青衣人的手信：造一種手工啤，建立社區歸屬感

採訪／撰文：莫小巧

「青衣有隻啤酒叫『春花落』，仲要有間酒廠喺青衣，你哋知唔知？」社區組織「青衣島民」成員之一Marco，佇立在海濱，一邊為共購計劃送外賣，一邊介紹著與酒廠H.K. Lovecraft一起合作新釀的啤酒。

巖石旁的釣魚老翁，探頭張望；路過回家的上班族，慢下腳步；跑步的街坊，與他四目交投……大家的眼光，落在青藍色的啤酒罐，上面精緻地畫出一座浮島，上面生出一座青馬大橋，另一邊種著一棵棵車輪梅花朵，看得出是青衣島的輪廓。紅底黑字印著「春花落」，是啤酒的威嚴又詩意的名字，一種在地色彩的青衣手信，從此誕生。

故事，要由今年初說起。

春花落和菠蘿皮，都是街坊選擇

今年初，酒廠H.K. Lovecraft即將踏入在青衣開業的三周年，想製作一款特別的手工啤酒，便邀謝了社區組織「青衣島民」一起構思。兩者一拍即合，由構思名字到口味創作，他們決定都讓青衣街坊共同參與，「過程中，我們不停詰問：大家覺得青衣是甚麼、甚麼最能夠代表到青衣？問到底，我們是想大家思考，對青衣這個屋企認識有多深。」青衣邨前區議員、「青衣島民」成員之一王必敏分享道。

Photo Credit: 莫小巧 「青衣島民」成員，王必敏（右）同為青衣邨前區議員。

王必敏於青衣長大，自小學三年級搬進島內便長居於此，她感覺青衣社區小，人口非常集中，但大家都很疏離，「青衣只有民居，好像一睡醒打開眼就出島玩，去荃灣、葵芳，玩到夜深才會回到青衣，因為青衣無嘢好食。」他們成立「青衣島民」，就是想做一些事，讓人留在青衣，建立一種歸屬感，「歸屬感唔會無啦啦有，要靠一啲嘢，那可以是啤酒本身，或是釀造啤酒的過程。」

例如，當他們想釀造啤酒，便找回很多古老的文獻，發現原來青衣曾經是出產生菠蘿的地方，有著果園種植的歷史，街坊便天馬行空地「腦震盪」，提出自做「菠蘿皮」味的啤酒；他們吹水時又說過，青衣是個島嶼，四面環海，大家幻想啤酒可以帶點海鹽風味。「以往，我們酒廠會較主導『想做一款怎樣的酒』，有一套方法、算式計算出來，但今次不同是，很多想法是街坊說出來，我們才做，幾有趣。」負責今次計劃的釀酒師阿達如是說。

Photo Credit: 莫小巧 阿達

今次釀造的，同樣是酒廠一直沿用的Lager啤酒，不是香港手工啤較常見的Ale，Lager的發酵時間較長，而且低溫。經過街坊多次熱烈討論、投票、試酒會後的反覆改良，他們敲定這款青衣啤是偏向果味較重，「於是，今次特別選用了澳洲的啤酒花，果味較濃烈、好fruity，唔似之前用的歐洲啤酒花。」阿達說完，即場斟了一杯，呷一口，甜，果然是第一印象，但慢慢嘴嚼，餘韻卻有點苦澀，阿達形容，那也是他們對社會的想法，甘苦將會持續好一段日子，願與青衣人香港人，甘苦與共。

當選好味道，他們也想讓街坊投票揀出青衣啤的名字，「如『藍巴勒的餘韻』*、『青啤』、『青衣島啤』等等，最後由『春花落』跑出。」王必敏回憶道。只要翻查明朝郭棐編撰的《粵大記·廣東沿海圖》便會得悉，春花落是青衣的古名，詩意盎然；也是青衣「三支香」自然教育徑上，刻在一塊大石的名字，很多青衣人覺得，那根本是青衣人獨有地導的稱謂，因而「投其所好」。

Photo credit: 青衣島民Facebook圖片

四海為家的釀酒師，找到自己的根

釀酒師阿達今年28歲，入行4年，在這家酒廠則待了3年，是土生土長的青衣人。他形容自己的心態，本來就像右手手臂的一大抹的海浪，「以前叫做so-called浪子，周圍流浪，想睇吓個世界，我對人無乜感情，對地方無乜感情，對所有嘢無乜感情。」

2019年後，他發現原來自己並非如此，「唔係喎，原來呢個地方會有啲嘢好觸動你，你會好想投入落去，呢啲嘢正正係以前缺乏嘅嘢。」那一刻，他便由那個四海為家的大男孩，變成想為這座城市做點甚麼的人，青衣的「春花落」只是其中之一，「因為我都做緊一樣喜歡做嘅嘢——釀酒，所以紋嘅時候，加咗啤酒花、麥芽、水，記錄低那一刻。」

他的眼睛瞄一瞄「春花落」罐身的設計，指一指上面的青馬大橋，那座通往機場的必經之路，讓人聯想到，再次觸發的移民潮：「我們很想透過這罐啤酒，將我們的力量，傳播到社會其他地方，那彷彿在說，即使香港人離開，我們仍然將力量傳開。」

他形容，像在外國模式，很多人說起一條村，就會聯想到當地的特產，「例如從前川龍的西洋菜」，現在，香港都失去了代表自己的農作物，「我很希望，能夠重新找到一樣東西，去代表這個地方。雖然野心很大，但我們希望透過這個啤酒，不再是空口隨便說，『我們代表一個地方』，而是大家真的在一起，建立到一種歸屬感。」阿達突然感性地說。

在告別的時代，重拾一種希望

「春花落」在7月中正式推出，有份負責推動的前區議員王必敏，因為政府放風，在7月8日辭掉區議員的工作了。她憶述，在她的最後告別街站，有街坊跑過來，著急地問，「咁青衣啤係咪告吹了？」她的助理笑而不語。

「很多時街坊會依賴，有人為自己發聲，有人幫自己做事。『春花落』這個計劃，正正是想示範給大家，你哋本身可以參與在社區裡，我哋唔應該習慣靠一些人去做事。街坊想釀酒，都可以去做，我哋只負責提供平台給你。」她緩緩疏理著這半個月的思緒。

她想到的是，各行各業的人，無論做甚麼都好，只要在自己的崗位上，做到最好，都可以為這個社區、為香港，做更多了不起的事，那怕是一罐看似微不足道的啤酒。在他們眼中，改變社區，從來不應假手於人。

沒錯，社會氣氛很低迷，難關接二連三。但是，在最壞的時代，一班人依然能夠創造出一罐代表社區的手信，一罐啤酒不只是一罐啤酒，還點燃了一份久違的希望。

*「藍巴勒海峽」分隔青衣與新界陸地，屬維多利亞港一部份。

責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex