【2021台灣海洋文化影展】上山種樹恢復河川生態系，發現原來「森林是大海的戀人」

文：鍾尚宏（台灣海洋文化影展策展人）

有吃過「洗禮牡蠣」嗎？

這是日本宮城縣氣仙沼市生產的牡蠣，肉身碩大，相較於一般牡蠣花上一年半到二年的養殖期，洗禮牡蠣要花費最長三年的時間，因此比一般的牡蠣要大上許大，飽滿的肉質和濃郁的氣味，讓洗禮牡蠣成為目前日本最有名的水產之一。

氣仙沼市的唐桑半島自古以來，就是日本的重要漁場之一，親潮與黑潮在外海匯流，沿岸河口眾多，因此海洋資源豐富，也就是天時地利的環境中，讓洗禮牡蠣能不停歷經海流的「洗禮」，加上漁民細心的照料，才能讓牡蠣攝取豐富的養份，成為碩大肥美的地方特產。

除了地利的生長環境和漁民的堅持努力，氣仙沼沿海地區能養出美好的牡蠣，還要歸功於當地自然環境的保育和維護，讓牡蠣這種對於環境極度敏感的生物，能在這裡順利成長。

但是，氣仙沼並非長期以來，都擁有潔淨不受汙染的海洋環境，三十年前，日本經濟起飛的年代，氣仙沼地區的河川上游因為開發砍伐森林，造成水源被污染，連帶使得下游的出海口環境受創，一位牡蠣漁民畠山重篤，決定號召其他的漁民，一同上山種樹，恢復河川流域的生態系，這也是紀錄片《為海洋生態種樹的漁夫》和繪本《上山種下一棵樹》的故事。

Photo Credit: 台灣海洋文化影展提供 《為海洋生態種樹的漁夫》劇照

這項行動，稱為「森林是大海的戀人」植樹祭，從1989年開始，畠山先生就與70餘名的漁夫，每年六月期間，揹著大漁旗和樹苗，到室根山種下樹木。他們種植不同種類的闊葉樹木，創造出能吸引各類昆蟲、鳥類和動物的多樣性林相，讓森林再次活起來。這項行動每年舉辦，參與者也從漁民擴大到中小學學生、地方社團，整條河川流域的居民都一起上山種樹。

到了秋天與冬天，闊葉樹林開始落葉，隨著地面的昆蟲與微生物食用分解，就產生了多種礦物質與維生素，隨著河流到了海口，就能被浮游生物和海草吸收利用，不僅增加海洋食物鏈的補給，茂盛的海藻、昆布、海草在海裡生長，也能成為魚類棲身場所，更有利於海膽、鮑魚等生物的成長。從森林到海洋，隨著河川流域的生態保育，讓氣仙沼市的沿岸地區，能永續孕育豐富的海洋資源。

河口與海洋接壤的區域，這類半淡鹹的潮間水域，是各地重要的漁業生產地區，陸地和海洋在這裡交換養份，許多魚類在這裡度過脆弱的浮游階段。而且在影片與繪本中，特別指出「黃腐酸鐵」，落葉分解後埋在土裡，會產生充滿養份的腐植土，土壤中的黃腐酸與鐵質相遇，就會產生「黃腐酸鐵」。這是海草與浮游植物吸收水中養份，所需要的介質。因此，山上的森林越豐富，也會讓河口的水中森林更旺盛。

相較於《為海洋生態種樹的漁夫》的民間行動，紀錄美國緬因州漁民故事的《讓海活下去》，看見另一種漁業和生態共生的景象。緬因州是波士頓龍蝦的最大產地，百年來就以漁業為主要生計，但是在氣候暖化、過度捕漁、生態劣化的影響下，沿岸的海洋資源日益匱乏，也造成漁獲大幅下降、漁民收入銳減，整個生活文化都被迫改變。

但是在面臨COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）的衝擊下，緬因州的漁民展現了意想不到的方式，重新再與海洋連結。理髮師兼職當鰻魚養殖商，音樂家在當地開了自己的海鮮餐廳，漁民們侃侃講述如何修復海洋生態的挑戰，也促使政府厲行生態永續的準則，在詩意的影像中，漁民的重生百態相當引人入勝。

畠山重篤先生以「森林是大海的戀人」上山造林行動，獲頒聯合國國際森林英雄的殊榮，回到台灣，歷經八八風災重創南部山區，淺山地區的林地開發不斷，今年的缺水旱象讓我們警覺水庫上游的水土保持，森林復育絕非一朝一夕能完成，氣仙沼的民眾三十年來鍥而不捨種下森林。

Photo Credit: 台灣海洋文化影展提供 《讓海活下去》劇照

而台灣呢？如何從林務局由上而下的造林保育政策，轉變成民間由下游上的森林植樹倡議，並且以生態環境的整體流域思維，規劃從山林到海洋的保護政策，或許，這是《為海洋生態種樹的漁夫》帶給我們，最深刻的省思。

2021台灣海洋文化影展資訊

影展名稱：2021台灣海洋文化影展

時間：9月1日至11月21日

地點：台北、花蓮、台中、高雄、桃園、新北、屏東、新竹、台東、台南十個城市巡迴舉辦，80場次全部免費入場

索票：請上ACCUPASS活動通查詢。

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航