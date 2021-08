《經濟學人》封面「世界上最危險的地方」，讓我嗅到「美國軍工複合體」發話的味道

文:卓智傑

在今年5月1日《經濟學人》發表了當期的期刊,封面上直指台灣為世界上最危險的地方,繪有台灣的雷達圖上,兩側有代表兩個超級強權的旗幟,一方是中國,另一方則是美國。

此篇文章一登出後,立即受到了很大的關注以及媒體焦點,其原因也不難想像:日益緊張的台海關係,逐漸平常化的共方軍機繞行台灣亦或是南海的具高度敏感性的領空等行為,都在往這段國際關係中增加大量的變數以及未知的高端風險。

當然我們必須承認這些擔心和對戰爭的憂慮是的確存在且可能發生的,但是筆者對於該篇文章有另外一層的想法和解讀,那就是:該篇文章的寫法以及所提及內容,非常像是在為美國的軍火商謀求新的訂單一樣,隱晦但包含著指引,本人的分析想法如下。

首先,我們應先行釐清何謂戰略性的含糊不清一詞。戰略模糊(Strategic Ambiguity)是指該國政府在其外交政策的某些方面故意含糊其詞的舉措。透過對於雙方都不做出具決定性或綁定性的避險決策,則可以達到某些政治目的,如暫時拖延某些具改變整體環境結果的決策思考時間,來達到風險最小化的外交手段。與其相反的決定即是戰略清晰(Strategic Clarity)。

美國在中華民國政府於內戰遷台之後,採行的國防外交戰略上曾有變化,比如從同樣與蔣介石皆是軍人出身的艾森豪(Dwight David Eisenhower)在執行政策上都較屬於明確的保護中華民國在台政府等,面對當時的政局環境,美國選擇提供大量的新型武器(如九二四空戰中的空對空飛彈),來達到幫助中華民國政府,以及維護美國自身第一島鏈防護圈的國家安全措施。

爾後,伴隨台灣與美國簽訂的中美共同防禦條約被台灣關係法所取代之後,售台的軍武被法規限縮在於僅能販售台灣具自衛性質的軍武,並不能售予台灣具大規模的殺傷性質武器,如洲際彈道飛彈或具有侵略攻擊性質的武器等,很大程度限縮了台灣的軍事防衛能量。但是美國在台協會(AIT)於2019年公布1982年時任總統雷根建立的備忘錄,其內文聲明:「美國對台提供武器之性能與數量完全視中國共產黨所構成之威脅而定」。

那麼,這樣的外交舉措和國防防禦量能的盤算下,背後有無利益驅動呢?很遺憾 答案似乎是可見的:

In the councils of government, we must guard against the acquisition of unwarranted influence, whether sought or unsought, by: the military industrial complex. The potential for the disastrous rise of misplaced power exists and will persist.

(艾森豪在卸任演說上提醒軍事工業複合體對國家帶來的影響)