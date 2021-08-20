《猶太爸媽這樣教》：比起體罰，猶太孩童更害怕的是「緘默」

文：林志垠

猶太父母的訓育法

若想培養出懂得與人相處的孩子， 就要趁早教會他原則、規範與責任感。

猶太人非常重視在社會上與人相處， 所謂「三根筷子折不斷」，他們非常重視「合作」這件事。他們相信，幸福與成功都是透過與他人和睦相處而獲得。小至家庭、民族，甚至整個社會的一份子，他們非常重視自己在這當中的角色，所以從小就會對孩子的原則、規範與責任感做扎根教育。

父母會教導孩子在社會上生存必須了解的是非對錯，培養他們的協調能力。這麼做並不是為了要教出「聽話」的孩子，而是想培育出「懂得與人相處」的孩子。

所謂的「訓育」，在字典上的定義是：讓孩子養成並學習校規等社會共同要求的行為與習慣。為了讓孩子適應團體生活，要讓他們養成符合社會期待的習慣， 並在孩子違反紀律或做出不被期待之行為時，對其進行矯正。

訓育結合了「訓」與「育」，也就是「訓導並教育」的意思。請務必銘記， 訓育不是生氣或責備，也不是怪罪孩子的錯誤，又或是以大人的角度去影響孩子的意志。

所謂的「訓育」，是要教導孩子如何明辨是非，選擇正確的道路。

猶太父母的說話習慣

隨著父母訓育的方式不同，孩子會以不同的方式成長。倘若對孩子過分嚴苛， 孩子不僅會看父母的臉色做事，也會失去動力。

即便孩子表面上不會反抗，心裡的怒火卻會一點一滴累積，如果剛好又看到父母情緒失控的時刻，他們就會誤以為這是表達情緒的方式。

這些看父母臉色長大的孩子，做什麼都會沒自信，他們會擔心犯錯，導致事情還沒做就先退縮，避免嘗試，如此一來，他們在人際關係上也會遭遇挫折，有時還會造成叛逆或性格障礙等問題。

猶太父母認為「等待」和「耐心」非常重要，他們甚至覺得，沒耐心的人根本沒資格教育子女。若是到訪以色列，你經常可以在他們的家中、學校、街頭等任何地方，看到上面寫著「耐心」的希伯來文標語，而這個詞彙就源於希伯來文裡「苦難」與「痛苦」的意思。

猶太孩童每天都會聽到父母叫他們「要有耐心」，父母甚至在跟新生兒對到眼時，都會說：「耐心點，等我幫你換尿布。」

猶太父母不管有多累，都還是會以平常心訓育孩子。

在不發怒的狀況下進行訓育是很重要的，如同前述，所謂的訓育意味著教育， 而非發脾氣、責備。

不管孩子年紀多小，猶太父母都尊重他們是一個平等獨立的人格，所以他們不會對孩子發火，倘若遇到情緒無法自控的時候，他們會暫時離開，等內心平靜下來之後再繼續訓育，這樣才能避免對孩子造成傷害。「你怎麼這樣？」、「你做什麼事都一個樣 ！」，這種混雜著父母情緒的言語， 會成為孩子一輩子的心理創傷，除了讓孩子感到害怕並產生反抗心理，其實並不能讓他們知道自己真的做錯什麼。因此，訓育時盡量不要帶入私人情緒會比較好。

那些夾雜著指責的話語，會一輩子留在孩子心中，所以對孩子說話時要特別小心。

「你就是這方面有問題 ！」、「你每次都這樣說 ！」猶太父母面對孩子時， 會盡量避免使用以「你」為主詞的句子，他們會用「這樣做，媽媽會傷心喔 ！」 這類的話語，將情緒傳達給孩子。

就算是在教訓孩子，他們也會盡可能地講道理，解釋到讓孩子明白，自己究竟做錯了什麼，然後再聆聽孩子的反省，並且提出日後要如何改善。

以上就是猶太父母與孩子維繫緊密溝通的說話習慣。

父母的訓育也要有原則

不混雜情緒的訓育，需要有清楚的原則跟基準，不管任何時刻，原則與基準都不會改變。猶太父母的訓育非常有原則，當孩子做出危險、傷害他人或違反社會規範的行為時，他們會立刻提出警告。除此之外，例如「電視可以看多久」之類的原則，都是透過跟孩子討論來達成共識。

