【專訪】漫畫家ROCKAT 搖滾貓、林莉菁、小莊、陳繭：四本反映社會的漫畫，看見台灣土地上的真實

文：侯名晏、林宜柔（CCC編輯部）

CCC選粹四本反映社會的漫畫，透過漫畫家的眼睛，看見這片土地上的真實。

痛苦並快樂著——ROCKAT 搖滾貓《無名歌》

台北是一個節奏很快的城市，接收著最新資訊，不斷地改變，到處都充滿了機會，這些特質，吸引遊子駐足停留。為了逐夢，大家來到台北，最後卻為了生活，離不開台北。

「大家都想來，可是大家都不知道怎麼離開，像飄在這個城市上面，日復一日，快樂又有點痛苦地活著。」身為在台北生活的桃園人，搖滾貓為台北做了精闢的註解，也讓他筆下的角色們，在這座城市裡試圖實踐自我價值。

在《無名歌》中，主角太陽是個住在台北的青年，頂樓加蓋的小房間裡承載著他滿滿的搖滾夢，但每天早上被鬧鐘追趕才是他真正的生活。理想無法實現的無奈，被迫向現實妥協的不甘，太陽的處境如同台灣當代年輕人的縮影，也是作者的自我問答，當夢想空轉，熱情虛耗，該屈服還是咬牙撐下去？

搖滾貓在大學時也組過樂團，對於揣摩這樣的徬徨心情深刻入骨，另外他也將在電視台工作過的經驗轉化為故事情節，把兩個衝突的元素－－冷傲的獨立樂團背景和譁眾取寵的偶像經紀，並置在角色身上，為故事更添張力火花。

年輕時他曾覺得特別型式或深奧難解的創作概念價值比較高，但年齡稍長後，他認為沒有好壞對錯之分。雖然偶像女團的夢想和他理解的世界不一樣，但是想要自我表現，想要活得有價值的心情與其他懷抱夢想的人無異。也許夢想只是換個形狀，但本質上沒有絲毫虛假，正如同《無名歌》一樣。

受訪者／ROCKAT 搖滾貓

不自由漫畫家／台灣藝術大學畢業

2012年繪製桌遊《美麗島風雲》

2014年底出版第一本漫畫單行本《無名歌》

Photo Credit: ©ROCKAT 搖滾貓／蓋亞文化

找回被割去的舌頭——林莉菁《我的青春、我的Formosa》

若說電影「茉莉人生」原作《我在伊朗長大》是認識伊朗政治環境時的必讀漫畫，那麼看過林莉菁《我的青春、我的Formosa》後，讀者必定能透過畫中小女孩童稚的眼眸，深刻看見威權時代台灣的荒謬。

《我的青春、我的Formosa》緣起於韓國新漫畫（Sai Comics）總編金大中邀請亞洲畫家繪製自傳式漫畫的計畫。籌備漫畫期間，林莉菁正旅外創作，每當有支持台灣的示威活動時，她習慣自己製作示威標語參與，將圖畫當成抗爭時唯一的武器。回首自己的成長經驗，卻發現喜歡塗鴉的她，小學時常在師長鼓勵下繪製保密防諜漫畫，成為黨國機器宣傳的小小棋子，令她哭笑不得。

透過這些經歷，她看到圖畫在不同時空環境與國家認同下產生不同的效果，決定以自己從小到大與圖畫、體制的關係來建構全書故事，描繪在戒嚴與解嚴交會的年代成長所經歷的諸多荒誕。

戒嚴題材看似嚴肅，林莉菁卻能以富有想像力的表現手法呈現真實，使一般讀者能輕易吸收。漫畫中許多情節魔幻寫實，如小女孩穿過書本，與林宅血案的被害人對話；或高坐於廟堂的獨裁者與政治受難者面對面言詞交鋒，看似虛幻，卻是她對這些政治案件的真實感受。

最令人震撼的意象，是小女孩在禁止台灣本土語言的政策下，毅然割去自己的母語，縫上高級的「國語」新舌頭。這段靈感其實源於戰後台灣作家的語言轉換經驗之苦，表意用的舌頭被切斷，既描寫了她所經歷的思想桎梏，也呈現了真實發生過的歷史。

林莉菁認為，以看似虛構的手法講述事實，或許就是藝術創作的玄妙之處。對比於影視，漫畫與真實影像間有更多距離，雖不可能有真實的空間感與聲音呈現，卻能以靜態圖像銜接分鏡來營造敘事節奏，產生強大感染力。

也許正是這種呈現真實的感染力，讓本書在法國與台灣出版後得到不少讀者迴響。有法國中年讀者說，台灣本土語言遭獨裁政府打壓的章節，讓他想起法國中央政府為了強力推行法語，曾在公立學校內禁止學童講母語；也有台灣朋友幼時不懂學校灌輸的觀念與父母價值觀的衝突，看過漫畫後才恍然大悟。

在戒嚴期間成長、就讀歷史系、再旅外學習插畫，林莉菁的經歷引領她回首過往生命經驗。愛畫畫的小女孩終於在數十年後找回了自己的舌頭，用畫筆鏗鏘道出過去曾被噤聲的真實經歷。

