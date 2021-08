實錘！中共的腳，已被官媒搬的石頭砸爛了！

八月初,中共官媒如《新華網》、《人民網》、《環球網》等,紛紛報道一個叫愛德華茲(Wilson Edwards)的「瑞士生物學家」,在臉書發文力挺中國。愛德華茲說,世衛的肺炎病毒溯源報告,提到中國實驗室外洩病毒「極不可能」,而美國政府為了推翻結論,竟向參與調查的科學家施壓兼恐嚇。

中共鋪天蓋地宣傳這樁美國「醜聞」數日,瑞士駐中國大使館竟不識抬舉,發聲明表示Wilson Edwards「查無此人」,響亮地打了官媒一記耳光。然後官媒們的報導火速下架,讓世人啼笑皆非。胡錫進不是辯稱那是「化名」嗎?官媒們應該堅持「講真話」才對嘛。現在一退縮,豈非承認自己散播假新聞?

其實有問題的報道又何止一篇?

近日官媒和大陸社交網站很多帳號,都在積極傳播一篇〈實錘!新冠病毒通過美軍血液專案,由德堡進入歐洲〉,主旨如題所示,就是宣傳病毒來自美國的生物實驗室。內容不必細表,大概指肺炎病毒是在2019年由美國德特里克堡生化實驗室洩漏,並通過血液專案傳播到意大利。

看見這類文章,我們應該第一時間追問:資料源頭是什麼?現在就讓大家看看這則驚世新聞的「傳播鏈」,只要你看到最後,一定會忍不住笑。

那篇什麼〈實錘!〉,大部分內容源自《科技日報》近日發佈的〈路徑清晰!歐洲發現的新冠病毒來自德特里克堡!〉,作者是《科技日報》記者張夢然。這篇報道的消息來源,據張夢然在內文所說,則是「《世界新聞網》(wn.com)」。

《世界新聞網》並非正規新聞媒體,只是一個新聞收集站,內容良莠不齊。7月13日,該站發佈了一篇標題聳動,但連作者名字也欠奉的文章,叫〈不只是中國 / 獨家——大疫源自美國德特里克堡 (Not Only China/Exclusive – A Pandemic Originating in Fort Detrick, USA) 〉,正是張夢然的消息來源。

然而《世界新聞網》文章又來自哪裏呢?答案是意大利網站《眾聲之聲》(La Voce delle Voci)。該網站專門販賣陰謀論,大字標榜「你不知道的,未讀過的,未見過(quello che non conosci, non hai mai letto, non hai mai visto)」的「另類故事(controstorie)」。

7月7日,該網站發佈一篇標題同樣聳動的文章,叫〈不只是中國 / 獨家——大疫溯源自美國德特里克堡(Non Solo Cina / Esclusivo—La Pista Americana Di Fort Detrick Per L’Origine Della Pandemia)〉。《世界新聞網》文章正是這篇意大利報道的英譯,就連圖片也照搬。

你看到這裏,即使不懂意大利文,甚至不懂英文,也應該發現一個亮點:為什麼標題寫「不只是中國」呢?言下之意,作者除了指控美國播毒外,豈非也同時指控中國嗎?你猜對了。

《眾聲之聲》文章〈不只是中國〉的作者叫Andrea Cinquegrani,翻查網站資料,顯示他正是《眾聲之聲》負責人,並非Wilson Edwards那類虛構出來的人物。這位Cinquegrani先生原來寫了多篇追查大疫源頭的文章,如今年5月14日,他發佈一篇〈中國 / SARS 病毒,新戰爭的生化武器 (Cina / Virus SARS, Le Armi Biologiche Delle Nuove Guerre) 〉,揭露中國科學家與軍方合作,研究將冠狀病毒用於軍事用途,結果引爆大疫的驚世黑幕。

但Andrea Cinquegrani最震驚宇宙的一篇報道,肯定是5月16日發佈的〈安東尼.科茨 / 武漢瘋狂實驗的大金主 (Antony Fauci/ Ii Gran Finanziatore Dei Folli Esperimenti Di Wuhan)〉。科茨是誰?正是現任美國國家過敏和傳染病研究所所長、白宮冠狀病毒工作組成員及總統首席醫療顧問。

Andrea Cinquegrani在文中指,從2014到2019年,科茨領導的國家過敏和傳染病研究所,一直向「生態健康聯盟(EcoHealth Alliance)」注資,而這個組織則投資贊助武漢實驗室做「功能增強研究」(una ricerca sull’incremento di funzione),嘗試操縱冠狀病毒。Cinquegrani認為大疫的一個源頭,正是武漢實驗室,而那個遺禍全球的邪惡研究,則是科茨贊助,變相由美國納稅人埋單。這報道夠不夠juicy?

《眾聲之聲》網內,還有更多「實錘」指控武漢實驗室的文章,恕不一一引述了。中共官媒搞一場反控美國的大龍鳳,卻不知道自己引用的「獨家消息」,竟然來自一個不停「抹黑」中國的意大利網站,還要出自同一作者手筆,大外/內宣糟糕到這個地步,不但傷透十四億人民感情,更恐怕中共的腳,現已被官媒們搬起的石頭砸得血肉模糊了。

