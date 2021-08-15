武部竹令《日本能樂人物》：歷經百年流轉，史博館與一位被遺忘老畫家的城南舊事

文：劉錡豫

國立歷史博物館（以下簡稱史博館）成立於1955年，靜靜佇立在如今的南海路旁。其外觀屬於紅磚綠瓦的中國北方宮殿式樣，包含藝術教育館、工藝設計館（原科學教育館）在內，這些建築皆反映出戰後初期國民政府刻意在新領土上，移植中國美學的空間意識形態。

正如同其建築語彙所揭示的中國文化面向，史博館於1956年分別接收兩批重要的文物，成為其最主要的館藏基礎。包含河南博物館的舊藏，主要為河南新鄭、安陽殷墟、輝縣琉璃閣的青銅器。古云「問鼎中原」，國民政府之所以將青銅器移至史博館、故宮等機構珍藏，不免有自詡中華道統正朔的意味。【圖1】

Photo Credit: 國立歷史博物館典藏 【圖1】春秋時代《蟠龍方壺》，河南新鄭鄭公大墓出土。

另一批做為館藏基礎的文物來自日本，是二次大戰結束後，日本歸還中國的陶瓷、文書及宮廷字畫等。然而，日本與史博館的淵源可不僅如此。在史博館成為如今外觀前，原本的館舍是日治時期總督府殖產局的商品陳列館。

商品陳列館成立於1917年，原為1916年台灣勸業共進會的館址。之後負責展示、陳列台灣及南洋的物產，外型為二層樓的木造日式建築，造型雅致，一旁闢有水池，整體造型很難與之後的史博館聯想在一塊。【圖2】

但無論如何，史博館自設立以來，社會大眾對其印象皆停留在中國古物的展示陳列。隨著其後來被改建成如今的宮殿式外觀，該印象獲得進一步增幅。然而，自1955年創設以來，史博館陸續購藏、接收、獲贈來自四面八方的文物。其中也包含與史博館作為「中華文物展示機構」的形象難以連結在一起的藏品，比如以下這件武部竹令（1861-1940）的《日本能樂人物》。【圖3】

Photo Credit: 國立歷史博物館典藏 【圖3】武部竹令，《日本能樂人物》，年代不詳。

雖說史博館收藏不少戰後在台受邀辦展的日本畫家、書法家的傑作。不過像這樣深具日本文化風情的主題卻十分少見。這位武部竹令是怎麼與史博館牽上線的？而該館又為什麼會典藏像這樣的作品呢？

來台的能樂師

實際上，本名竹次郎的武部竹令，是日治時期來台灣活動的謠曲家兼畫家。1895年竹令隨日軍來台。據說在始政典禮上，他曾在北白川宮能久親王的面前演出能樂「八島」，獲其讚賞。在日籍作家西川滿的歷史小說《台灣縱貫鐵道》，便收錄這段往事：

武部開始舞蹈，舞姿與那清秀的容貌相襯，舞蹈的韻味，令人感覺不僅僅是餘興，洋溢著熱烈之情，有風格，觀眾鴉雀無聲。……因為沒有舞蹈樂隊，他不得不一邊舞蹈一邊唱，其吃力實在無法形容。但是他自願表演的，想到自己的表演作為今日餘興的開端，這才是重要的佳名。

來台後，竹令在台北市北門附近經營吳服店（和服店），工作之餘從事能樂的演出。是日治時期最早在台灣開設吳服店及從事能樂表演者之一。1903年結束吳服店的經營並短暫返日，1909年返台居住，而這一住，就是一輩子。

在台灣畫壇，武部竹令以能畫聞名。能畫，顧名思義就是描繪能樂舞台、演出的繪畫。在1927年第1回台灣美術展覽會中，他以六十多歲的高齡創作兩幅能畫《翁》、《猩猩》入選台展。這一年同時也是台灣畫家如郭雪湖、陳進、林玉山入選台展，被後世冠以「台展三少年」美稱的時刻。

