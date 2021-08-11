反送中後曾氣勢如虹，香港泛民國安法下分崩離析

（中央社）在前年底的區議會選舉中，香港泛民主派挾著「反送中」運動所帶來的高漲民意，贏得重大勝利，但大勝之後，泛民卻面對巨大的政治壓力，陷入分崩離折。

有人認為，泛民前年在區議會選舉大勝，是陣營力量內部統合協調、各自發揮影響力的結果，這些力量有不同黨派、專業團體、工會及媒體力量等。

但去年中港區國安法實施前後，泛民不少人因為憂慮國安法而離港，更有眾多核心領軍人物被捕，至今仍在收押，令整個泛民潰不成軍。

Photo Credit: Reuters/ 達志影像 泛民初選違國安法案被告。

在港區國安法實施前，泛民一些精神領袖已率先宣布退出政壇，這被視為「退場自保」。

當時退出政壇的有前政務司司長陳方安生及前民主黨主席李柱銘，兩人都被視為泛民的精神領袖；另一名精神領袖、天主教香港教區退休主教陳日君樞機也明顯遠離了政治圈。

Photo Credit: AP / 達志影像 李柱銘首次被定罪。

期間，由泛民年輕力量組成的政治組織也紛紛宣布解散，包括香港眾志、本土民主前線、學生動源和香港民族陣線等，這些團體的一些領軍人物也自行離港，包括眾志前主席羅冠聰。

粗略統計，從去年中到今年上半年，宣布解散的泛民新生組織約有15個。

此外，成立於2010年、由民主黨分裂出來的新民主同盟也於今年6月宣布解散。新民盟在新界擁有不少區議員，有一定的基礎實力，曾被視為泛民的生力軍。

泛民的傳統黨派至今仍然存在，它們包括民主黨、公民黨、工黨、民主民生協進會，以及立場較為激進的社會民主連線、人民力量和熱血公民等。

但這些黨派也受到不同程度的打擊，已失去對社會及政局的影響力。

Photo Credit: Kin Cheung / AP Photo / 達志影像 新民主同盟解散。

今年1月，警方依國安法拘捕了約50名泛民領軍人物，包括胡志偉、涂謹申、區諾軒、黃碧雲、趙家賢、毛孟靜、梁國雄、林卓廷、楊岳橋和郭家麒等。

這些人分屬不同黨派，有人仍被收押，有人保釋，對泛民而言，衝擊甚大，以致一些黨派目前只能由新人領軍。

除了領軍人物被捕外，去年底，泛民立法會議員因為不滿當局褫奪4名議員的議席而集體請辭，只剩下不願請辭的非建制鄭松泰和陳沛然留任。自此，泛民早已失去在立法會的話語權。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 立法會再無真正泛民力量。

接著，泛民超過200名區議員因為擔心被當局依國安法追究過往的責任，以及不願宣誓遵守基本法和效忠香港，今年初以後先後請辭。

本屆區議會選舉於2019年底舉行，當時泛民在452席中拿下388席。區議會為地方議會，負責就地方事務向政府建言。

但在泛民眼中，區議會也是「地方包圍中央」的力量所在，現在逾半人請辭，泛民在地方的力量大大削弱。

對於泛民而言，同為致命打擊的是當局依國安法逮捕了壹傳媒集團創辦人黎智英，以及壹傳媒旗下蘋果日報多名高層。

6月21日，蘋果日報在面對政治高壓之下，加上缺錢，終於宣布停刊。

Photo Credit: Reuters/ 達志影像 多名《蘋果》高層被拘捕。

有人認為，香港主權轉移以來，蘋果日報是「泛民的媒體」，每當有重大遊行示威，它都會呼籲讀者參與；在許多重大政治事件中，它的矛頭都指向港府或北京，是泛民獲取民心、凝聚力量的「筆桿子」。

泛民失去了這支「筆桿子」，等同失去了可作宣傳或攻擊的「利器」。

Photo Credit:AP/達志影像 國安法下，《蘋果》停刊。

繼蘋果日報之後，泛民近日也失去了教育專業人員協會。在面對北京方面的巨大政治壓力下，教協昨天宣布解散。

教協成立於1973年，早年的核心領導人物為香港民主同盟（民主黨前身）成員司徒華（已故）及張文光等人，他們也藉著教協的身分晉升成為立法會議員。

也因此，教協既是泛民團體，也是民主黨背後支持的龐大力量。

教協對外宣稱的宗旨是教育專業團體、教師工會及社會團體，約有9萬5000名會員，大都是大學及中小學教職員，是香港最大單一行業工會。

在前年的「反送中」運動中，教協積極參與，因此成為北京方面的眼中釘。隨著教協的解散，泛民也必將失去對社會及年輕一代的影響力。

Photo Credit: Reuters/ 達志影像 教協宣布解散。

當前被視為支持泛民且較具分量的組織或專業團體還有香港市民支援愛國民主運動聯合會、民間人權陣線、大律師公會和香港記者協會，它們的命運如何，頗受關注。

綜合不同的分析，民陣一直沒有合法註冊，所以，它基本上已是名存實亡；至於支聯會，多位解讀北京對港政策的權威意見領袖曾說，支聯會要麼自行解散，要麼被取締，前景堪憂。

至於大律師公會，有分析認為，儘管其過去的政治立場清晰，但如果「出事」，可能會動搖外界對香港司法的信心，北京或港府不會經舉妄動。

餘下的香港記者協會，與當局或北京一直存在矛盾，在「反送中」期間，彼此矛盾更為凸出，期間曾有親北京的輿論要求當局拒絕承認記協發出的記者證。

Photo credit: Newscom／達志影像 香港記者在國安法下迎來重大挑戰。

概括而言，泛民近年遭到打擊後，力量已分崩離折，加上港府已落實執行北京方面所訂定的「完善選舉制度」，未來參選的機會十分渺茫，除非他們願意成為北京口中的「忠誠反對派」。

上世紀80年代，當中國和英國開始就香港前途問題展開談判時，泛民開始萌芽，後來北京發生「八九民運」及「六四事件」後，其力量開始茁壯。香港主權轉移後，泛民與親政府建制派形成社會兩大陣營。

「反送中」爆發後，泛民力量達到高峰，但在港區國安法及「完善選舉制度」落實執行後，香港政局似乎又回到原點，一切從頭開始，而這個起點是以「愛國者治港」為原則。泛民對此作出何種選擇，有待觀察。

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責任編輯：Alvin

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