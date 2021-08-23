《轉大人微焦慮求生指南》：新鮮人如何通過工作面試， 並在職場上表現出色？
我們想讓你知道的是
在大學畢業後的接下來幾年之間，你應該會經歷許多次的面試，無論是要找工作，或是再繼續深造。在面試前感到焦慮完全是件正常的——就算是表現非常優秀的人也一樣會覺得緊張。一般大家會感到擔憂的事情有這幾類：
文：布麗迪．蓋勒格（Bridie Gallagher）、蘇．諾莉斯（Sue Knowles）、菲比．麥克艾文（Phoebe McEwen）
【如何通過工作面試， 並在職場上表現出色？】
在面試前感到焦慮完全是件正常的事。
記住，面試你的人最感興趣的是能夠多瞭解你這個人。
穿著要得體——第一印象很重要！
一間好公司會花時間告訴你為什麼你應該加入他們。
在大學畢業後的接下來幾年之間，你應該會經歷許多次的面試，無論是要找工作，或是再繼續深造。在面試前感到焦慮完全是件正常的——就算是表現非常優秀的人也一樣會覺得緊張。一般大家會感到擔憂的事情有這幾類：
- 擔心被人評斷，或是被認為「不夠好」。
- 擔心自己在面試時做出什麼蠢事。
- 沒辦法好好說話，或是忘記該說的話。
- 失敗或被拒絕。
- 完美主義（如果我不能回答出最完美的答案，那就是失敗）。
在這裡將會列出幾個面試的重點技巧，並告訴你該如何處理過程中的焦慮。
好好照顧自己
在這裡我們不斷強調好好照顧自己的重要性，不過，尤其是在經歷像是面試這樣龐大的壓力期間，照顧好自己特別重要。如果可以在面試的前一個晚上睡個好覺，早上能夠吃頓豐富的早餐（如果不能吃得太飽的話，可以吃一些小點心），那麼，這就是你可以在面試前做的最好準備。能做到這一點代表身體和大腦都會好好運作，幫助你度過面試這一關。也可以做些事情幫助身體放鬆，前一晚早點上床睡覺、洗個紓壓的泡泡浴，或是去散步或跑步。
穿著感覺自在舒適的衣服
讓自己看起來很聰明通常會是個好主意（依照所進行的面試種類而定），但是最好的方法是找到一套穿起來覺得自在舒服的衣服，之前就已經穿過的會很不錯。把衣服準備好之後，在前一晚先拿出來燙平掛好，這麼做能幫助你感到平靜且完備。穿著越舒適，就會越有自信，也更有把握。
感覺越自在，你在面試官面前就看起來越是充滿自信。布麗迪曾有一次穿了一雙美麗的新鞋去面試，而這雙鞋的鞋跟也還蠻高的，到了面試的地方才發現，穿著那雙鞋根本沒辦法走路。意思就是說，在走進辦公室時差點整個人摔翻（所以她得用手抓著門），而且面試完還得一路咬牙忍著痛走出來。
記住，這不過是一場面試而已
通常大家都會在面試過程中給自己很大的壓力，以至於認為這是自己唯一能夠成功的機會。事實完全不是如此。那不過是一場面試而已，是人生中可能會經歷的數百場面試之一。千萬記住，那些面試你的人最感興趣的是能夠多瞭解你這個人。可以利用這段時間告訴他們關於你的工作、興趣、最驕傲的事情。目的只是想要看看你適不適合這個職位以及他們的團隊。
記住，面試官也只不過是普通人
好了，現在你剛走進了面試的辦公室裡，有四位穿著畢挺套裝、漂亮鞋子的人直視著你。你覺得自己開始冒汗，整個人抖到不行。雖然我們經常會對面試官懷抱著擔憂的心情，但往往他們也跟我們一樣焦慮，有時候甚至比我們更焦慮。
