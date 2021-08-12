金與正痛批美韓軍演「背信棄義，終將自取滅亡」，專家認為北韓反應或為未來的會談鋪路

編譯：王國仲

美國和韓國從8月10日開始舉行名為「危機管理參謀訓練」（Crisis Management Staff Training）的預備性聯合軍演。此舉引發北韓強烈不滿，最高領導人金正恩胞妹、勞動黨副部長金與正痛批，韓國與美軍演是「背信棄義」，終將自取滅亡。

美、韓軍演行之有年，北韓威脅「後果嚴重」

1953年韓戰結束後，美國軍方仍在韓國維持一定兵力，避免緊張情勢再次攀升。由於南、北韓雙方簽署的是「停戰協定」，而非「和平協定」，因此在國際法上，戰爭並未正式畫下休止符。目前，韓國境內約有2萬8000名美軍派駐。

本次預備性軍事演習，旨在評估韓國與其盟邦是否做好充足準備，因應潛在突發事件。韓國國防部表示，演習的具體時間軸、規模與形式皆尚未完全確定。而韓國聯合通訊社報導指出，較大規模的演練會落在8月16至26日間。另外，受疫情影響，這次演習主要以電腦模擬形式進行，美方部隊不會實際參與。

韓國和美國的聯合軍演其實已行之有年，多半於春、夏之際舉行。北韓也幾乎總是大動作表示反對，稱這些演習是「為戰爭排練」。金與正也在8月初警告若執意舉行軍演，將傷害南、北韓雙方為重建關係所做的努力。

儘管資深統一部官員與部分共同民主黨（韓國總統文在寅所屬的第一大黨）成員呼籲延後演習時程，希望藉此減輕北韓不滿、促進兩韓和解，共同民主黨黨代表宋永吉仍在8月5日宣布，考量國防重要性，且相關準備已近乎完成，軍演將會如期舉行。

消息一出，斷訊超過400天，在2021年7月底好不容易重啟的南北韓熱線於8月10日再次中斷。雙方原本保有一日兩通的固定通話模式，北韓官員在當日上午如期接聽、正常對話，但下午的定期聯絡便無人應答。

根據北韓官媒朝鮮中央通訊社報導，金與正批評美國的軍事行動，是美方對北韓充滿敵意態度的最佳證明。華盛頓所謂的「民主對話」，不過是為了隱瞞其侵略野心。她也稱，朝鮮半島的真正和平，唯有美國完全撤出其駐紮部隊，才有可能實現。

金與正進一步指出，美、韓的聯合軍演是「自取滅亡的行為，必因威脅人民安全、破壞朝鮮半島現狀付出慘痛代價。」有鑒於此，北韓將提升其絕對威懾力與先制能力，因應與日俱增的美方軍事威脅。

朝鮮勞動黨統一戰線部長金英哲也表示，韓國搞砸了和北韓進一步緊密關係的機會。他指責韓國把外人當作盟友，卻不和同胞和睦相處；讓緊張局勢升級，卻不想方改善；選擇深化衝突，而非改善關係：「我們會讓韓國馬上意識到，他們的決定大錯特錯。這個危險的選擇，將帶來極為嚴重的安全危機。」

南、北韓關係曾在2018年短暫好轉。在努力交涉、斡旋下，北韓不僅派出體育代表團參與於平昌舉辦的2018冬季奧運，雙方最高領導人（金正恩、文在寅）還在同年舉辦三場峰會，並簽署《平壤共同宣言》，同意正式結束軍事敵對關係。

在韓國積極協調下，北韓與美國關係也曾一度破冰，金正恩更和時任美國總統川普（Donald Trump）在新加坡舉行川金會，共商朝鮮半島無核化、經濟合作等未來發展。這是韓戰結束以來，在任美國總統首次與北韓最高領導人會面。

不過，在經濟制裁措施放寬與否、北韓無核化討論未能達成共識後，雙方關係又迅速生變。北韓重啟飛彈測試、片面切斷南北韓對話熱線、撤出，並於2020年炸毀開城工業區內的兩韓共同辦公室。直到2021年7月底熱線重啟之前，雙邊關係可謂低至谷底。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

美國重申演習僅具防禦性質，分析師認為北韓反應或為對談重啟契機

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）表示，美方對金與正的發言不做評論，但強調軍事演習純粹是防禦性質、僅為確保韓國國防，華盛頓對北韓並無敵意。他亦重申美方支持且樂見兩韓對話、互動，並將與其夥伴（指首爾當局）持續合作。

五角大廈發言人梅納斯（Martin Meiners）也指出，聯合軍演是在美、韓雙方皆同意的情況下舉行，任何決定都是在雙邊合議後實行。

分析師認為，向韓國和美方施壓，藉此獲得政治與國家利益，是北韓的一貫做法。在主要議題（要求北韓廢除核武）討論停滯不前的狀況下，北韓試圖利用亟欲改善兩韓關係的文在寅政府，成功迫使美國讓步。

在偃旗息鼓一年多後，北韓又於2021年3月試射兩發短程火箭，顯示金正恩仍未放棄自行研發軍武，或藉試射飛彈表示抗議或威脅。雖然3月後因北韓經濟衰退、持續抗疫，暫無新一波飛彈發射舉動，部分觀察家也擔心這次聯合軍演，可能會成為北韓再次進行飛彈試射的新藉口。

不過，北韓研究大學（University of North Korean Studies）教授楊沐晉（Yang Moo-jin，音譯）則認為，北韓的反應，或許是在為未來的新一輪對美、韓會談鋪路：「儘管金與正用『背信棄義』形容本次軍演，她卻沒有像過去幾次一樣，明確指出要採取什麼報復行動，語氣相對克制。」

北韓過去的確常以前文提及的撤出（甚至炸毀）辦公室、飛彈試爆或試射等作為威脅手段，且經常付諸實行。此外，受2020年颱風侵襲影響，北韓正面臨嚴重糧食短缺（金正恩甚至在6月份罕見坦承情況「嚴峻」，並要人民做好準備因應「史上最嚴重狀況」）。在此現況下，北韓似乎也確實有重啟談判，希望藉韓國、美國援助（或鬆綁制裁）來度過難關的動機。

韓國總統辦公室一位發言人向《路透社》表示，他們會持續觀察北韓反應，避免過早做出結論。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航