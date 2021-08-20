《共感經營》：小公司的聰明作戰法，馬自達「SKYACTIV引擎」為日本汽車產業投下巨大衝擊

文：野中郁次郎、勝見明

案例五：馬自達SKYACTIV引擎

敘事篇：達到世界第一高壓縮比的「超前創意」

1. 對於不久將來全世界的人共感而選擇「鑽研內燃機」

「製造世界第一的汽車」，馬自達為了朝此目標前進，挑戰重新從頭開始製造汽車，結果開創出一種獨特的「SKYACTIV技術」。

這種獨特技術的核心是Sky Active Engine，雖然是汽油引擎，卻達到媲美油電混合車的低油耗。第一代引擎於2011年問世，藉由世界第一高壓縮比的創新，讓低油耗成為可能。假如沒有那一個技術人員，就不會有那顛覆既有常識的技術。

這名技術人員畢業於東京大學工學院航空工程系，該校為汽車業界培養出許多技術人員。他進入公司之後，在先行開發要素技術的技術研究所負責引擎。但是，即使他努力不斷開發新技術，提出成果，也沒有任何商品被採用，20年來過著「徒勞的日子」，但內心的支柱是追求「世界第一的技術」。

當年紀步入四字頭又一半，擔心徒長歲數沒有成就感的上班族生活會不會就此結束時，歐盟環境法規這項「期待已久的外部壓力」來了。

當時，馬自達既沒有油電混合車也沒有電動車技術，對環保的應變能力遲緩。只不過，先前預估即使在2035年，電動車的普及率也不到10%，預計有90%以上的汽車會搭載內燃機，包括汽油車、柴油車、油電混合車和插電式油電混合車等。

另外，電動車需要大規模的基礎設施，因此上述趨勢在新興國家會逐年增加。所以，即使在不久的將來，也想要為世界上需要內燃機的人提供卓越非凡的引擎。從懷才不遇到鹹魚翻身，個中滋味點滴在心頭。這名技術人員在就任歐盟環境法規應變專案領袖之後，動用以往累積的所有技術。藉由跳躍性假設超越既有的限制，發明舉世無雙的引擎。

必要時，需要的人才會從後臺走向前臺。馬自達的資源遠比龍頭企業少得多，於是選擇「鑽研內燃機」這條迥異於其他公司的道路，結果取得巨大的成功，獲得全球汽車廠商的關注。銷售額約為豐田八分之一的「小公司」要如何與之競爭？現在就來追溯一名技術人員和馬自達的逆轉大戲。

2. 對停滯不前的大隊發出「誓師訊息」

這位技術人員的名字叫做人見光夫。他以常務執行董事的身分（現為資深創新研究員）負責開發動力系統PT，是個體重超過一百公斤的壯漢。他的口頭禪是「論技術和說笑話不會輸給任何人」，也以獨特的幽默感獲得公司內部的愛戴，外號是「馬自達的引擎先生」。

人見的逆轉人生始於2000年，46歲就任動力系統開發總部內的先行開發部部長時，引擎的先行開發部只有30名成員，因為當時跟母公司福特共同開發引擎，撥出了大量人員。在一般情況下，龍頭企業的先行開發大隊規模約有1000人，30個人的團隊可以做什麼？所以導致組織停滯不前。

雖然部門內也有職掌計算分析的成員，但業務卻都只有來自商品開發部的訂單。「大家沒有具備參與計畫的意識，不滿愈益升高。」人見說。

三年後，也就是2003年，進行了一次員工意識調查，可想而知，先行開發部的結果糟糕透頂。「不能就這樣放著不管。」

假如把目光朝向外界，會知道歐盟預定在2012年執行嚴格的環境法規，汽車行駛時二氧化碳（CO2）的平均排放量必須在每公里120克以下。當時馬自達的水準約為180～190克。為了符合法規，就需要開發新引擎，將油耗改善30%以上。

2004年初，人見心意已決，認為該革新部內停滯不前的氣氛，於是向每個成員發出「誓師訊息」。「讓我們開創出令人足以稱道的馬自達特色引擎」、「這是先行開發部的人員必須思考的問題」。然後，當他宣布「先行開發部要扮演革新的先驅」之後，便著手開發新引擎了。

