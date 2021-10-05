【2021台灣海洋文化影展】三部紀錄片的反思：在水裡，大家都是自由的

文：鍾尚宏（台灣海洋文化影展策展人）

在水裡，大家都是自由的。

所有的潛水人都知道，大海和陸地是完全不一樣的世界，在海中，聽不見聲音，每個人都很渺小，當海水包覆我們的身體，水流緩緩在肢體間流過，那是一種絕對澄淨、只有自己能跟自己對話，似乎陸地上所有煩人的事情，在水底的世界，都能消失。

這樣的感受，和看電影一樣，羅蘭巴特（Roland Barthes）在電影發明之初，認為電影院就像母親的子宮，影迷在黑色的盒子裡，專心看著背後那道光線所投射出的世界，就像胎兒在母親體內，用最大的感官知覺去認識「世界」，還有初生的自己。這樣的感受，就好像潛水一般，在感官極度集中的深海中，潛水人看到的，不僅是海洋的世界，還有自己。

在紀錄片《海有多深》中，導演湯湘竹以二年的時間，深入蘭嶼的朗島部落，以感性的鏡頭紀錄達悟族人馬目諾，他年輕時離開蘭嶼，來到台灣工作，卻不幸染上惡習，三十歲中風；當他決定回到蘭嶼，蓋自己的房子，在所有人的鼓勵下，他一次次潛下蘭嶼深深的大海中。看著他曾經半身不遂的身體，在海流中有如魚兒般的靈活，很難想像這副軀體曾經承受多少身體與心靈的創傷。

大海，對於達悟族來說，是共同的生命體。34歲的馬目諾回到部落之後，潛水不只是身體的復健方式，也是他重回部落找回自我、療癒過去生命受挫的儀式。馬目諾說「海邊是我的生命」。

Photo Credit: 台灣海洋文化影展提供 《海有多深》劇照

馬目諾的重生之旅是2000年台灣紀錄片史上，最溫柔瑰麗的創作，在2020年，一部澳洲紀錄片《烈愛生命之海》，讓我們看到另一個充滿驚奇與內省，關於潛水與大海的療癒故事。

琪琪博許（Kiki Bosch）是荷蘭著名的女性自由深潛運動員，什麼是自由潛水呢？自由潛水就是不藉助供氧設備，靠一口氣下潛到水中的運動，其實這樣的潛水方式，是人類自古以來徒手潛水的本能。在水裡閉氣幾分鐘，對很多人來說似乎很困難，但人類和海洋哺乳動物一樣，都有著潛水反射的能力，可以讓身體適應水下環境，自然潛入深海之中。

琪琪博許從12歲開始，就學習自由潛水，20歲的她，已經是自由潛水的專業運動員。但是當她在泰國擔任潛水教練時，不幸遭受同事性侵，不敢開口說出真相的她，因為後續有另外女性同伴也遭侵害，讓琪琪不僅承受自我受創的苦痛，更有著強烈的自責與罪惡感，讓年輕的她，陷入憂鬱、焦慮，甚至想要結束生命。

遷居澳洲之後，琪琪受到傳奇運動員霍夫（Wim Hof）的冰人呼吸法啟發，她決定探索南北極圈、高山湖泊等冰冷的海底世界。當她第一次潛入冰島辛格維利爾國家公園的水下，這裡被稱為「黃金圈」，正好是歐亞板塊和北美板塊的交界處，在板塊嵌合的大裂縫中，水溫只有攝氏2度，當她潛入這個冰冷的水底時，沒想到竟是平靜安寧的時刻，內心的恐懼完全消失了。

琪琪只有面鏡、呼吸管和潛水鞋的裝備，悠遊在冰下世界，她發現只有海水與她同在，四周是冰山迸裂的聲音，遠方還有鯨魚的呼聲，如此超現實的感受，讓她學習用意志力調解身體機能，他說寒冷讓她扔掉腦中糟糕的想法，專注在自己的身體，這是她第一次忘記過去不好的記憶，不再恐懼、不再自我懷疑。

Photo Credit: 台灣海洋文化影展提供 《烈愛生命之海》劇照

如果大家還有印象，在日本311地震滿十周年之際，許多媒體報導高松康夫先生，十年來每周潛水尋找愛妻的故事，這就是紀錄片《311漫漫回家路》的主角。十年前海嘯來臨之際，妻子留下「你還好嗎？我想回家」的簡訊，自此二人就天人永隔。對於日本災後重建來說，城市與硬體建設可以慢慢復甦，但是對於失去親人的倖存者來說，內心的創傷卻難以療癒。

高松康夫某次看見日本海岸護衛隊的潛水夫，潛入水中搜尋失蹤者，於是他決定學習潛水，潛到水下尋找妻子，這也成為他每周的例行工作。雖然十年來，高松康夫始終沒有找到妻子與她的遺物，但是水下的世界，卻成為他新的生命出口，「最初我只想找到我的妻子，但我現在也希望可以找到其他人」，如同馬目諾與琪琪，潛水不只是一種運動，這也逐漸療傷了高松先生的災後創傷。

在水裡，大家都是自由的。在水中，傷痛都該痊癒的。

Photo Credit: 台灣海洋文化影展提供 《311漫漫回家路》劇照

2021台灣海洋文化影展資訊

影展名稱：2021台灣海洋文化影展

時間：9月1日至11月21日

地點：台北、花蓮、台中、高雄、桃園、新北、屏東、新竹、台東、台南十個城市巡迴舉辦，80場次全部免費入場

索票：請上ACCUPASS活動通查詢。

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航