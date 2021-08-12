紐約州長古莫陷性騷擾醜聞宣布辭職，霍楚繼任成為紐約州史上第一位女州長

編譯：吳宗宜

被多名女性指控性騷擾的民主黨籍紐約州長古莫（Andrew Cuomo）在各方壓力下，終於在8月10日宣布辭職，將在14天內下台。

自紐約州檢察長詹樂霞（Letitia James）於8月3日發布調查報告，指出其涉嫌對11名女性性騷擾，讓她們在充滿敵意和有害的環境工作以來，從美國總統拜登（Joe Biden）到聯邦參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）、眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）及紐約大眾，還有全國各地的民主黨人都呼籲古莫儘速下臺。

詹樂霞表示：「調查發現，紐約州長古莫對多名女性進行性騷擾，其中多是年輕女性，他涉嫌故意觸碰女性的胸部、臀部、強行索吻，並對下屬的性生活發表不恰當言論。」她指出，雖然紐約州政府不會對古莫提起公訴，但受害人依然可以對他提起民事和刑事訴訟。

奧爾巴尼縣警長克雷格（Craig Apple）稱，調查人員要進行很多事實調查，古莫最終可能被以刑事輕罪起訴。

同時，紐約州議會表示除了調查古莫的性騷擾指控外，也將調查在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情期間，其是否謊報療養院的感染人數等醜聞。

州議會啟動彈劾程序，古莫成百年來第一人

紐約州眾議院司法委員會主席萊維尼（Charles Lavine）在會中表示，將迅速推進彈劾紐約州長古莫的時程，整個流程將在幾週之內結束。州眾議院議長希斯提（Carl Heastie）則提到，這是百年來，州眾議院首次對現任州長進行彈劾調查程序。

在紐約州的歷史上，目前只有前州長蘇爾策（William Sulzer）因為選舉經費報告不實，於1913年被州議會彈劾下臺，如果本次彈劾成功，古莫將成為歷史上第二位被彈劾的紐約州州長。

古莫的性騷擾醜聞也引起了民憤，根據昆尼皮亞克（Quinnipiac）8月6日發布的民調顯示，70％的紐約州選民都認為古莫應該辭職，其中包括57％的民主黨選民。過去幾天，抗議人潮包圍古莫在的辦公室，高舉寫著「辭職或彈劾」（RESIGN OR IMPEACH）或「古莫有罪」（CUOMO IS GUILTY）標語。

古莫的性騷擾醜聞最早在去（2020）年12月爆發，由他的前助理柏伊蘭（Lindsey Boylan）開了第一槍。她在推特公開指責古莫多年對她性騷擾，在辦公室裡主動吻了她的嘴唇，並多次發表羞辱其人格的性歧視言論：「我討厭一些男人濫用權力，比如古莫。一開始，我只是要求州長停止他的行為，很明顯他做不到，而選擇持續攻擊和指責受害者。」

今（2021）年2月，另一名古莫前助理貝內特（Charlotte Bennett）也發表聲明指控他性騷擾，雖然她沒有指出古莫對她進行任何身體接觸，但她描述了他說出各種涉及她個人私生活、不恰當的的言詞，並稱這些對話是州長試圖培養、建立與她的性關係。

另一名古莫前助理科米索（Brittany Commisso）在8月初對古莫提起了刑事訴訟，稱他在與其自拍時撫摸她的胸部並揉搓她的背部。

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古莫極力否認，稱擁抱與親吻是基於「義大利文化」的友好動作

63歲的古莫堅決否認前述性掃擾指控，他聲明他無意冒犯的任何女性，並鄭重道歉，堅稱這不是他的本意，指出擁抱和親吻是他展現友好的表現，把其歸因於世代或文化差異所造成的誤解，因為他是來自一個情感豐沛的的義大利裔美國家庭。

「我從未不當地觸碰任何人，或進行不恰當的性挑逗，那不是我。報告說我對11名女性進行了性騷擾，這是人們聽到、看到的頭條新聞，但是這是莫須有的指控，報告中沒有可信的事實根據，所謂的不當行為與性騷擾之間存在差異。這並不是說我沒有真正冒犯過這些女人，如果有，為此我深深地道歉。」

他並在聲明結尾向三個成年女兒喊話，「我希望她們打從心底知道：我從來沒有、也永遠不會，故意不尊重一個女人，就像我不想讓自己的女兒們被欺辱一樣。你們的父親犯了錯誤、道歉了，也從中吸取了教訓，這就是人生。」

古莫也聲稱這起性騷擾案是政治陰謀，而他主動請辭是不希望讓州政府從疫情的要務上分心，表示這些資源應該用於管理疫情、防範Delta變種病毒、重新解封、打擊槍支暴力和拯救紐約市。

「我是一名鬥士，我的本能是與這場爭議對抗，因為我真的相信這是出於政治陰謀，是不公平和不真實的，但我現在能提供州政府幫助的最好方法是讓位，讓政府重新將專注放在管理政務上。」

古莫的律師格拉文（Rita Glavin）告訴記者，她相信獨立調查的結論實質上是有預設立場的：「我知道針對特定目標立案調查，和與開放心態進行獨立事實調查之間的區別。在這次調查中，我沒看到開放的事實調查，這項調查的進行方式是為了支持預設的立場。」

繼任的霍楚將成為紐約州史上第一位女州長

即將接任紐約州長的副州長、前聯邦眾議員霍楚（Kathy Hochul）表示，她相信對古莫的性騷擾指控是真的，稱這些案件是令人反感且違法的：「古莫的辭職是正確的做法，是為了紐約人的最大利益。」

根據《BBC》報導，現年62歲的霍楚，是2014年古莫競選州長時的夥伴，並在2018年連任副州長。霍楚出身水牛城的鋼鐵工業家庭，祖父母從愛爾蘭搬到紐約後，家族就一直在紐約發展。霍楚於1980年在雪城大學（Syracuse University）畢業，並在1984年取得華盛頓美國天主教大學（Catholic University of America）法律學位。

霍楚曾於2011至2013年擔任美國聯邦眾議員，她長期關注家暴與性暴力議題，更主導古莫在州長任內推動的大學校園性侵害防治專案。因此對於古莫的性騷擾爭議，霍楚並未相挺；在古莫辭職後，霍楚將成為紐約州史上第一位女州長，將完成古莫剩餘的任期，至2022年12月31日。

共和黨人對古莫的辭職感到歡欣鼓舞，但仍敦促州議會應該彈劾他，被彈劾就能阻止他再次競選公職。

紐約州共和黨主委朗沃希（Nick Langworthy）表示：「古莫的辭職只是為了逃避真正的責任。」先前曾呼籲古莫儘速辭職的拜登也對此表示，「我尊重州長的決定。古莫在基礎設施和促進少數族群投票權方面做得非常出色，這就是為什麼這如此令人難過。」

近幾屆紐約州長職位，都成為政治明星的墳場

近年來，紐約出現了一系列政治人物的醜聞。

自共和黨籍州長派塔基（George Pataki）2006年卸任以來，古莫是第三個因為因身陷性醜聞而被迫下台的民主黨籍紐約州長。前紐約州長史必哲（Eliot Spitzer）在2008年上任不到一年之際，便因1999年至2006年間擔任紐約州檢察長期間進行高價召妓的醜聞而被迫辭職。

副州長帕特森（David Paterson）接任紐約州長後，也被爆出以政治力介入家暴案件，經查原來案件女子指控施暴的男子，就是帕特森的助理，在外界輿論壓力下，2010年做完史必哲剩餘任期的帕特森退出競選，未再競選紐約州長。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航