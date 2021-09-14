吃遍東京澀谷區名店全攻略（二）：走在原宿和表參道，很難想像這裡二戰時曾是一片焦土

千駄谷

千駄谷地域包含：「千駄谷」（千駄ヶ谷／せんだがや）和「神宮前」（じんぐうまえ）。

千駄谷位於澀谷區東北部，東京體育館與日本教育家津田梅子在1900年所創立的女子高階教育的學校津田塾大學位於此。這裡由於離原宿、青山與新宿，而且大型紡織企業伊都錦（Itokin Co.,Ltd／イトキン）的總部也設於此地，因而在1980年代以後，有許多的時尚服飾相關企業陸續進駐此地。

明治維新後，德川宗家與篤姫曾居住在這。至於叫千駄谷的原因，則是因為這裡是地處澀谷川萱草叢生的上流地區，一日可收集「千駄之萱」（駄是馬能負荷的行李重量單位），因而得名。

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神宮前、原宿與表參道

神宮前則是原宿與表參道的官方町名，町內主要是商業用地和高級住宅街，從西北部順時針依次為一丁目至六丁目。神宮前一丁目有山手線的原宿車站與千代田線的明治神宮前車站。

江戶時代以前，原宿是鎌倉街道的宿場町。江戶時代結束後的1868年（慶應4年），原宿村屬於天皇的直轄領地的「幕府領」，並於同年11月編入東京府管轄。

原宿車站則是於1906年（明治39年）10月30日啟用，不過原宿車站開業時使用人數並不多，要一直到1919年（大正8年）打造明治神宮後，才漸漸開始發展至今。現在的原宿車站是1924年（大正13年）竣工的第二代，是東京都內現存歷史最悠久的木建車站建築物，不過將在2020年東京奧運後拆除。

現在走在原宿和表參道，實在很難想像這裡在1945年的時候，都曾經因為東京大空襲而成為一片焦土。而在二戰後，包括現在的代代木公園與NHK放送中心如此廣大範圍的區域，都成了提供給美國空軍以及其眷屬的宿舍（這裡原是日本陸軍的代代木練兵場），名叫「華盛頓高地」（ワシントンハイツ）。

那時候在表參道沿線，像是Kiddy Land（キディランド）、Oriental Bazzar（オリエンタルバザー）、富士鳥居等以美軍官兵家庭銷售對象的商店也在此陸續開業。而將過西洋情人節和萬聖節的習慣在日本推廣開來的，便是其中的Kiddy Land，這間店在1980年代的時候，還印製發送了「來參加日本第一場萬聖節遊樂吧！」的宣傳單。

不過經過1945年到1952年的「同盟國軍事佔領日本時期」後，「華盛頓高地」卻依照歸美軍所管。直到1961年，由於再過3年就是東京奧運了，才將這塊土地正式歸還給東京。

而原宿於1962年5月10日開始施行「住居表示」的相關法律後，原先原宿站周邊至青山通、澀谷區「竹下町」、「穩田1～3丁目」、「原宿1～3丁目」等地區就成了澀谷區的「神宮前」。

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這個「住居表示」就是我們現在看到的日本地址。由於日本的許多都市在古代是城下町，道路狹窄不整齊，所以在都市規劃時無法將所有的道路命名。而沒有路名的話，也就沒辦法用路名來規劃門牌，因此就以「街區方式」來編門牌。

目前日本大部分城市的門牌所採用的方式就是「街區方式」。其地址的格式大致是：「都道府縣名」＋「區市町村名」＋「町名」＋「街區符號」＋「住居番號」。

如果以東京上野車站的地址為例的話，就是東京都台東区東上野3丁目19番6号。地址中的其中「丁目」是指大馬路圍成的大區塊，「番」是小路圍成的小區塊編號，「号」是小區塊內建築物的入口編號。

而日語數詞，詞尾的「目」的意思相當於中文的「第」，「丁」指「町」。因此「東上野3丁目」是「東上野區域的第3分町（丁）」的意思。而19番6号，中的15為「街區符號」，6是「基礎編號」。全部加起來，就是東上野3區域的第3分町（丁）第15號街區的第16號建築。