在我們眼裡，他們可能像是怪獸，但事實上他們也只是普通人而已，一定懂你的焦慮，因為他們自己也曾經歷過。如果你需要一分鐘來思考你的回答，或是希望他們能夠重複一遍問題，他們一定能夠理解。
充分展現熱誠
如果你真的很想要這份工作，就讓面試官知道這一點。你可以先去他們的網站上瞭解一下，找出他們個人的興趣所在（我們並不建議你在社群媒體上偷偷追蹤他們，但是先研究一下他們這個工作領域的相關內容，以及與工作相關的興趣會很有幫助）。告訴他們為什麼你很想要這份工作，以及為什麼對他們公司有興趣。此外，與他人連結最好的方法就是對他們表示興趣。所以，認真聆聽面試官說的話，表現出你的投入。
可以試著請對方說明
面試官不太可能會想要故意讓你出糗。如果他們真的這麼做，你大概也不會想要進這間公司工作吧？所以，你可以請對方把問題說明清楚，或是要求他們提供公司團隊的資訊，以及這份工作相關的內容為何。
深呼吸一口氣
你可以花個一分鐘讓自己的情緒穩定下來。稍微暫停一下，或是深呼吸一兩口氣，讓自己覺得舒服一些。又或者可以在回答問題前先喝一口水（通常面試時對方都會準備水，如果沒有的話，也可以請他們提供）。
把身體貼靠在椅子上，雙腳平放在地上。注意自己的呼吸——要確定自己有在呼吸（有時候感到焦慮時，可能會忘記要呼吸），還有，呼吸要緩慢且平穩。放鬆肩膀，確定自己沒有太僵硬，這麼做也會讓胸膛展開，幫助你感覺平靜，看起來也更有自信。
練習，但也不要太過頭
想像和實地演練會很有幫助。這包括了跟朋友一起模擬一場面試（通常在認識的人面前進行面試會更緊張，意思也就是說，你在正式面試時會做得很好！），想像自己在回答那些面試的問題，或是在鏡子前面練習。
但很重要的，不要練習過度。通常最好的方式就是準備好幾個關鍵問題的答案就好，而不要準備一整篇的講稿，因為這樣做到時候會聽起來很不自然，而且可能沒有回答到面試官實際上問的問題（如果對方的問題跟你準備的答案有些許出入的話）。如果能靠臨場反應及現場思考來回答問題，你的表現將會更加出色。
一切都要看合不合適
面試是個雙方互相評估的過程。面試官會考慮你是否適合這個職位以及他們的公司團隊，而同樣重要的是，你也必須思考這是不是份適合的工作或是正確的職涯路線。針對這個職位的角色以及公司的團隊提出問題是件好事，這麼做不但可以展現你的興趣，也讓對方知道你想要瞭解更多，同時也看看對於他們提供的條件你是否滿意。
安排面試後給自己的獎賞
有件引頸期盼的事情總是讓人非常開心，所以安排在面試後給自己一點獎賞，也會有助於專心在面試上。比方像是，只要再一個小時之後我就解脫了，然後就可以去找朋友、吃掉那塊巧克力蛋糕、踢足球、看最愛的電影或電視節目。
專家的建議
蘇詢問了一家小型醫療保健公司的管理者及其人資主管，他們對於面試時會感到焦慮的人有什麼樣的看法，以下是他們的回覆。
- 你們在面試的時候，希望看到的是什麼？
管理者：主要是這個人是否夠坦率（對於自己是否夠瞭解——清楚知道他們自己的能力到哪裡，以及他們還需要努力的地方是什麼），還有對他人夠不夠坦誠（是否具有流暢的溝通能力、願意在某種程度上展現出自己的弱點何在——也就是能否坦白說自己不知道），以及願意適當地與人分享、願意學習（擁有學習以及更加瞭解自己、他人與自身工作的金望）。
絕大多數的「工作技能」或任務都可以在適當的引導之下很快地學會，但社交與溝通的技巧，以及瞭解他人並保有開放的心胸這部分，卻沒有那麼容易，而且需要較長時間來培養。其他重要的特質還有誠實、人品以及重視工作倫理。我們也會看這個人是否有我們不想要的特質。我們不想要一個完美無瑕、過度自信，或傲慢自大的人。
