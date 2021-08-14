《終極鐵道百科》：西伯利亞鐵路——從莫斯科到海參崴，跨越八個時區的歐亞戰略通道

文：DK出版社編輯群

Photo Credit: 大石國際文化出版

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書籍介紹

本文摘錄自《終極鐵道百科：史上最完整的火車與鐵道大圖鑑》，大石國際文化出版

作者：DK出版社編輯群

譯者：于倉和

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從最早的蒸汽機車到柴油引擎，再到今日的高速子彈列車，《終極鐵道百科》詳細記錄了鐵道的歷史與角色。你可以走過每個時代，認識當代最重要的火車，瀏覽代表性列車的細部，了解這些傳奇火車的構造，例如東方快車、仙后號、野鴨號、標槍號……等等。

你將能以全球性的眼光看鐵道，探索世界最壯麗的鐵路，從南非到西伯利亞，包括大吉嶺喜馬拉雅鐵路以及日本東海道新幹線。書中也收錄重要人物的故事，包括關鍵發明家、推動鐵路旅遊的設計師與工程師，以及他們面對的挑戰與鐵路建設時的文化背景。只要你是鐵道迷，《終極鐵道百科》就是你必不可少的絕佳收藏。

本書特色

鐵道迷必備的火車百科全書，從全球第一台蒸汽機車到今天的高速鐵路，橫跨近200年的鐵道與鐵道機車發展史

【精美的火車圖鑑】：收錄400多種經典火車精美照片，搭配完整資料：型號設計、構造解析、服役時間、時速馬力

【經典的火車鐵道】：野鴨號、火箭號、皇宮列車、東方快車、西伯利亞鐵路、歐洲之星等精選火車檔案與經典鐵道旅程

專有名詞審閱人：世界遺產鐵道組織理事（Director of WATTRAIN) 古庭維

Photo Credit: 大石國際文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九