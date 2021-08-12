AI的第一部劇本創作邏輯混亂、內容粗鄙，但所說的「笑話」讓人細思極恐

文：賴佳昀

大約在一百年前，捷克劇作家Karel Čapek首次在劇本中創造了「機器人」（robot）一詞。如今，劇本中的虛構物件卻反過來成為劇作家。

這部有GPT-2參與創作的劇本，演出時間長達60分鐘，內容則與Antoine de Saint-Exupéry的成人童話《小王子》（The Little Prince）有著異曲同工之妙，但充滿濃濃的未來主義風情，敘述一個機器人行遍世界各地，學習人類的情感與文化，甚至是死亡。

GPT-2是2019年OpenAI所開發的自然語言處理模型（2020年已有最新版本GPT-3），以網際網路中的資料作為學習對象，可以自動生成文字。除了短文、詩歌，目前也發現被有心人士用來生產假新聞。此次用於劇本創作，是一個可預見，但未曾有人實踐過的嘗試。

怎麼做到的？

劇本的創作過程是由人類——布拉格查理大學（Charles University in Prague）的研究人員——起頭，先給定劇中兩個角色之間一開始的頭兩句對話，並在其中暗示接下來的劇情需與人類的感覺和經驗有關。接著模型會從這兩句提示開始，自行生成約1000字的文檔。

研究人員對這1000字對話也不是照單全收，因為嚴格來說GPT-2並不理解語句的意思，只是按照關聯性以及在日常對話中共同出現的頻率，將最有可能的文字排列出來。隨著生成的句子越多，文字中不合邏輯的地方也逐漸累積，於是出現如主角忘了自己其實是個機器人，或搞錯角色的性別等尷尬場面，使得前言不對後語、故事邏輯混亂。

為了避免這種場面，研究人員將整部劇分成八個場景，每一場只會有兩個角色對話，且不超過五分鐘。除此之外，研究人員也會手動訂正例如性別錯置的段落，或是讓GPT-2重複創作同一段子，直到內容合理為止。即使如此，這類需要人為干預的部分僅佔整本劇本的10%，大部分仍是由GPT-2獨自完成。

要能夠自主寫出邏輯自洽、足夠複雜的劇本，粗估還需要另一個十年。然而，相較於十幾年前，AI只能夠在非常偶然的情況下寫出一個「看起來像句子的句子」，GPT-2的表現已經頗讓人振奮！

機器的笑點，人類不懂

把劇本搬到舞台上演出也是另一個難題，GPT-2不擅長指導演員該以怎樣的動作或情緒才能讓角色更有張力，於是全權由演員自行詮釋。

從觀眾的角度來說，有一些GPT-2安排的情節也不是那麼容易讓人欣然接受。舉例來說，劇本裡有一個場景，是一個小男孩要求機器人講個笑話。機器人說：「當你老了、死了，你的兒孫也老了、死了以後，我還會在。」著實令人細思極恐。

GPT-2安排的某些劇情，也深深觸動人類的敏感神經。除了部分場景牽扯到安樂死爭議之外，色情、暴力在整部劇中也屢見不鮮。但這或許算不上GPT-2的錯，因為它只是如實反映了在網路上看過的文字而已。有人說「戲劇是人生的縮影」，AI創作的劇本又何嘗不是如此呢？

參考資料

本文經台灣大學風險社會與政策研究中心授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航