人資主管：我們會看好幾個地方。條件是個人特質，例如像是個性溫暖、友善，與人會有眼神交流；工作能力是否符合該職位；是否具有回答問題的技巧和知識；適不適合我們的工作團隊；想要應徵這份工作的動機和理由為何等等。
- 如果有人來面試的時候看起來很焦慮，你會怎麼想？
管理者：老實說，我覺得這是很正常的事。如果這個人不焦慮，我才會覺得很不尋常——而且這也代表了你並沒有很想要這份工作，因為對於自己能不能應徵上這份工作一點都不緊張，所以很可能你覺得這件事不是很重要吧。我寧願應徵者看起來很焦慮，而不是過度自信。我希望隨著面試的進行，他們會慢慢開始放鬆。
人資主管：我會期待應徵者有某種程度的緊張感。而且不認為這樣有什麼不好；事實上，今天我就面試了一位應徵者，雖然這位先生已經三十好幾了，但他只做過兩份工作，而且很難從他身上問出相關的資訊，所以稍微給了他一點壓力。這才知道他很緊張，而且在面試技巧方面並沒有太多經驗。所以下個禮拜會再跟他進行第二次面試。
- 你自己過去也曾經在面試中感到焦慮不安嗎？
管理者：是的，有很多次。事實上，我想應該是每一次都很焦慮不安。我越是想要這份工作，就會越焦慮。至於這對我有什麼影響——每當感到焦慮時，就會覺得自己生病了，而且我的思緒會變得紛亂不清，無法跟別人把事情說明清楚。有些時候甚至口乾舌燥、雙手冒汗呢！
從正面的角度來看，我覺得自己變得焦慮正是在告訴我這件事有多重要，同時也幫助我表現得更好，只要自己別被焦慮控制就好。現在的我很清楚這件事，所以會試著在事前先留一點時間來處理這個情緒。我可能會做些放鬆的運動，同時讓自己專注在呼吸上。通常會在事前先跟其他人聊聊，從他們身上獲取正面話語備，因為那樣反而會更焦慮。
我做過最重要，而且看起來也是最成功的一件事情就是：在跟面試官打過招呼之後，讓他們知道我很焦慮。我會說類似這樣的話：「我對這次的面試有點緊張，這可能是因為我真的很想要這份工作！」大部分人在聽完之後，都會試著讓你感覺比較自在一些。
人資主管：我每次都很緊張，因為我很在意這份工作以及我的職涯發展，所以我認為緊張沒有什麼關係。我發現自己的思緒會枯竭，心跳也會加速。為了克服這個狀況，我會提醒自己，感覺緊張沒有什麼關係，然後會做幾次深呼吸，試著對自己說：「要對不自在這件事感到自在。」
- 有沒有什麼建議想提供給參加面試的人呢？
管理者：真誠地做你自己——有些人會試著假裝，但這很容易被看破。事前好好準備，對這間公司以及他們的業務做一些研究調查——上網通常會是個好方法！不過，不要過度準備——事情該是如何就會如何。穿著要得體——第一印象很重要！隨時展現出你有多麼想獲得這份工作——熱烈談論自己想法的人總是會表現得很出色。願意坦白說明自己做得到以及做不到什麼事。要有好奇心（這顯示你很主動）；如果有機會，一定要發問關於這個職位的問題。
人資主管：給自己充足的時間前往面試地點；寧願早到很多，也不要遲到個五分鐘。如果有機會，可以在公司裡隨意走走，看看各個部門的位置何在。練習要說的話，而且練習的時候要大聲說出來，而且要多練習幾次。
公司通常會問以下這些問題：
- 你之前曾經參與過團隊工作嗎？
- 你之前曾經在有壓力狀況下工作嗎？
- 你之前曾經處理過難搞的客戶嗎？
- 請說一件你覺得很自豪的事。
