德國教育沒有「少一分打一下」，教出來的孩子會比台灣差嗎？

德國100年前也是少一分打一下

坐在餐桌對面剛過81歲生日的德國婆婆芭芭拉，憶起往事時說：「小時候我媽媽跟我說，他們學校老師會給學生打手心，少一分的話，女生打一個手心，男生打一棍屁股。因為這樣，女生反而羨慕起男生，主要是打屁股從外表看不出來，女生打手心回家，手一伸出來就會被家長發現，還會討來責罵或是被處罰不能吃飯，根本是雙重懲罰。」

她說的是100年前的事，因為81歲的她從未經歷過在學校吃藤條的滋味。想到小她一整個世代的我，在台灣國中時候就被藤條抽打手心的經歷，心想我跟她的媽媽差了50歲以上，忍不住接著說，這正是我國中的親身經歷，想起過去學校被打痛苦，讓我感到懼怕與不平。

雖然手心的傷痛已經不再，但是因害怕疼痛而必須唸到好成績的動機，說穿了就是避難，害怕疼痛勝過什麼對數理的理解與榮譽心，當年對考試更是恨之入骨。

記得當年我們真的是少一分打一下，德國的分數只有五個等級，再差也就打個五下，我們是100分的等級，90分就是打10下。我心中知道，不打孩童的教育理念在德國學校與家庭早已不是問題，可是在台灣還是相信不打不成器，還有所謂「愛的小手」的製品，把打孩童包裝成愛的概念。如果只有打才能教養小孩，那麼德國人教育出來的孩童多不成器嗎？

德國父母也不允許打自己小孩

婆婆回憶說，在她學生時代有個女孩惹老師生氣，當時老師情緒一上來隨即甩了她耳光。之後身為法官的女孩父親親自到學校討公道，要求老師道歉。德國在過去也是打罵的教育，對老師與家長來說，這是最方便的方式。

前東德在1949年之後就規定學校不允許打學童，反而是被視為具有民主制度的西德，一直到1973年才明文禁止校園打學童。不過，禁止家庭中父母打孩童的法律在德國一直到2000年才有。現今即使是法律早已不允許打孩童，但是家中孩童被虐待致死的案例每年仍有150例左右。

台灣以打的方式教養孩童，在一般家庭的認知都是允許的，至今也沒有法律規定不行。在台灣校園禁止打孩童的法規則是到2006年才制定。一般來說，打罵小孩在台灣來說是稀鬆平常的事，也認為是教養的手段，但是為什麼在校園被禁止而在家庭就不被禁止呢？如果在校園被打是孩童的人身被侵犯，那在家中被打怎就不是呢？

親身經歷的傳遞

一個年輕的18歲台灣學生告訴我，他過去曾被母親打過，因為過去他很皮，至今他仍相信鞭打的教育確實有它的教育意義。個人當下非常驚訝他會這麼說，因為被打的身體記憶，理當會讓他厭惡，但他卻相信鞭打的教育是有成效的，而且真心感謝父母。

許多研究也顯示，曾經受過家庭身體暴力的人，在教育小孩的時候常常會複製過去父母給他的教育模式，而不加思索地打自己小孩，並認為這是理所當然的事，這也是至今台灣父母仍不被禁止打自己小孩的原因。

所有的父母都可以解釋打的教育是教養權，同樣這也很容易造成父母在情緒高漲的情況下，一時失手或氣憤「教養」致殘或致死，台灣父母可能會問既然打小孩可以，那打到什麼程度是可以的，而又打到什麼程度才是虐待呢？

家長暗自鼓勵下的校園鞭打教育

至今台灣校園雖然不允許打學童，但是仍有多數家長贊同老師打孩童。

一個旅居德國的台灣母親，幾年前帶著她女兒回台灣就學一般小學時，她說她小孩最後無法繼續念一般小學的原因不在於語言，而是在於這位母親身為家長的價值觀與其他家長不合。

她女兒班級大多數學生家長贊同並簽字，允許老師用打的方式教育自己的小孩。身為少數不同意打小孩的她，堅持不願簽字，而成了班級學生家長中的黑名單。為了她女兒不被老師差別對待，她選擇放棄讓她女兒就讀一般小學而去讀歐洲學校。這是她回台灣對教育感到失望的地方。

暴力的社會是成人造成的。但是暴力的成人常常是有暴力的家庭而來。小孩是自己的個體，他們的人身即使是生下他們的父母都不容侵犯，這其實也是法律給予一個人最基本的保障。身為成人的我們，若不能尊重孩童的身體，這又如何教他們學會尊重自己的身體呢？

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航