。

不過，市場研究公司Canalys的分析師彭路平（Nicole Peng）稱，以自由市場的概念，這是一個重大的突破，因為終於有不一樣的系統進入市場給消費者選擇。她繼續說，要建立起這樣的操作系統的生態，需要花很多時間讓相關利益關係者，都能夠認同且看到好處，並非一蹴可幾。

諮詢公司International Business Strategies Inc.的執行長Handel Jones表示，華為在中國推廣其新操作系統會更容易，因為中國對Google應用的依賴較低。他樂觀的指出，未來十年鴻蒙系統被廣泛採用的可能性高達80%。

不過華為仍有空間，彭路平說明，如果將操作系統賣給在非洲等市場佔主導地位的供應商，華為有可能會取得更大成功，因為該區域Google的操作系統並非如此根深蒂固，華為仍有機會在該市場佔有一席之地。

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核稿編輯：翁世航