3. 提出「關鍵第一瓶」和「技術路線」

人見推導出人少時該做的「選擇與集中」方法，從許多課題當中找出共通課題再專心處理。只要解決這個，就可以連帶解決其他課題。人見將開發時聚焦的主要

課題比喻為保齡球，稱為「關鍵第一瓶」。只要打中前端的第一瓶，就代表可以解決後面的所有問題。

那麼，改善油耗的關鍵第一瓶是什麼？當人見為了開發過著不見天日而徒勞的日子時，曾經從旁觀察各家廠商實施的油耗改善技術，結果注意到一件事。其實無論哪個技術都是名稱不同，整理後會發現追求的目標一致，關鍵在於如何減少能量損失。

能量損失可分為四種類型，其中包括化為廢氣的熱能遭到拋卻的排氣損失及引擎的熱能傳遞和散逸的冷卻損失等。並歸納出管控這些損失的控制因子，分別是壓縮比、比熱比、壁面熱傳導、吸排氣行程壓力差和燃燒時間等七項因素。然後，設想「終極理想形象」，釐清這些控制因子，藉由將技術路線化為有形的前進之道，並展示給成員看。

人見說：「假如有100個或1000個改善效率的技術，就會迷茫看不到未來，但若知道控制因子只有七個，就可以勇往前進不繞道，即使障礙很高也不會逃避。有了技術路線之後，我們也就會知道現在所處的位置。即使是30個人也可以帶著幹勁開發。」

為了用電腦驗證點子，讓開發更有效率，計算分析團隊也積極主動參加，營造出整個部門一起開發的態勢，提高參與意識。結果，翌年的意識調查就有顯著超群的改善。

4. 以「超前創意」打破常識

新引擎的開發特別聚焦在「世界第一高壓縮比」。壓縮比是空氣和燃料的混合氣體在燃燒室中被活塞往上壓縮的程度。數值愈高愈能發揮龐大的動力。但若提高壓縮比，混合氣體的溫度就會上升，引發異常燃燒，稱為爆震。因此，業界普遍認為高壓縮比已達到極限，通常壓縮比會設定在11左右。

人見果斷出手，決定將壓縮比一口氣大幅拉開距離到15，但做實驗的負責人猶豫了。不過嘗試之後，並沒有發生足以讓人擔心的損害，也避免意料之外的損害發生。

人見說：「假如慢慢增加壓縮率，損害就會逐漸擴大，實驗將會在某階段中止。但是，假如想要比別人更快發現新知，就要徹底超前。如果要前往沒人走過的領域，親眼看看發生什麼事並發現一種可以說明的現象就太好了，技術人員一定會很開心。」

「超前創意」是在懷才不遇的時期渴盼自己的存在證明，是追求「世界第一」的技術時所學到的經驗。為了防止爆震，就要在排氣管的形狀和長度下工夫，降低燃燒室中混合氣體的溫度，這個方法也是過去在研究技術時期研究出來的。最重要的是，落實高壓縮比本來就是以前研究的主題。

「以前單憑靈感努力研發的技術，這次卻為了改善油耗而追溯到共通課題的根基，才發現一切都環環相扣。對我來說這是過去經驗的總動員，之後就只是等待『外部壓力』了。」人見說。

5. 採納為馬自達「製造革新」的構想

同一個時期，管理團隊也懷著危機感。要怎麼因應歐盟法規？資源有限的馬自達制定了獨特的策略。

他們決定採取史無前例的方針，避免分批投入戰力，同時全面更新所有零件，就連往後十年要開發的車種都要「一併企劃」。開發方面要以「通用架構」擷取各個車種的共通要素，追求理想的型態，再以變動要素展現個性。生產方面則要以「彈性製造」活用共通要素，在同一條生產線上輸送多個車種。還要奠定「製造革新」的構想兼顧創造力和效率，要求現場提出「大膽的提案」。

