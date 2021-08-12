振興五倍券拍板在即：地方搶先提加碼，藍營痛批「買票政策」，正國會綠委呼籲「別要民眾拿1000買」

＊首圖為去年所發的紙本三倍券。

總統蔡英文與行政院長蘇貞昌昨（11）日拍板，將以去年三倍券的做法規畫五倍券，紙本及數位並行，但不考慮發現金，數位券以多重優惠吸引民眾使用，最快將在9月中發放。行政院發言人羅秉成今日院會後也再次強調，蘇貞昌昨日向總統報告振興五倍券規劃，總統對此規劃方向是肯定的。

羅秉成表示，行政院自去年7月中開始推動三倍券，至去年底共有2332萬人領取，占總人口約98.32%，如此領取數量與產生的效益，確實對經濟刺激有幫助：不單是對GPD有貢獻，也讓餐飲、旅宿、零售業者，下半年業績都屢創新高，甚至是歷年最高。

五倍券的適用範圍會參考去年三倍券的經驗與做法，可用來繳學雜費、補習班等教育費用，但不得找零，也不能繳罰單、水電費、勞健保費、國民年金等。

各地方提加碼

高雄市長陳其邁10日宣布將加碼1000元高雄券，讓五倍變六倍。至於相關細節，陳其邁表示，會同時有紙本、數位，希望讓產業快速復甦，把錢留在高雄，另也將搭配國慶煙火、跨年晚會等大型活動，希望能將總值1000億的五倍券搶下其中10%，為高雄創造100億商機。

台北市長柯文哲也表示，會研議「數位加碼」，傾向數位和電子支付。副市長黃珊珊也表示，北市府正在編追加預算，有可能會利用台北通App採推出優惠券的方式。

新北會根據去年的加碼行銷經驗推出「新北特惠券」。根據去年的情況，「新北特惠券」提供500元兌換800元，在夜市和公有市場都可消費，而新北市經發局對於今年的特惠券也表示，將會擴大適用範圍，兌換券的面額也會增加，讓民眾使用起來更有彈性。

正國會綠委再發聲明：別要民眾拿1000元買

民進黨正國會立委陳亭妃、余天、吳琪銘、莊競程、黃秀芳、陳歐珀、陳秀寳與蔡適應今（12）日再發聯合聲明，呼籲應讓民眾直接領振興券，以達全民共同振興經濟的目標。台灣疫情往穩定控制的方向前進，目前也準備要進入經濟振興階段，他們立場一直以來就是紓困期發「現金」救急，振興期發「振興券」可以讓市場經濟活絡，不同的時間點有不同的政策推動。

各委員接到許多來自基層的聲音，今年因為本土疫情的影響，民眾受衝擊的層面比去年更廣，此時要民眾拿出1000元現金換取五倍券，民眾感受不佳。希望將行政院與民意更近、更接地氣，所以提出「振興券要升級，讓民眾直接領振興券，全民共同振興經濟」，讓國人以最便捷的方式直接領取5000元紙本或數位振興券進行消費。

聲明提到，應用最便捷的方式讓民眾領券，數位、紙本並行，避免因數位落差導致相對剝奪感，並且簡化民眾領五倍券的程序。去年領取紙本三倍券人數超過2100萬人，數位綁定僅180多萬人，很多人因為不會用沒有選擇數位綁定。今年應推廣更多元的使用方式，帶動數位轉型，應以支付平台引導「電子折價券」讓民眾獲得多重優惠，並鼓勵小攤商使用。實體部分，可結合各地方政府、店家組織平台，在消費端提供更多消費誘因。

聲明也提到，除繳稅、繳罰單、保費等無關消費行為之用途應排除外，振興券應廣泛適用全國實體店家，並維持去年可繳學雜費、補習費之原則。排除不受疫情影響之民生消費型電商；而藝文相關之售票系統、電影院售票系統、旅遊旅宿相關平台等應可適用。

聲明指出，振興券發放後，需有一定使用期限，以刺激消費、帶動經濟，同時不能造成民眾使用之時間壓力。去年三倍券於7月15日開始發行，使用期限至12月31日，可使用期間為5.5個月。今年度振興券若於9月1日至15日間發行，使用期限應拉長至明年農曆年後，由於2022年農曆春節為2月1日，最適宜的使用期限應訂於2月底，讓振興券使用期間達5.5至6個月。

聲明最後談到，今年應延續並且擴大例如藝Fun券、農遊券、動滋券、客庄旅遊券、安心旅遊國旅補助等各部會振興措施。除了振興券外，應跨部會協調各種方案的搭配優惠，在去年的基礎上增加「總金額」與「得券人數」，讓更多民眾加入振興行列、讓各產業鏈受惠人數更多，以針對不同產業的振興措施，與5000元振興券加乘，達到最好的振興效果。

聲明也強調，國民黨人士近來刻意錯誤解讀正國會立委不支持振興券，反對行政院政策，令他們感到遺憾，因此必須提出聲明。

趙少康批「買票政策」藍營依然要現金

而國民黨趙少康在臉書上依然堅持發現金，並批評蔡英文政府就是要發五倍券， 他認為是為了年底公投和明年縣市長選舉算計 ，所以現在不能太早發，還要一直用到明年春節，讓人人領得到，根本就是買票。他的主張是，年所得60萬以下、每月薪水5萬以下的人，每人發3萬元現金，才能讓日子過不下去的低所得者立即得到幫助，高所得的人則會被排富，才是把錢真正用在刀口上。

而有意投入明年2022台北市議員選戰的國民黨青年包括田方倫、張煥霖、楊植斗今日早上則赴行政院遞交陳情書，並且在現場以道具槍噴撒玩具假鈔，批評發五倍券，根本是在大撒幣，呼籲立即停止五倍券的發放規劃。他們表示，多家媒體民調顯示，絕大多數的民意都支持發現金，「生吃都不夠，還要曬乾」，讓人民領到現金，才能真正給予民眾實質幫助。

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核稿編輯：翁世航