到了1960年代中期到後期，「原宿族」這個名稱在日本首度出現。這是因為在1966年（昭和41年）的時候，在原宿的明治通與表參道路口開了間叫「得來速路線」（ドライブイン・ルート）的店，每晚都吸引了富家子弟在此開車飛馳在表參道，所造成的噪音與公共問題讓地方居民很頭大，因此給他們冠以「原宿族」之名。

而也在1950年代末期到1960年代末期，原宿出現了一波興建高級公寓的熱潮，還開了原宿的第一間模特兒經濟公司「Eddie Arab Model Production」（エディ・アラブ・モデル・プロダクション，現更名為E-promotion〔イイプロモーション〕），以及當時原宿地區最早的高級服裝店「Mademoiselle non-non」（マドモアゼルノンノン，開於1966年〔昭和41年〕）。

另外，前文有提到，由1970年代開始，東京的時上年輕人文化從原來的新宿、原宿，逐漸往澀谷方向移動。1970年（昭和45年）創刊的女性雜誌《anan》（アンアン）與翌年創刊的女性時尚雜誌《non-no》都以原宿的時尚街道為拍攝背景。當時受到這些時尚雜誌的影響，走在原宿街頭的時尚年輕女性，則被稱作「安儂族」（アンノン族）。

位於表參道與明治通交差點（澀谷區神宮前一丁目）的地上6層、地下2層，的以年輕人為導向的時裝大樓Laforet原宿（ラフォーレ原宿，「La Foret」是法文「森林」的意思）開幕後，不但立刻成為了流行時尚的基地，也培養出許多年輕的時尚創作者。

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我10幾、20多歲時最愛去逛的「竹下通り」（たけしたどおり）就在JR東日本原宿站出口相隔一條馬路的正對面，每到在周末總是人山人海。而位於竹下通出口附近的明治通、販售歐洲時尚服裝、配件、家具的複合大樓「Palais France」（パレフランス）竣工的1971年（昭和46年），則又被稱之為「竹下通元年」。

因為託「Palais France」，竹下通開始了商店街化，1977年（昭和52年）開始的「步行者天國」更是吸引了大量年輕人聚集。「竹の子族」（たけのこぞく）就是在這種情況下誕生的。

記得小時候覺得很可愛的「全日本暴猫連合 なめんなよ」，雖然後來知道是源自名古屋，但卻與「竹の子族」所帶動的文化脫不了關係。這族群的起源卻與真正的竹子或竹筍無關，而是源自一家1978年在東京原宿竹下通開幕的名為「竹之子服飾店」（ブティック·竹の子）的流行服飾專賣店。

竹之子服飾店服飾店所販售的，是顏色非常誇張鮮豔、有著寬大的褲身與褲腳的綁腿，稱為「後宮服」（ハーレムスーツ）的服飾。而許多喜歡這種服飾的年輕人會穿著這種服裝，在原宿的行步行者天國與代代木公園一帶聚集，配合著手提卡式放音機放出的音樂然後跳著團體風格的舞蹈。

透過經過大眾媒體的報導，在短短一年內，這個風潮就迅速擴散到日本全國各地。又因為竹之子族的許多年輕人之中，有很多人原本曾是暴走族活動，後宮服的服飾風格又與暴走族所穿的「特攻服」類似，全日本暴猫連合就是在這樣的潮流下誕生的。

隨著1990年代，海外知名的時尚品牌旗艦店陸續在表參道開店。神宮前三丁目、神宮前四丁目的住宅區內，新興的時尚潮流商店林立，由於道路狹窄，行人也不容易注意到這個區域，與一般認知上原宿的服裝店區域不同，因此被稱為「裏」原宿。而這就是1990年代末所興起的「裏原宿」（うらはらじゅく）文化。

進入21世紀之後，原宿最大的盛事就是2006年（平成18年）表參道之丘（表参道ヒルズ／Omotesando Hills）的開幕了。表參道之丘的原址原本是1927年完工，已經有超過80年歷史的同潤會青山公寓。是森大廈公司的品牌，並由建築師安藤忠雄設計，利用一整排的櫸樹，和分三階段漸次降低的建築樓層來調和景觀，不但將高度維持與同潤會青山公寓，還在角落保留了一棟同潤會複刻樓。

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