人見提出一貫的主張。2035年全球汽車的銷量將會增加為兩倍，主要是因應新興國家的需求，即使到了那個時候，包括油電混合車在內，九成的汽車也是由內燃機驅動，鑽研內燃機對地球環境才有所貢獻。所以，針對七個控制因子追求理想型態，率先做出世界第一高壓縮比引擎。

上級部門批准這項提案。2006年，專案正式啟動。大量的人員從動力系統開發總部內的商品開發部調職到先行開發部，外部壓力和人見的信念打動了公司。

6. 公司的年輕技術人員也一起追求巔峰

當初開發人員經常「各據山頭」，還冒出「高壓縮比會失敗」和「應該縮小尺寸」等的否定論調。雖然縮小尺寸是世界性的潮流，使用增壓器確保性能並減少排氣量，但是人見根據過去的研究經驗，堅信「成本會變高且不適合馬自達」。

一年後，新任的總部長上任，向部門內部表示「我相信人見的技術，決心與他共存亡」，幫忙甩開所有的火花和雜音。專案由人見擔任負責人並重啟，他振奮地說：「我不能背叛那麼相信我的人。」

專案當中也有很多年輕人是上頭指名調來商品開發部的。由於任務艱鉅，便問：「為什麼要走這麼困難的道路？」「剛開始絕大多數人認為，做世人在做的事情比較能夠放心。所以我就這樣回答：『你認為你可以做還過得去的工作過活嗎？專案成功之後油耗會改善，價格也可以壓低。雖然做起來很費勁，但要為顧客做正確的事。』」人見說。

因此，調來的年輕技術人員也立刻開始朝此技術路線向前邁進。

「技術人員以往也是先爬矮山，再爬另一座山，周而復始。反觀我們則是看準巔峰。雖然想到那裡有個巔峰會覺得有點困難，但也別無選擇，只能做了。經驗累積之後再爬下一座，有了技術路線按圖索驥，我們就會進步。」

2011年6月新型DEMIO發售，首次搭載冠名為SKYACTIV的新引擎，達到每公升30公里（10.15模式），媲美油電混合車的油耗。翌年，2012年2月新型CX-5發售，除了引擎之外還完整搭載革新的基礎零件，一個月接到的訂單是單月銷售計畫的八倍，秋天就榮獲「日本年度風雲車」。

這段期間雷曼兄弟事件、東日本大震災、日圓狂升值的逆風持續存在，馬自達連續四期出現赤字。假如截至2013年3月的財政報告仍是赤字，則預計無法籌措資金。CX-5的熱賣挽救困境，讓財務轉換成黑字。

直到2015年5月發售ROADSTER為止，總計六個車種的新一代商品群，也都結合以「魂動」為概念的品牌共通設計，銷售情況良好，提升馬自達的業績。豐田也著眼於馬自達的低油耗技術，達成全面合作。

「一切都勉強趕上了。」人見感慨萬千。

就在全球汽車廠商大幅朝電動化轉型當中，馬自達則持續關注內燃機的發展，為了擴展其可能性而持續開發。2019年5月，馬自達在日本國內發表首波新一代商品群MAZDA3，搭載SKYACTIV X引擎，採用一種叫做火花點火控制壓縮點火（SPCCI）的新型燃燒系統。

預計以後只搭載內燃機的車輛將會逐漸減少，所謂的電動車需求可望會擴大，但是仍以油電混合車和插電式混合動力車（PHV）占大多數的電動車市場。不過，油電混合車和插電式混合動力車也使用內燃機，所以除非將內燃機的油耗更形提升，否則就不會對環境有所貢獻。

相信馬自達今後也會繼續推動技術路線，追求人見描繪的「終極理想形象」。要做什麼的設想和公司的大小無關。假如以觀念取勝，就會贏得競爭。「小公司的聰明作戰法」為日本的汽車產業投下巨大的衝擊。

書籍介紹

本文摘錄自《共感經營：從企業內部共鳴出發，建立消費者認同，拓展市場新商機》，寶鼎出版

作者：野中郁次郎、勝見明

譯者：李友君

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Photo Credit: 寶鼎出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九