【緬甸政變】各國實施經濟制裁之際，中國資助軍政府600萬美元

緬甸軍政府外交部9日表示，中國將提供600萬美元（約1億6000萬新台幣）資助緬甸21項發展計畫，這表明在緬甸軍政府執政下，中國恢復與緬甸的合作。此外，中國8日運送疫苗到緬甸時，稱呼緬甸軍政府為「政府」（government）。

緬甸因政變導致進一步經濟惡化，美國、歐盟等西方國家執行凍結軍方領袖資產，並制裁軍方企業，不少企業也紛紛撤出緬甸，軍政府為籌款開始拍賣天然資源。作為緬甸主要經濟援助國的日本曾憂心貿然切斷往來，緬甸軍政府可能逐年往中國政府傾斜。

《路透社》報導，不同於西方國家譴責軍政府掐斷民主化進程和濫殺監禁異議者，中國與緬甸展開合作提供經濟資助，對緬甸採取軟性態度，中國也表示，將與緬甸維持「穩定」關係視為第一優先，而非「干擾」。

緬甸外交部聲明指出，中國將透過瀾湄合作（Mekong-Lancang Cooperation, LMC）框架提供資金，將用於該國文化、農業、科學、旅遊及自然災害預防等21個發展計畫。9日，緬甸與中國駐緬大使簽署這項協議，中國大使館則在其臉書官方帳號證實協議的簽署。

中國官媒《新華社》10日報導，緬甸接收來自瀾湄合作的專項基金，用於21項發展計畫。根據中國駐緬甸大使館說明，瀾湄合作專項基金至今共資助過緬甸73項計畫。

中國發起瀾湄合作專項基金，最初是在2016年3月第一屆瀾湄合作領袖所擬定的。該資金是為了資助參與瀾湄合作六個國家的小型與中型規模合作計畫，包括中國、柬埔寨、寮國、緬甸、越南和泰國。根據中國外交部聲明，6月8日瀾湄合作在重慶舉行第六次外長會議，制定《瀾湄合作合作五年行動計畫（2023—2027）》，中國將繼續透過瀾湄合作專項基金，支持六個湄公河國家實施更多合作計畫。

自2月1日軍方政變以來，緬甸前政府資政、諾貝爾和平獎得主翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi，港譯「昂山素姬」）至今仍被關押，正面臨多項罪名審判。緬甸反軍政府人士多半批評中國協助軍政府掌權，但北京否認緬甸反對派的批評，並表示支持通過區域外交解決緬甸當前的危機。

近年中國對緬甸影響力逐漸增加，包括開通橫跨國境的石油天然氣管線、經濟特區計畫與主要機場的建設。西方國家持續提供緬甸緊急援助，包括華府10日宣佈將提供500萬美元（約1億3899萬新台幣）給救援團體，協助處理緬甸進來COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）病例飆漲危機。

日本國會已決議拒絕承認緬甸軍政府，平行政府民族團結政府（NUG）也積極爭取各國承認其為緬甸合法政府。《伊洛瓦底》報導，中國駐緬甸大使陳海與緬甸軍政府外交部長溫納貌倫（Wunna Maung Lwin）透過線上視訊會議簽署合約，在會議過程，陳海稱呼溫納貌倫「聯邦外交部部長閣下」。6月首週，陳海曾和溫納貌倫在首都奈比多（Naypyitaw）會面，成為第一個與緬甸軍政府外交部長會面的大使

8月1日軍政府宣布成立一個新的「看守政府」，發動政變的敏萊昂（Min Aung Hlaing）自命為總理，繼續掌權，8日中國運送疫苗到緬甸時，稱呼軍政府為「政府」（government）。先前，北京仍避免直接稱呼軍方政權為政府，8月以前，中國送疫苗到緬甸都稱呼為緬甸國家（country）。美國智庫史汀生中心（Stimson Center）的緬甸中國關係專家Yun Sun分析，「我想，中國認為軍事政變是成功的，且可繼續留在那裡。」

中國是緬甸主要投資國，並在緬甸進行策略性基礎建設計畫，包括能源管線和提供北京直通印度洋的關鍵路線的港口。中國也提供政治與軍事支援給在中緬邊境的各民族武裝組織（EAO’s）。有民族武裝組織領袖告訴《伊洛瓦底》記者，中國對緬甸政策已包含後政變時代了，北京也開始部署多樣化策略，攏絡緬甸新、舊政治勢力，他們透露中國也用新的方式和民族武裝組織接觸，但並未詳細說明。

軍方拍賣寶石木材

《日經新聞》4月報導，軍方在首都奈比多進行為期10天的寶石、玉石和珍珠拍賣。據緬甸官方媒體報導，寶石拍賣4月9日結束，每天銷售收入達100萬至640萬美元（約2779萬到1億7791萬新台幣）。主持寶石拍賣的企業，是兩家軍方掌控之大型企業緬甸經濟控股有限公司（ Myanma Economic Holdings Limited）和緬甸經濟公司（Myanmar Economic Corporation）的相關企業。

《伊洛瓦底》6月報導，6月23日到24日，軍方舉行木材拍賣籌措現金。國營緬甸木業公司(Myanmar Timber Enterprise）控制緬甸木材銷售，5月底曾分別舉辦三場拍賣，賣出將近1萬300噸木材，收益約500萬美元（約1億3899萬新台幣）。這批出售木材是來自前民選全國民主聯盟（National League for Democracy）政府，所扣押的20萬噸非法木材的一部分。

軍政府相關產品受到國際制裁與民主活動倡議的抵制，軍政府手頭缺乏強勢貨幣（Hard Currency，或譯為保值貨幣）。華府已對緬甸木業公司以及與緬甸進行木材貿易的組織與個人，均實施制裁。

《中央社》報導，緬甸政府在2011年放鬆經濟鐵腕，吸引投資者紛紛湧入，替緬甸民主改革與經濟民主化鋪路。然而政變後，數家外國投資商已經中斷投資，完全撤出緬甸。

世界銀行（World Bank）7月26日發表預測，指出緬甸發生軍事政變，又遭受COVID-19疫情再度侵襲，2021財政年度（9月截止）經濟恐萎縮18%；商店歇業、罷工和網路中斷，降低資金流動性，令銀行業動彈不得，導致緬元兌美元貶值23%。

延伸閱讀

新聞來源

責任編輯：徐卉馨

核稿編輯：杜晉軒