訓育需要有一貫性的原則，當孩子犯錯時，絕對不能因為父母的情緒而影響教育，沒有原則的訓育結果，不但不能成功教育孩子，甚至還會帶來副作用。

猶太父母有時也會進行體罰，他們認為，持續對孩子的錯誤行為視而不見， 反而會對孩子的將來造成負面影響，然而，他們即便是體罰，也會先訂好原則：

第一，不能使用手以外的體罰道具，因為猶太人認為手是養育孩子的工具。

第二，絕對不可以打孩子的頭，因為頭部是「智慧的倉庫」。第三，父母不能帶有情緒進行體罰。猶太人相信，只有真正愛孩子的父母，才可以體罰孩子。

然而比起體罰，猶太孩童更害怕的另有其物，那就是「緘默」。重視溝通的猶太人認為緘默是最嚴厲的處罰。當孩子犯錯時，父母會給幾次警告，要是孩子屢勸不聽，他們就會禁止孩子做自己喜歡做的事。

如果孩子接受幾次體罰後，仍然惡習不改，那麼就會要求孩子進行「緘默」， 目的是要這些無法溝通的孩子有自我反省的時間，再主動請求父母的原諒。

猶太父母在處罰孩子時，態度非常明確，但當他們決定原諒孩子的時候，就會不計前嫌地一筆勾銷。

猶太格言裡有句話：「不能威脅子女，只能選擇處罰或原諒。」為的是不讓孩子承受太多心理壓力，就算只是碎碎念，也會壓迫到孩子的心靈，從這點上看來，跟威脅並無兩樣，所以猶太人也不會對孩子嘮哩嘮叨。

責備孩子的時候，就要當頭棒喝，如果碎碎念的話，就會變成嘮叨，孩子就會聽不進去，父母保持明確的態度，分清好壞，給予適度處罰，孩子才能帶著健康的心靈成長。

猶太格言還說：「如果你用右手處罰孩子，那麼就用左手去擁抱他。」也就是說，處罰過後，一定要向孩子表達父母的愛意，猶太父母在訓育完孩子後，一定會抱抱他們，為的是告訴孩子「父母對你的愛依然不變」，孩子也會因此跳脫出被責備後受傷的心情，以平靜的心進入夢鄉。

佛洛依德也說，小時候，當母親責備完他之後，嘴上總會說著：「我的小摩爾人唷 ！」然後整夜抱著他入睡。

父母對待子女的方式，會對他們造成一輩子的影響。

其實親子關係需要運用到高度的人際關係技巧，然而我們卻往往輕忽自己對子女說的話、做的事。父母需要對孩子進行情緒控管，不能因為我要「教育」你， 而表現出憤怒的樣子，這是訓育中最重要，同時也是最難的一部分，也因此，猶太人強調的「耐心」非常耐人尋味。

我個人認為，不管孩子犯了什麼錯，都不能進行體罰。每個孩子的資質不一樣，這世界也不存在所謂百分之百正確的訓育方法，但是希望大家銘記猶太人的教育方式，承認子女是平等的個體，並且以之為前提與孩子建立關係。

猶太人的基礎教育是以堅實的親子關係為基礎，孩子便由此開始學會與人共處的方法。

訓育並不是父母的權力，而是義務。父母必須向孩子表現出深厚的感情，並且要有原則與一貫性，找到最適合自己孩子的訓育方法，這就是父母的義務。對孩子而言，父母是這個世界的縮影，也是人生的指南。

