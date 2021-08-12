實錘！中共的腳，已被官媒搬的石頭砸爛了！

八月初，中共官媒如《新華網》、《人民網》、《環球網》等，紛紛報道一個叫愛德華茲（Wilson Edwards）的「瑞士生物學家」，在臉書發文力挺中國。愛德華茲說，世衛的肺炎病毒溯源報告，提到中國實驗室外洩病毒「極不可能」，而美國政府為了推翻結論，竟向參與調查的科學家施壓兼恐嚇。

圖片來源：《中國新聞網》

中共鋪天蓋地宣傳這樁美國「醜聞」數日，瑞士駐中國大使館竟不識抬舉，發聲明表示Wilson Edwards「查無此人」，響亮地打了官媒一記耳光。然後官媒們的報導火速下架，讓世人啼笑皆非。胡錫進不是辯稱那是「化名」嗎？官媒們應該堅持「講真話」才對嘛。現在一退縮，豈非承認自己散播假新聞？

其實有問題的報道又何止一篇？

近日官媒和大陸社交網站很多帳號，都在積極傳播一篇〈實錘！新冠病毒通過美軍血液專案，由德堡進入歐洲〉，主旨如題所示，就是宣傳病毒來自美國的生物實驗室。內容不必細表，大概指肺炎病毒是在2019年由美國德特里克堡生化實驗室洩漏，並通過血液專案傳播到意大利。

看見這類文章，我們應該第一時間追問：資料源頭是什麼？現在就讓大家看看這則驚世新聞的「傳播鏈」，只要你看到最後，一定會忍不住笑。

那篇什麼〈實錘！〉，大部分內容源自《科技日報》近日發佈的〈路徑清晰！歐洲發現的新冠病毒來自德特里克堡！〉，作者是《科技日報》記者張夢然。這篇報道的消息來源，據張夢然在內文所說，則是「《世界新聞網》（wn.com）」。

《世界新聞網》並非正規新聞媒體，只是一個新聞收集站，內容良莠不齊。7月13日，該站發佈了一篇標題聳動，但連作者名字也欠奉的文章，叫〈不只是中國 / 獨家——大疫源自美國德特里克堡 (Not Only China/Exclusive – A Pandemic Originating in Fort Detrick, USA) 〉，正是張夢然的消息來源。

然而《世界新聞網》文章又來自哪裏呢？答案是意大利網站《眾聲之聲》（La Voce delle Voci）。該網站專門販賣陰謀論，大字標榜「你不知道的，未讀過的，未見過（quello che non conosci, non hai mai letto, non hai mai visto）」的「另類故事（controstorie）」。

7月7日，該網站發佈一篇標題同樣聳動的文章，叫〈不只是中國 / 獨家——大疫溯源自美國德特里克堡（Non Solo Cina / Esclusivo—La Pista Americana Di Fort Detrick Per L’Origine Della Pandemia）〉。《世界新聞網》文章正是這篇意大利報道的英譯，就連圖片也照搬。

你看到這裏，即使不懂意大利文，甚至不懂英文，也應該發現一個亮點：為什麼標題寫「不只是中國」呢？言下之意，作者除了指控美國播毒外，豈非也同時指控中國嗎？你猜對了。

《眾聲之聲》文章〈不只是中國〉的作者叫Andrea Cinquegrani，翻查網站資料，顯示他正是《眾聲之聲》負責人，並非Wilson Edwards那類虛構出來的人物。這位Cinquegrani先生原來寫了多篇追查大疫源頭的文章，如今年5月14日，他發佈一篇〈中國 / SARS 病毒，新戰爭的生化武器 (Cina / Virus SARS, Le Armi Biologiche Delle Nuove Guerre) 〉，揭露中國科學家與軍方合作，研究將冠狀病毒用於軍事用途，結果引爆大疫的驚世黑幕。

但Andrea Cinquegrani最震驚宇宙的一篇報道，肯定是5月16日發佈的〈安東尼．科茨 / 武漢瘋狂實驗的大金主 (Antony Fauci/ Ii Gran Finanziatore Dei Folli Esperimenti Di Wuhan)〉。科茨是誰？正是現任美國國家過敏和傳染病研究所所長、白宮冠狀病毒工作組成員及總統首席醫療顧問。

Andrea Cinquegrani在文中指，從2014到2019年，科茨領導的國家過敏和傳染病研究所，一直向「生態健康聯盟（EcoHealth Alliance）」注資，而這個組織則投資贊助武漢實驗室做「功能增強研究」（una ricerca sull’incremento di funzione），嘗試操縱冠狀病毒。Cinquegrani認為大疫的一個源頭，正是武漢實驗室，而那個遺禍全球的邪惡研究，則是科茨贊助，變相由美國納稅人埋單。這報道夠不夠juicy？

《眾聲之聲》網內，還有更多「實錘」指控武漢實驗室的文章，恕不一一引述了。中共官媒搞一場反控美國的大龍鳳，卻不知道自己引用的「獨家消息」，竟然來自一個不停「抹黑」中國的意大利網站，還要出自同一作者手筆，大外／內宣糟糕到這個地步，不但傷透十四億人民感情，更恐怕中共的腳，現已被官媒們搬起的石頭砸得血肉模糊了。

文章獲授權轉載，原文見此。

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