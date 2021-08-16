雇主強迫員工「留職停薪」是否違法？和「無薪假」又有什麼不同？

文：Ching

疫情衝擊許多產業，有些雇主疑似擔心通報無薪假（減班休息）會被查，或為了領紓困補助不資遣員工，而改要求員工「留職停薪」。

所謂留職停薪就是勞工暫停工作、勞動契約沒有終止，勞工和雇主之間仍然有勞動契約上的僱傭關係。但因為這段期間員工沒有上班，雇主停止支付薪水，等狀況穩定後再恢復上班。

究竟強迫員工留職停薪的做法是否合法？如果是員工主動提出、雙方同意可以嗎？本文帶你看懂留職停薪的申請條件、種類，及勞健保的相關規定。

Q：雇主要求員工留職停薪合法嗎？哪些情況才可要求？

原則上，留職停薪代表勞動契約的變更（暫停工作），通常應由勞工提出申請較合理，而法定上申請留職停薪的條件也有詳細規定。

雇主如果要員工辦理留職停薪，一般只有在員工發生重大錯誤，例如違反勞動契約、工作規則，或是受有期徒刑以上的罪刑等情況（勞基法§12），選擇不解僱員工，而是以「留職停薪」來處罰，這種情形才不致違法。但是，前提是必須先將懲處內容事先公告給員工，而且停職停薪的時間不能過久，以符合比例原則（註1）。

Q：留職停薪和無薪假（減班休息）有何不同？

如果雇主單方面要求員工暫停工作幾天，先休息一陣子後再上班，因為停工算是企業經營上的風險，原則上還是要照給員工薪水，而且不能要求員工先休息之後再補上班（勞工可依民法§487規定要求雇主給薪）。

除非雇主是因為疫情因素導致經營困難，才可以和員工協議減班（無薪假），但也必須先經過員工「同意」，並通報當地勞工局才算走完合法程序，而不應該要求員工用留職停薪的方式來規避給付薪水的責任。

若是勞工遇到老闆要求簽留職停薪契約或同意書，必須先清楚了解它和無薪假並不同，千萬別以為留職停薪字面聽起來比較有保障且合理。事實上，因為勞工和老闆是自行另外約定留職停薪，並不會被政府機關審查到，甚至可能無法申請到政府相關補助，權益上相對較無保障。

Q：留職停薪條件為何？哪些情況下員工可申請留職停薪？

目前法令規定勞工可以依法申請留職停薪的情況，只有「育嬰」和「傷病」情形，其他狀況則多是雇主和勞工自行約定，說明如下：

情況一：勞工有照顧小孩需求而申請

這是我們比較熟悉且實務上常見的申請留停情況。如果員工年資滿半年，在職期間沒有其他資源可幫忙顧小孩，可以向雇主申請育嬰留職停薪在家親自帶小孩（性平法§16），而法令也有明訂詳細的育嬰假申請方式與規定，可參考此文：〈員工請育嬰假、家庭照顧假，天數和薪水如何計算？〉

因為育嬰留職停薪是強制規定，當你符合申請資格向雇主申請時，雇主不能拒絕，如果違法將會有相關罰則。

情況二：勞工因為受傷、生病原因申請留職停薪

一般傷病情況，勞工可以請雇主請病假。但如果是傷勢較嚴重需要休養，或是生重病需住院無法痊癒等情形，可能會將原有的請假權益請完（普通病假30天、事假14天、特休依照年資），這時還有請假需求可以向雇主申請留職停薪，最長為1年（勞工請假規則§5）。

然而，這條法規並不是強制規定，因此雇主如果不准許並不違法。

情況三：服兵役、留學進修、照顧家人等原因

有些公司因為人力配置較齊全，會自行訂定公司留職停薪規定。當員工接到兵單需服役、想出國念書繼續進修，或為了照顧家人必須暫停工作時，可以幫他保留職缺暫時離開工作。因為這項作法優於勞基法規定，勞工如果有需求，申請時還是必須經過雇主獲准。

過去曾發生過一起勞資糾紛，當時台灣IBM一名高階主管經公司同意申請留職停薪5年，但當他要復職後公司卻表示沒有缺了，要他自請離職，因此員工憤而提起訴訟。這場官司打到最高法院時IBM敗訴了，要賠該名員工薪資和勞退金共900多萬元。由此可知，雇主雖然優給留職停薪保留職位，但雙方當初談好保留職位後續卻不給復職，應該依規定資遣員工，而非要求員工自請離職。

Q：留職停薪期間可以退勞健保嗎？保費又該誰負擔？

如果成功申請留職停薪了，留停期間勞健保可以繼續加保嗎？勞退權益是否還在？以下會依照勞保、健保、勞退部分別說明：

一、勞保

有實際工作的人才能投保勞保，但如果勞工是因為法令規定的「育嬰」、「傷病」、「服兵役」等原因申請留停，企業必須依法繼續幫勞工加保（勞保條例施行細則§21）；若是因為個人因素出國進修申請留停，原則上要退保。

至於保險費繳納金額，育嬰留停期間勞保保險費，雇主負擔部分可免繳，勞工自行負擔部分則是可以選擇延後3年再繳，減輕負擔。而傷病申請的勞保保費，勞工、雇主都維持原本的保費負擔比例30%：60%。

二、健保

健保部分，若勞工是因「育嬰」原因申請留停，有規定雇主不能退保或調整健保級距，而雇主負擔的保費將由政府補助（全民健保法施行細則§45），至於勞工自行負擔部分也可選擇延後3年再繳。

如果是其他情況申請留停，健保部分雇主可退保，如果選擇繼續幫員工加保，則勞工、雇主應負擔保費部分則按照原先負擔比例20%：70%（全民健保法施行細則§19）。

三、勞退

因為留職停薪期間不算入勞基法的年資（註2），勞退部分也要停止提繳，雇主應在勞工留停發生7天內通知勞保局停止提繳6%勞工退休金，等員工復職後再申報開始提繳（勞退條例§20）。

最後，筆者要再次提醒讀者，無薪假和留職停薪不能混為一談，如果經營上有困難，應該和員工約定減班或是依法資遣，讓勞工後續失業期間也能領有失業補助等基本生活保障，也避免被申訴裁罰，吃上罰則恐怕得不償失。

註解

延伸閱讀

本文經職場熊報Bear Times授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航