NBA球員的視力問題：Stephen Curry是個大近視，為何投籃仍如此神準？

文：Simon

看著籃球員在場上飛天遁地和勁爆的體能展現，許多人或是球迷都可能有一種迷思，相信這群「超人」的整體身體素質都是超越常人。

「多數人對於球員的基本認知是他們的身體在各方面都趨近完美。」巫師隊的視力專家Keith Smithson說道：「他們在場上奔馳如閃電、跳躍如火箭，即便不是明星，一到場上也是能飛來飛去，因此多數人認定NBA球員也擁有超人般的視力，但這在NBA中並非人人皆是。」

2019年初，幾乎斷定是NBA從古至今的第一神射手Stephen Curry發表了一段震驚眾人的話：「我一直以來都是用模糊的視線在投籃，就像尋常人，我有近視。」

2010年，由眼科專家Michael Peters率領的研究團隊發現，不論是先天還是後天，NBA球員中有16%需要戴眼鏡或是需要動視力矯正手術；球員工會在2017年的調查顯示，約30%的球員有近視問題，並指出行動裝置、手機遊戲和社群媒體的發達，是造成新生代球員近視問題越來越嚴重的主要因素。

美國知名健康機構從2009年到2016年追蹤112位NBA選手，研究結果指出，球員花在電子螢幕佔據上的時間大幅暴增3倍，並有許多球員會熬夜打電動和瀏覽社群媒體。研究員Jason J. Jones博士認為深夜使用社群媒體除了嚴重影響生活作息外，還會對視力產生負面影響，「不少球員會熬夜上網，這非常傷害眼睛，而對運動員來說，健康的眼睛幾乎代表著運動生命。」

尼克隊總教練David Fizdale在2019賽季帶領平均不到24歲的「網路世代」球員，也相當擔憂球員被電玩和手遊佔據所產生的影響，「他們比賽或訓練完就會把眼睛一直暴露在藍光下，我很擔心他們有沒有足夠的休息。」

然而，除了基因遺傳或後天環境造成的近視外，籃球比賽本身也很容易弄傷眼睛。相較於其他運動，籃球不僅肢體碰撞度高，還會大量運用到手臂揮舞和下壓的動作，因此容易造成戳傷或撞傷眼睛的意外。

根據2018年小兒科期刊的研究，1990到2012年間有16%的青少年在籃球運動傷到眼睛，更別提激烈的成人和職業賽事。除了2019季後賽James Harden被Draymond Green戳傷外，2018年總冠軍賽，LeBron James也曾被Green（沒錯，又是Green）意外碰傷，造成結膜下出血而視線模糊。

2017年，效力於紐西蘭長島隊的Akil Mitchell在一場爭搶籃板中，眼睛被手指插入而造成眼球脫離的駭人意外傷勢，幸好在經過9個月的治療後近乎痊癒。Mitchell後來在法國甲級聯賽征戰，眼睛受傷雖然對視力上沒有造成太大的傷害，但卻給了他不小的陰影，從此以後都要戴著運動護目鏡上場比賽，「我現在沒戴著護目鏡，我會害怕踏上球場比賽。」

而NBA中也有不少球員為了避免眼睛傷勢而戴上運動護目鏡出賽，特別是在禁區討生活的球員，因為很多對手守不住名人堂球星Kareem Abdul-jabbar，就會用插眼睛來當作防守，「他們知道阻擋不了你，就只能要這種骯髒的伎倆。」James Worthy、Moses Malone和Horace Grant都習慣戴護目鏡上場比賽；Hakeem Olajuwon在被Bill Cartwright撞傷眼睛後曾使用過護目鏡；而Amare Stoudemire則是近幾年最知名的眼鏡俠，以保護動過視網膜剝離修復手術的雙眼，「眼睛安全不只會影響運動員生涯，更是攸關人生的事情。」

