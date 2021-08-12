疫情下的政治攻防戰，杜特蒂嗆2022總統大選對手馬尼拉市長防疫不力

（中央社）菲律賓在Delta變異株威脅下疫情嚴峻，總統杜特蒂此時卻槓上明年大選強力對手、馬尼拉市長莫雷諾，抨擊對方曾拍攝養眼照，揚言封城期間將接管馬尼拉市政府紓困援助工作。

菲律賓今天通報新增1萬2021例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診，攀上4月10日以來菲國單日確診新高，也是疫情爆發以來單日確診第5高，另有154人不治，累計確診病例達168萬8040例、共2萬9374人病逝。

菲律賓每日詢問報（Philippine Daily Inquirer）報導，一名急診醫師說，7月中旬以來，菲律賓COVID-19確診人數逐漸增加，但直到上週，病患被送入專門病房前的等候時間平均只需24小時，現在拉長到至少要等2到3天。

菲國衛生部次長維加（Leopoldo Vega）告訴ABS-CBN新聞台，菲律賓全國近日出現多個疫情熱點，加護病房使用率隨之攀升。

菲律賓疫情嚴峻及大馬尼拉地區實施為期兩週的強化社區隔離（ECQ）類封城措施之際，杜特蒂（Rodrigo Duterte）對莫雷諾（Isko Moreno）的抨擊炮火成為政壇焦點。

杜特蒂9日晚間在電視談話中，要求內政部和社會福利暨發展部（DSWD）接管馬尼拉都會區某地方政府的紓困物資分配，因為「不知道如何規劃分配的地方政府，只會導致混亂失序」。

杜特蒂未直接點名莫雷諾，但他指「（大馬尼拉地區）只有一個城市人們等著指示，但我想腦子雜亂無章的人是市長」。

杜特蒂說：「這發生好幾次了。好幾次他都責怪其他人而不是他自己（犯錯）。」

Photo Credit: 中央社 馬尼拉市長莫雷諾（左）是2022年菲律賓總統大選熱門 人選之一。圖為莫雷諾2020年9月17日在馬尼拉市政府接受物資捐贈。

由於網路謠傳不接種疫苗者，將無法領取政府救助金，馬尼拉和多個城市的接種站5日湧現恐慌人潮，數千人大排長龍要求施打疫苗。莫雷諾隔天受訪時說：「因為（不打疫苗）他們要被關、不給援助、不准出門的說法，人們被嚇壞了。」

他表示：「我沒有發表過這樣的言論，（但）有人這麼說。那造成恐慌。」被認為是影射杜特蒂發言。

杜特蒂更譏諷這位市長過去曾拍攝養眼照。杜特蒂說：「那是你們（選民）要的嗎？他們受的訓練像個應召男孩。那個人脫了衣服，穿著比基尼擺姿勢。那是這個想當總統的人所受的訓練。」

莫雷諾幼時家境貧困，曾靠拾荒協助家計。從影成名後，莫雷諾於1998年進入政壇，2019年當選馬尼拉市長。

菲律賓憲法規定總統任期6年，不得連任。杜特蒂任期明年6月底屆滿，他近來多次表態，有意參選下屆副總統。

菲國獨立研究團隊OCTA 7月民調顯示，杜特蒂長女薩拉（Sara Duterte）若與杜特蒂參選下屆正副元首，支持率分別為28%和18%，在可能參選者中名列前茅。

支持度領先的其他總統人選依序為：前總統馬可仕（Ferdinand Marcos）獨子小馬可仕（Bongbong Marcos）、莫雷諾、參議員柏吾（Grace Poe）和拳王巴喬（Manny Pacquiao）。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範