- 你覺得目前工作最棒的部分是什麼？
- 你最不喜歡的部分又是什麼？
- 你的職涯規劃為何？
- 你為什麼會有興趣來應徵這份工作？
- 你對我們公司有什麼瞭解？
若指掌。記住要盡可能地多瞭解這間公司，這樣才能夠在面試結束前問出一些好問題，比方像是：
- 請問這個團隊有多少人？
- 請問公司未來的發展方向是什麼？
- 有多少人來面試這個職缺？
- 我大概什麼時候可以收到你們的決定？
- 你們喜歡在這家公司工作最大的原因是什麼？
- 這家公司最棒的地方是什麼？
- 還有另一個很勇敢的問題是：你們覺得我今天的表現如何？
如果能事先練習該怎麼回答，就不會在對方問這些問題的時候忽然間腦中一片空白。
- 對於那些面試時感到焦慮的人，有沒有什麼應對的好方法呢？
管理者：焦慮是很正常的事。告訴面試官你很緊張。仔細想想——這些面試官也只是普通人，不是什麼怪獸；他們也和其他人一樣，有自己的生活、恐懼和憂慮——而且他們自己也曾經被別人面試過。
人資主管：多留一點時間讓自己不會遲到，這樣就不會增加不必要的壓力。要記住，他們跟你一樣都是普通人。練習你要說的話——大聲地說出來。先去瞭解這間公司，準備幾個你可以發問的問題。
緊張沒有關係，面試並不是單向的，要記得，這家公司也同時在向你推銷這份工作。一家好公司會花時間告訴你為什麼你要加入他們。最後，把每一次面試都當作一個學習的機會。經驗越多，它就會變得越簡單。所以，把每次面試當作一個練習技巧的機會，而不要把它看成是非黑即白，或者沒有通過就是失敗。
書籍介紹
本文摘錄自《轉大人微焦慮求生指南：年輕人的心靈陪伴之書，陪你挺過成長過程中的不安，學會如何不尷尬地長大》，時報出版
作者：布麗迪．蓋勒格（Bridie Gallagher）、蘇．諾莉斯（Sue Knowles）、菲比．麥克艾文（Phoebe McEwen）
譯者：張國儀
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- 高敏感心理並深受其擾
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轉大人固然讓人興奮雀躍，卻也容易引發焦慮，
導致最後只能逃避，窩在舒適圈裡，只做安全行為，
但這無法改變現狀，更無法讓自己像個真正的大人。
焦慮一直都在，選擇逃避或忽略都不健康，
如果可以學會接納這些不確定性和焦慮，
找出幫助感覺平靜且有所依靠的方法，
就能慢慢成為真正的大人了！
本書特色
1. 幫助剛轉大人的你明白焦慮的起源：
→太多決定需要一肩扛起，我懂你對未來的茫然未知。
2. 因應成年後所面對與過去不同的挑戰：
→教你如何適應離家獨立、是否進修、擴大社交、適應面試及職場環境。
3. 瞭解因焦慮而引起的恐慌及強迫症狀：
→症狀如果真的發生並不可怕，讓我們陪你學習與它們和平相處。
4. 學習正念思考及正念呼吸法：
→教你如何將正念帶入生活中，並且學會如何利用它們幫助鎮定心神。
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布麗迪、蘇和菲比的方法既友善又實用，涵蓋了非常廣泛的問題與建議，能夠讓有焦慮問題的年輕人對自己的狀況更理解，也更能有技巧地因應，並提升自信心。-普奇．奈特史密斯 精神衛生諮詢師、作家、講者、教育工作者、青年精神衛生聯盟副主任
責任編輯：翁世航
核稿編輯：王祖鵬