Amar'e Stoudemire｜Photo Credit: AP / 達志影像

改善視力求進化

2019年，NBA神射手Stephen Curry自曝一直以來都有嚴重近視問題，或更精準地說，他罹患有圓錐角膜（Keratoconus），症狀基本上就是嚴重的散光造成視線模糊和無法聚焦，­「我的視線都是模糊的，包含籃框在內。」而Curry甚至有時要斜視才能勉強能夠聚焦，因此過去幾年的神射，其實都是在模糊的視線下投進。

為視力問題所苦的球員中，有些球員認為雷射矯正手術太過危險，又認為運動護目鏡體積過於龐大，會積汗和影響視野，因此會基於對場上表現影響最小且風險最低的考量，配戴隱形眼鏡來解決視力問題，Curry就是其中之一。根據勇士隊助理教練Ron Adams觀察，Curry並不喜歡在上半身帶太多護具，「他覺得戴上任何東西都可能會影響到手感，因此他之前才不戴隱形眼鏡或運動護目鏡。」

但在2019明星賽前的一波低潮讓Curry決定嘗試特製的隱形眼鏡，「我覺得眼前呈現出一個嶄新的世界，從來沒有體驗過那麼清楚的畫面。」戴上隱形眼鏡後的9場比賽，Cuury繳出48.7%的三分球命中率。「我很難想像，如果之前他是在模糊的視線下投籃，那現在有清楚的視線，他究竟能夠準到什麼地步。」Andre Iguodala說。

除了戴隱形眼鏡外，不少球員選擇藉由雷射矯正手術以求一勞永逸，明星球員LeBron James、Dwyane Wade和Chris Paul都曾經接受過近視雷射手術（LASIK）來改善視力。

甫進入聯盟就極度重視身體保養的James，在2007年就決定透過雷射矯正手術，「我的近視非常輕微，但我想儘可能地看清楚籃框和球場的一切。」James也將2007-08賽季生涯第二度場均超過30分及2008-09賽季拿下生涯首座年度最有價值球員歸功於視力改善，「無論是投籃、傳球還是防守，都是立基在清晰的視力上。」

Wade第一次聽到雷射手術時就嚇的打退堂鼓，除了害怕外，也擔心手術出錯會造成無法挽回的傷勢，然而在諮詢過幾位曾動過手術的家庭成員後，Wade在2011年決定接受雷射矯正，「我生涯只做過幾次毫不後悔的決定，動雷射矯正手術就是其一。」Wade說道：「手術過程不僅一點都不可怕，而且是挺輕鬆愉快的經驗，幾分鐘的手術就讓我看得更加清晰。」Wade現在成為雷射手術的大力提倡者，常常會推薦有近視的隊友去做雷射矯正。

Rudy Gay也是聯盟中著名的「瞇眼哥」，視力差到差點沒能通過駕照申請，Gay試過隱形眼鏡和運動護目鏡，但他都覺得感覺不舒服，「那些眼鏡配件讓我感覺不對勁，有東西罩著眼鏡或掛在鼻子上感覺很怪。」然而在打法被逐漸摸清的情況下，Gay的外線問題被嚴重暴露，造成數據不斷下滑。2013年，Gay決定動雷射矯正手術，改善後的視力讓Gay迎來生涯的二度高峰，「沒什麼比看得清楚來得更加重要。」

Rudy Gay｜Photo Credit: AP / 達志影像

聯盟中最頂尖的控球後衛之一Chris Paul在生涯前期也飽受近視所苦，且有時必須得斜視才能聚焦，「只要能看得到籃框，我就覺得當天的視力感還不賴。」但在10年前，他的爸爸和哥哥不斷勸他接受雷射矯正手術，但一向疑神疑鬼的Paul始終不敢進行手術，直到他意識到這是個進步的契機。

「直到現在，我還是覺得雷射矯正的過程很詭異，但確實很有幫助。」Paul在矯正過後，三分線和罰球命中率都有所提升，「感覺像得到煥然一新的視界，整個球場、弧線和手感都更加明確了。」

視力輔助手感，還是手感輔助視力？

近年與NBA相關的視力研究是杜克大學眼科中心所做的為期10年調查報告，但他們很訝異地發現不少球員近視的嚴重度遠超一般人想像，「有些球員連最大的E都看不到。」杜克大學的眼科醫師Terry Kim說：「很難想像這些球員如何在如此模糊的視線下仍能命中投籃。」