受訪者／林莉菁

1973年生，屏東人，台大歷史系畢業，後前往法國修習漫畫與動畫創作，作品曾於安古蘭國際漫畫節、俄國Boomfest漫畫節獲獎。繪有《我的青春、我的FORMOSA》1、2集、《Fudafudak閃閃發光之地》等作品，目前旅法持續創作中。

Photo Credit: ©林莉菁／木馬文化

不可取代的年代——小莊《80年代事件簿》

1980年代，蘇聯共產瓦解，柏林圍牆拆除，台灣也從戒嚴時期跨渡到解嚴，整個世界處於歷史的轉捩點，也剛好是小莊從升學壓力到自由解放，從安居家中到獨立謀生的人生轉變階段，彷彿生命歷程與時代同步，人正在成長摸索，新世界也逐漸形成，對他來說，這是不可取代的年代。

《80年代事件簿》便是重新還原小莊記憶裡當時的台灣風景。要視覺化一個消失的年代，需要非常龐大的資料量，除網路上可搜尋到的資料，小莊也會仰賴自己的收藏，例如他所保存舊時代留下來的四百多卷錄音帶。而有些不復存在的老地點，像是台中金馬遊樂場、台北光華商場等，則是透過照片和影片重建回憶，慢慢勾勒加上想像拼湊而來。

有些讀者反應家中小朋友在看完《80年代事件簿》之後，會開始跟父母討論那個年代的事情。這也實現了他在創作之初，希望不同世代的人可藉由這個作品互相了解的願望。

隨著不同語言版本出版，許多機會也陸續產生，像是2015年，比利時漫畫博物館特別安排《80年代事件簿》個展，小莊也曾獲得英國倫敦大學亞非學院、德國慕尼黑漫畫節等單位邀請參加講座。柏林的記者曾告訴他，那個年代德國剛好經歷柏林圍牆倒塌，和台灣解嚴、環境翻轉有相似之處，所以他們的讀者也能理解書中描寫的氣氛。小莊沒想到一個描述自己成長年代的作品，會延伸成國際之間的文化交流，讓這本滿懷台灣共同回憶的作品，不僅觸發不同世代讀者的溝通，也成為台灣和其他國家連結的橋梁。

受訪者／小莊

本名莊永新，1968年生，台灣台北復興商工美術工藝科畢業。活躍於廣告圈，左手拍片右手畫漫畫，曾獲金漫獎，以及法國安古蘭國際漫畫節台灣代表漫畫家，著有《窗TheWindow》、《廣告人手記》、《80年代事件簿》等漫畫作品。近期預備前往義大利參加講座，介紹80年代的台灣給歐洲朋友認識。

Photo Credit: ©小莊

在人性中浮現真實——陳繭《海之子》

海浪高高捲起，將小小漁船打得左右晃蕩。漁船前端鏢台上，旗魚鏢手一手持鏢，一手拉繩，除雙足套上腳籠外，在晃悠悠的鏢台上沒有任何依靠。那瞬間鏢手只能面向大海，屏氣凝神地等待魚鰭浮現的那一剎那，專注當下，純粹一如漫畫家提筆創作時。

《海之子》以台灣漁村為背景，描繪出被海風圍繞的父子故事。幼時從海上飄來台灣，成年後又飄向日本追求漫畫家夢想的阿勇，在討海人父親阿朗遭遇海難後，才終於開始理解父親未知的過去，與不被理解的種種選擇。

冀望能夠創作出刻劃人性，也為人類真實生活樣貌留下記錄的作品，因此陳繭選擇讓故事發生在鏢旗魚船上。為描繪漁港真實場景，他大量閱讀相關研究、論文、記錄，並走訪仍採用日治時期鏢魚技術的漁港，努力用滯澀的台語向漁民、製鏢師進行田野調查。

儘管寫實地呈現了討海人與大海拚搏的凶險，對陳繭來說，物理上的真實卻並非必要，他同樣喜歡科幻故事或《聊齋誌異》、《黑鏡》這樣的「怪力亂神」。他認為，只要「人性」的描寫是真實的，那麼某種程度上，就可以說故事是真實的，因為人性構成了社會，而社會與故事都是人性運作的結果。在《海之子》中便可以看出他著重於細膩的人性摹寫，漁港眾生相在他筆下或明或暗地浮現。

《海之子》是陳繭寫實類漫畫「四部曲系列」的第一部，在他腦海中已構思好與音樂人夥伴Adon合作的友情故事、台南的愛情故事、以及冷冽與暴力調性的第四部。想畫的故事還很多，但寫實題材畢竟小眾，陳繭只好如同筆下的海之子，在嚴峻的紙本市場之海中，且戰且走。

受訪者／陳繭

建築系畢業，2012年以〈海之子〉短篇獲日本鳥取漫畫大賽首獎，改編長版入圍2014年金漫獎漫畫新人獎，2015年出版《海之子》單行本、2018年出版《花甲男孩轉大人》單行本。

Photo Credit: ©陳繭

本文獲CCC創作集授權刊登，原文刊載於此

原文標題為〈尋找真實的目光：訪漫畫家ROCKAT 搖滾貓、林莉菁、小莊、陳繭〉

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航