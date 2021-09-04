【2021台灣海洋文化影展】從七部電影認識人類生活與海洋生態如何緊密相連、如何影響人類生存

文：陳姿蓉（影展選片人）

2021年作為東日本大地震十週年，近期引起國際關注的新聞話題，即是日本政府打算將地震引發事故的福島第一核電站，所累積十年的大量放射性物質汙染廢水，稀釋後排放入海。

處在這個時間切口，本影展希望透過「國際大觀」單元所收錄的七部作品，了解全球目前正在面對與討論的海洋資源與汙染議題，從中認識人類生活與海洋生態如何緊密相連，如何影響人類生存。

住在日本宮城縣經營牡蠣養殖場的漁業家畠山重篤，早期因發現由河流上游森林所帶來的浮游生物，能成為供養牡蠣的食物來源，於是自1989年起在鄰近河流上造林。雖然2011年的311海嘯帶走畠山的母親，並重創他的牡蠣農場，但上游植樹的森林很快的就讓養殖條件得到恢復。

這位「牡蠣阿公」在《為海洋生態種樹的漁夫》片中，娓娓道來森林和海洋之間密不可分的關係，這是一部個人家族史和回憶錄，以守護大自然作為家業，更迭往復。

Photo Credit: 台灣海洋文化影展提供 《為海洋生態種樹的漁夫》劇照

同樣講述印尼經歷2004年海嘯襲擊的劇情長片《來自大海的男人》，正如電影本身所傳達出來的神秘氣質一樣，在奇幻迷離的敘事線裡，透過由藤岡靛飾演身份不明、具不可思議力量的角色「阿海」，刻劃大海亦可溫柔亦可殘酷的形象。

Photo Credit: 台灣海洋文化影展提供 《來自大海的男人》

《讓海活下去》是紀錄美國緬因沿岸生態和人物群像的故事。訪談以廣角鏡頭進行，映照緬因州過去雄偉的海岸之美，隨著全球暖化和過度捕撈而產生變化。本片首次在台灣放映，如實呈現緬因州的海洋文化，並在陰暗寒冷的COVID時代作為章節式敘事的結尾，漁民們侃侃講述如何面對修復海洋生態的挑戰，是這部紀錄片引人入勝之處。

Photo Credit: 台灣海洋文化影展提供 《讓海活下去》

另一部榮獲「自然生態影片界的奧斯卡」美國傑克遜野生獎、台灣首映的紀錄片《露脊鯨的終局之戰》，則記錄了保育人士為保護世界上最瀕危的物種－露脊鯨，與北美最有具經濟價值的龍蝦產業產生利益碰撞。天平兩端之間艱難的對話，將觀眾帶到議題的最前線。建議本片可與《讓海活下去》一起觀賞，深入理解緬因沿岸物種生存之道的美麗與哀愁。

Photo Credit: 台灣海洋文化影展提供 《露脊鯨的終局之戰》

渾然天成的人海共生世界《莉維達．地海之詩》，以詩開頭，以海做結，導演特別用GoPro拍攝，觀眾跟著鏡頭被拋棄在甲板上、長杆上或者捕魚船員身上，以特寫描繪海洋生態系的所見之物。片名利維坦（Leviathan）在本片意指為海中獸的漁船，在這裡，即使有令人生理不適的宰殺魚類畫面，也幾乎在如夢似幻的沉浸式觀影效果下逐漸消減。高規格的聲音處理和後製，更讓觀者身歷其境，建立屬於海上世界的宇宙肖像。

Photo Credit: 台灣海洋文化影展提供 《莉維達．地海之詩》

如果已看過獲得本年度奧斯卡最佳紀錄片《我的章魚老師》，會因為人類與章魚的獨特友誼和互動產生感動，那麼BBC「自然世界」節目所製作的《我的章魚家人》，更是進一步推進生物之間複雜的情感關係。透過海洋生物學家謝爾飼養的寵物章魚海蒂，得以理解章魚的智力（她們甚至還會做夢！）有了這份體察和同理，人類也許可以跨越物種藩籬，以更達觀的角度關心世界萬物。

Photo Credit: 台灣海洋文化影展提供 《我的章魚家人》劇照

本單元另外收錄俄羅斯動畫電影《海豚總動員》，本片集結海豚、海鰻、章魚等不同種類的海洋生物，以童趣的方式呈現深海世界。主角小海豚戴菲因為意外發現具有魔力的拱門，最後以智慧和勇氣解決危機，是一部比擬宮崎駿動畫《神隱少女》的成長電影。

海洋一直是人類文明裡被隱喻成探索未知、展現勇氣的象徵，而在體現人類智慧的過程中，端看我們如何解決共生帶來的衝突，希望本單元所提出的命題和叩問，可以為接下來十年的海洋命運，提供一點亮光。

2021台灣海洋文化影展資訊

影展名稱：2021台灣海洋文化影展

時間：9月1日至11月21日

地點：台北、花蓮、台中、高雄、桃園、新北、屏東、新竹、台東、台南十個城市巡迴舉辦，80場次全部免費入場

索票：請上ACCUPASS活動通查詢。

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航