杜克大學的研究最終發表在《眼科與視覺科學》期刊，他們研究了60位球員，發現有15%的球員需要視力矯正，而這些人都是來自於強權高中的頂尖球員，但絲毫未察覺自己的視力缺陷。不少球員的視力大概只有20/70（約0.2~0.3），連在北卡州開車的視力門檻都不到。

然而，即便有嚴重的近視，為何有些球員如Curry仍能在場上呼風喚雨、彈無虛發？原因在於籃球並不像棒球需要看清楚155公里火球的軌跡，這也部分解釋了Curry為何能在近視和散光下打球。比起視力，手眼協調對籃球員來說更加重要。「籃球，或是任何運動並不是誰的視力好才就能有傑出的表現，看得清楚不一定做得到，手眼協調的成熟度和瞬間反應才是最重要的。」前美國眼科學會運動部門的主席Don Teig說道。

名人堂球員Dave Bing在他的自傳寫道，他在5歲時左眼不小心被圖釘刺傷，因此整個生涯都是在模糊視線下打球，但這並不影響他的得分火力，曾入選過7次明星賽和1次的得分王，Bing認為視力只是輔助，手感才是左右投籃的關鍵，「看得清楚不代表你有感覺，抓住感覺，就算閉著眼睛我也能投進。」

而另一項發表在《臨床視力測定學》的研究則能從不同的面向解釋為何Curry在近視狀況下還是如此之準。研究中近視的球員分成不戴眼鏡與戴眼鏡兩組來罰球，結果命中率沒有太大的差別，唯一的差別是完全蒙住雙眼投籃命中率才顯著下降。研究結果也發現，技術越好的球員，近視的影響就越低。

太平洋大學的視力學教授Ryan Bulson認為這有兩種理論可以解釋，第一是肌肉記憶的效果，對Curry這種NBA等級的頂尖射手來說，數以萬計的訓練早就讓身體形成習慣，也就是多數人口中的「手感」。「我們的大腦會排除一些投籃不進的動作，而去記住投進的動作、力道等。」Bulson說道，最著名的例子就是Michael Jordan的閉眼罰球。

Harden在2019季後賽的表現或許能說明肌肉記憶的重要性。Harden在首戰被Green戳傷眼鏡後，不僅視力受損，雙眼還有視差。然而傷後兩戰反倒繳出45%的投籃命中率和40%的三分命中率，「我幾乎看不到籃框，只能憑著反應和身體感覺去順勢而為。」Harden說道。

第二是由Mon-Williams提出的模糊適應理論（blur adaptation），「當你的視力長期在模糊狀態，就學會適應。」Bulson表示，「模糊適應是尚未蓋棺定論的理論，但多數專家認為這可能是大腦提高了對模糊圖像的分析能力，讓你去適應你看到的自然狀態。」

Texas State大學的運動科學教授Duane Knudson認為運動員並非完全倚靠視力，「動態視力（visual acuity）才是運動場上更加重要的能力，也就是說，看得見快速移動的物體比看的清楚靜態物體來得重要。」特別是籃球這種隨時都在快速移動的比賽，球員更需要橫向和縱向的走位。

「動態視力能捕捉球和人的移動路徑，而NBA這種水平的球員早就習慣移位路徑，即便視野模糊，只要能到對的地方，之後就交由手感決定。」「動態視力是NBA中相當複雜且重要的一環。」視力專家Smithson說道，「多數人視力越好，投籃也會越準，但有部分的人雖然視力不好，但仍舊有非常好的命中率。」

視力輔助手感，還是手感輔助視力，這有點像是雞生蛋還是蛋生雞的命題，並沒有唯一的答案。競技比賽中，視力是基礎，但擁有清晰的視力卻不一定能轉化為真實的戰力，唯有透過不斷練習，讓成果銘刻在身體，並在比賽中自然展現，才是球星所需具備的條件。

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核稿編輯：翁世航