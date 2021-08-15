《超簡單生物課》：病毒性疾病、細菌性疾病、原生生物與真菌性疾病，有何不同？

文：DK出版社編輯群

Photo Credit: 大石國際文化出版

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書籍介紹

本文摘錄自《超簡單生物課：自然科超高效學習指南》，大石國際文化出版

作者：DK出版社編輯群

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從生命的起源到動植物細胞，從地球生物圈到人體的運作，從遺傳演化到實驗方法——課堂上教授的生物學涉及範圍之廣，簡直到了無邊無際的地步，龐大的知識量可能讓學生還來不及理解就必須硬背下來，使得學習效果大打折扣，更不用說培養出興趣。

這套最新的基礎科學學習指南系列，就是從輔助學生課堂理解出發，針對自然科琳瑯滿目的重點逐一突破，快速解除學習挫折感。《超簡單生物課》把生物學的內容分成超過250個環環相扣的觀念全面講解，透過精細的繪圖與照片，配上條理清晰的文字說明，從生物學的科學方法與思考要領開始，依序進入細胞、呼吸、酵素、營養、動植物的運輸作用、神經系統、內分泌、生殖、遺傳、演化、生態、環境，以及健康等主題，幾乎每一頁都附有容易消化與加深印象的重點提示與補充說明，幫助融會貫通。

DK發揮一貫強大的博物館式圖文整合能力，讓讀者在研讀每個觀念時，就宛如進入一座迷你主題博物館，得到不同於教科書的學習體驗。

本書的內容架構不但有利於學生參照課堂進度來學習，也便於初次接觸生物學的成人讀者尋找延伸閱讀方向，因此除了適合作為小學高年級到國中程度的補充讀物，也是其他年齡層讀者認識生物學的最佳入門參考書。

本書特色

全球百科權威DK理工編輯團隊第一套專為學校課程而設計的參考書。

章節規劃完整涵蓋「生物課」所有內容與跨科主題。

高品質的照片與繪圖，搭配一目瞭然的圖解式教學架構，精準解析基礎生物學核心概念。

方便快速查找內容綱要、釐清重點，可大大提升遠距教學與居家自習效率。

是學生課堂報告、回家作業與考前準備的絕佳幫手，老師備課與出題的靈感輔助，也是成人重新認識生物學的入門指南。

Photo Credit: 大石國際文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九