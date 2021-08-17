【2021台灣海洋文化影展】以「在地浪潮」開啟視角，邀請你用電影體驗台灣的海洋

文：鍾尚宏（台灣海洋文化影展策展人）

「在遊輪的正前方，出現了一系列島嶼，這就是金門列島，金門由12個島嶼所組成」，這是廈門觀光郵輪的遊程廣播，我們很少從廈門的角度看金門，也很少從環境的角度看金廈之間的關係。

長期擔任高雄電影節策展人的黃晧傑，回歸家鄉以導演的視角，拍攝了《越界》，在金門沙灘上成堆的塑膠、保麗龍等廢棄物，幾乎都從廈門漂流而來，當中國沿海積極發展海上養殖產業，鮑魚與海蠣養殖場散布在大規模的海域上，景色廣闊驚人，養殖場跨不過金廈海域中線，但是養殖漁業產生的各種垃圾與汙染，卻成為金門海灘揮之不去的夢魘。

Photo Credit: 台灣海洋文化影展提供 《越界》

民間的養殖漁場越界帶來了撿拾不完的海洋垃圾，國家填海造陸興建翔安機場，更越界抽取海砂、破壞棲地，海域裡的白海豚居無定所，海洋生態深受威脅。當經濟成就大於一切的「中國夢」，成就了廈門的壯觀，但沒有人注意到，可能也是金門環境和海洋資源的危機。

創作橫跨影像與當代藝術的盧昱瑞導演，一直紀錄高雄港的產業與文化變遷，首部作品《北堤漫遊人》捕捉第二港口北堤的釣魚客與勞動百態、《冰點》描繪冷凍廠和遠洋漁業的漁工、《尋找五金》見證高雄造船五金聚落，在市容美化政策下的搬遷紀事，盧昱瑞總以仰角鏡頭，紀錄港口勞動者的故事，每一段都充滿生命力道，他的遠洋巨作《水路─遠洋紀行》，紀錄了從前鎮漁港到福克蘭群島的「水路」航程。

這趟航程，總共40天，盧昱瑞和攝影師考船員證，與漁工們一同上船，在他們鏡底的世界，不僅是魷釣船的討海紀實，更是海上漁工的勞動景象，以及處處隱藏的高風險工作。看著豐收的漁獲上船，此起彼落的驚呼與吶喊，或許傳入我們耳內的，是更多關於商業捕漁產業的種種反思。

Photo Credit: 台灣海洋文化影展提供 《水路─遠洋紀行》劇照

長期在蚵仔寮蹲點拍片的施合峰導演，《蚵子寮漁村紀事》與《離岸堤》猶如蚵仔寮漁村的雙生情事，《蚵子寮漁村紀事》紀錄了蚵寮小搖滾的舉辦過程，曾芷玲和余嘉榮是返鄉青年，在蔡大哥的全力支持下，他們號召鄉親參與，讓大家看見蚵寮。小搖滾吸引人的，不只是舞台上的樂團與明星，而是這群鄉親，聯繫起地方情感、戮力付出的熱情和驕傲。

Photo Credit: 台灣海洋文化影展提供 《蚵子寮漁村紀事》

施合峰和陳惠萍導演合拍的《離岸堤》，不僅是《蚵子寮漁村紀事》的續篇，更點出了台灣西南海岸線不停倒退、到處都是肉粽角的環境困境，尤其在漁村人口老化、青年流失、漁業枯竭的變遷中，究竟除了鄉愁之外，年輕人可以做什麼呢？這是《蚵子寮漁村紀事》最令人激賞的感動時刻。

另一位致力拍攝家鄉的導演勒嘎舒米，22歲回到豐濱港口部落，從《海稻米的願望》、《太陽的孩子》、短片〈ILISIN〉到《巴克力藍的夏天》，從海稻米的復育、傳統保留地到海祭文化，再再展現阿美族與港口部落的文化內涵與情感再現。作為一位青年返鄉的阿美族人，勒嘎舒米能理解都市原住民的文化認同與情感狀態，他們羨慕也喜歡部落的傳統文化，但是成長環境卻沒有這些元素，產生一種近鄉情怯的矛盾情結，也成為《巴克力藍的夏天》的主題之一。

Photo Credit: 台灣海洋文化影展提供 《巴克力藍的夏天》劇照

人稱「虎哥」的袁緒虎導演，是台灣重要的水下攝影師，出身舞者的他，後來投身影像創作，組成專業的水下攝影團隊，也以導演身分拍攝了《海人魚》和《東經北緯》。前者以浪漫愛情與人魚傳說為劇情主線，後者則以兄弟親情和海盜夢想為故事情節，然而都不脫離「如果聽懂海浪的語言，就能和海說話」這項命題。這是人與海洋最迷人的相處關係，也是虎哥對海洋的深刻呼喚，轉換成劇情故事，也能帶來很大的情感滿足。

Photo Credit: 台灣海洋文化影展提供 《海人魚》劇照

Photo Credit: 台灣海洋文化影展提供 《東經北緯》劇照

為台灣的海洋拍攝故事，從《越界》到《巴克力藍的夏天》，台灣還有許多出色的海洋電影，可惜礙於影展篇幅，無法一併選錄放映，台灣海洋文化影展以「在地浪潮」開啟視角，亦邀請你，用電影體驗台灣的海洋。

2021台灣海洋文化影展資訊

影展名稱：2021台灣海洋文化影展

時間：9月1日至11月21日

地點：台北、花蓮、台中、高雄、桃園、新北、屏東、新竹、台東、台南十個城市巡迴舉辦，80場次全部免費入場

索票：請上ACCUPASS活動通查詢。

台灣海洋文化影展更多資訊，請點臉書粉絲團與IG。

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航