只要讓孩子看見這個世界的溫暖，他就會勇敢地走入世界。

跟孩子一起實踐看看吧！

一定要分清楚訓育跟生氣的差別。 訓育的原則必須具有一貫性。 無論如何都要盡量避免責備的用詞。

小盒子

孩子犯錯時，猶太母親的祈禱

請賜與我智慧，讓我能夠回答孩子的問題，為他解決衝突，並教育他遵守律法。

請賜與我自制力，讓我能夠控制自己，不要火冒三丈，用責備與體罰踐踏我孩子的靈魂。

請讓我能忽略那些微不足道的厭煩與不痛不癢的錯誤。

請賜與我比任何人都要更強大的耐心。

請讓我能夠準確揣摩孩子的想法與心情，幫助我們互相了解。

即便在痛苦和挫折的時刻，也請幫助我不要忘卻第一次感受到孩子存在時的開心、孩子第一次邁開步伐時的喜悅，以及第一次將孩子抱在懷裡的歡喜。

請賦予我力量，讓我不管再累、再厭倦，都能為孩子繼續行動。

請賜與我開心、笑容與熱情，讓我能以信念和正面力量，自信地面對人生。

請讓我能夠緘默，讓我不會用刻薄的言語、嘲諷與責備的語氣，破壞孩子的靈魂。

請賜與我包容力，讓我能夠接受孩子本來的樣子。

請讓我在疼惜孩子的同時，也不會忘記疼愛自己需要被關照、理解與表達的內在孩童。

書籍介紹

本文摘錄自《猶太爸媽這樣教：培育孩子的6大未來能力，打造獨立思考、自主學習、善於合作的下一代》，商周出版

作者：林志垠

譯者：蔡佩君

猶太人領先全球的祕訣，就藏在他們的思維中！

擺脫「讀書至上」主義，培養六大關鍵生存能力——

學習態度 創造力 溝通力 同理心 幽默感 經濟思維

「盲目接受他人的教導，會腐蝕掉自己的權利與自信。」

「如果有一百個猶太人，就會有一百種意見。」

「水會因為裝載的容器不同而改變形狀，而你所結交的人，則會決定你的命運。」

「錢不是賺來的，是滾出來的。」

資訊爆炸時代，該怎麼培養能夠明辨是非，不被風向帶著走，能夠獨立思考的孩子？

孩子的學業成績不理想，父母該如何調適自己，並且鼓勵孩子走出自己的路？

AI時代，有什麼能力是人工智能無法取代的？

該怎麼從小培養孩子正確的金錢與理財觀念？

該怎麼讓孩子懂得與人溝通、合作、協調的能力？

猶太人看待學習的態度

填鴨式的學習法如今已沒有競爭力，

未來教育並非以知識為核心，而是看重「批判思考」與「解決問題」的能力。

猶太人獨有的「哈伯露塔」討論法、培養申論式寫作能力，以及睡前閱讀的習慣，

培養出「不理盲、不雙標」，

能夠自行思考，用自行建立的獨特觀點就事論事，並且樂於閱讀的下一代。

猶太人的創意・個性教育

AI時代必備的核心力量是「創意」和「想像力」。

猶太人父母並不期望孩子能做的「比別人好」，

而是強調「和別人不一樣」。

因此他們鼓勵孩子勇於做自己，展現自己，

即便課業成績不如他人，還是能憑藉著自己的獨特性，闖出一番天地。

唯有「語言能力」無法被AI取代

「語言」不僅僅是溝通工具，更是拉近人與人距離，以及了解不同文化的橋樑，

而人工智能僅能做到「翻譯」，卻無法達到上述目的，

因此，猶太人除了母語外，大多具備兩種以上的外語能力，

而這也是他們能獨步全球的原因之一。

猶太人的溝通教育

猶太人很重視社會化。因此在孩子很小的時候，就會徹底地教育他們原則、規範和責任感等。

從小就會獎勵孩子們組隊活動，

交朋友時也會向孩子強調傾聽的重要，以及謹言慎行的重要性。

猶太人的逆境教育

猶太父母不會全盤付出，他們會有所保留，

讓孩子在一定程度的匱乏環境下，

教導孩子如何在逆境中生存，希望藉此培養他們自力更生和解決問題的能力。

在遇到逆境時，「幽默感」是最好的解藥，

凡事樂觀以對，即便外境再怎麼艱困，也能安然度過。

猶太人的經濟教育

猶太人父母認為金錢教育越早越好，

他們不會白白把零用錢給孩子，而是透過做家事了解勞動的價值，

將零用錢分成儲蓄、消費、資產三等份。

善用每一分錢。

並且透過「分享、餽贈」來幫助同胞，

讓散居世界各地的猶太人更加團結，同時締造不容小覷的經濟實力。

Photo Credit: 商周出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航