猩猩是能樂的曲目名，亦是中國及日本民間傳說所記述的一種妖怪。在能樂的演出中，猩猩多以一身紅色的散髮、面具、穿著為其裝束。實際上，前面史博館的《日本能樂人物》所描繪的是便是猩猩。

當時的畫評認為：「武部竹令所專長的能畫《翁》與《猩猩》，雖然呈現手法不同於耕漁（月岡耕漁，活動於明治到大正年間的浮世繪師、能畫家），但在台灣，有其他人難以企及的獨特之處」。認為能夠描繪「能」這種少數日人才能精通、鑑賞的表演形式，身兼謠曲家及能畫家的武部竹令，有著他人模仿不來的獨特性。

然而到了隔年，武部竹令再次以能畫準備投入台展時，卻鎩羽而歸，自此之後再也沒能入選。之後，年事已高的竹令退居畫壇後方，鮮少參加主流畫展，1940年以79歲高齡因病逝於台北家中。

竹令與潤菴

回頭來看這幅《日本能樂人物》，實際上，他是在2005-2007年間，由魏清德（1887-1964）後人所捐贈的書畫之一。這位在日治時期有著小說家、漢詩人及書畫收藏家等多元身分的報社記者，肯定有許多管道能與武部竹令往來，收藏這幅畫作。

再加上，與魏清德交往密切的報社主筆尾崎秀眞、詩友王少濤與恩師漢詩人須賀蓬城等，也都有與竹令往來、交友的紀錄，也不無間接輾轉獲贈此畫的可能性。

從收藏觀的角度來看，魏清德的收藏以傳統文人畫、書法為主，這幅重彩裝飾性強、具有濃厚日本風情的人物畫，或許非其所好。不過魏清德同時也具備現代知識分子的開闊視野，先後贊助、支持過黃土水與陳澄波等人的藝術創作，且已知的收藏中亦不乏日人畫家的作品，顯示出他交友廣闊與藝術開放的態度。

魂歸城南

魏清德過世後，其收藏由不同家屬後代繼承，直到2005年以後捐贈史博館。2007年，該館舉辦魏清德書畫捐贈展，並出版圖錄，近年更在文化部的支持下成立主題網站。

乍看之下，這幅深具日本傳統文化脈絡的作品，與來自河南的青銅器、清宮的陶瓷書畫一同典藏，顯得十分突兀。不過此時我們若從史博館的大門向左轉，沿著南海路往牯嶺街右拐，約莫步行十分鐘便會抵達武部竹令的故居。

日治時期，這裡屬於佐久間町的範圍，坐落著許多總督府官僚的宿舍，與當年的商品陳列館、植物園、建功神社等建築所在的南門町，一同構成靜謐的台北城南風景。

也因此，若暫時放下對史博館典藏中華文物的既有印象，我們將能為這幅畫的漂泊之旅記下最後的註腳：歷經百年的流轉，畫家年老已逝，其居所亦不復存在，但它終於回到畫家晚年隱居之處，繼續記錄一位被遺忘老畫家的城南舊事。

參考資料

劉錡豫，《台灣神社美術收藏的建立、展示與戰後流轉》，國立台灣師範大學藝術史研究所碩士論文，2020 西岡塘翠，〈島を彩れ美術の秋－台展素人寸評〉，《台灣時報》，1927年12月，頁83-92 黃美娥，《魏清德舊藏書畫》，台北：國立歷史博物館，2007 西川滿著、黃玉彥譯，《台灣縱貫鐵道》，台北：柏室科技，2005 稻垣其外，《北白川宮》，台北：台灣經世新報社，1937 〈武部竹次郎翁〉，《台灣日日新報》，1940-03-27（版7）

原文標題為〈跨越百年的城南舊事：談史博館藏武部竹令《日本能樂人物》〉

本文獲漫遊藝術史授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航