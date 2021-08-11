2021/08/11,
生活

林美秀、吳淡如拜師潘若迪傳授甩肉神舞「塑崩跳」

林美秀、吳淡如拜師潘若迪傳授甩肉神舞「塑崩跳」
Photo Credit：凱洛創新股份有限公司

我們想讓你知道的是

台灣消費者健康意識抬頭、對體態也更加家重視，「居家防疫」期間並沒有忘了「居家防溢」，讓塑身、運動類相關產品買氣特別旺。由林美秀、吳淡如兩大天后代言的PP石墨烯懶人塑崩褲，兩個月不到就爆賣50000條，讓石墨烯懶人塑崩褲成為運動用品類的新寵。

PP石墨烯懶人塑崩褲被專業人士封為的「回春褲」，因為它運用了石墨烯黑科技讓運動效能更好、鬆鬆就能達到加倍運動效果，又能雕塑身材，讓身形比例變好。為了居家期間也能輕鬆窈窕，潘若迪老師編排了一段「塑崩跳」舞蹈配合塑崩褲，達到更完美的運動效果。

林美秀、吳淡如和舞蹈老師潘若迪特別穿上塑崩褲，三人連袂，一起發表這支「塑崩跳」讓民眾可以在家就能鬆鬆消耗卡路里，輕鬆達到窈窕效果。除了保養的效果之外，「PP石墨烯懶人塑崩褲」更是一條塑身褲，它採用強大的塑崩織法，彈性極佳，不分尺吋，無論是22腰或是46腰通通穿得下，穿上後還可以繃住贅肉，修飾臀部和腿部的曲線，瞬間可讓自己變成9頭身長腿美女。

「PP石墨烯懶人速崩褲」超強彈性讓林美秀和吳淡如驚艷，兩人笑說：「我們兩個雖然身型不同，但都是穿同個尺寸的塑崩褲喔，並且完美修飾了下半身曲線，很厲害吧！」潘若迪也現身說法：「連我也是穿同樣尺吋的褲子！男生穿貼身的褲子最怕覺得卡卡的，但塑崩褲彈性好，完全不會不舒服。」

潘若迪塑崩舞教學


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