2021/08/14,
原民

從傳統木雕投入文史工作，退休員警田貴芳的原民文化復興紀錄

從傳統木雕投入文史工作，退休員警田貴芳的原民文化復興紀錄
Photo Credit: 退休好幸福

我們想讓你知道的是

他不諱言，從事文史工作的推廣，辛苦自然不在話下，為了學習口簧琴的製作、編織、陷阱、茅草屋、弓箭製作，他都一一從這100多位的口述者中慢慢學習，儘管口述者當時的年紀至少80歲了，但他們永遠不會忘記這些傳統技藝。

撰文、圖片提供：鄭志宏

位於花蓮的泰雅紋面文史工作室旁，有一個「都魯彎木雕工作室」，負責人是田貴芳，一位泰雅族退休員警，1998年退休後改習木雕，投入傳統木雕創作，與弟弟田貴實都是泰雅族的文化藝術工作者。

從警33年的田貴芳，回憶起當年考警校的情景，他說當時稱為「警校」，一定要當完兵才能考警察，考警察比較有保障，畢業就直接在警界服務，能有份安穩工作。一開始他都在台北、台中打拼，爾後才回到花蓮，因為看到包括賽德克、太魯閣等原住民文化逐漸消失，為了挽救「自己」的文化，卸下公職退休後，他便開始致力於口述族人的歷史。

投入文史工作，本就不是一件簡單的事情，從一開始沒有人知道文史工作在做什麼，到後來一路堅持下來，才漸漸有了今日的成就。

不僅如此，田貴芳的木雕創作也是相當出名，題材包括泰雅族的狩獵文化、織布及傳統生活，也雕刻紋面老人及人像，另外也創作木臼、木碗、木琴等工藝品。雖然田貴芳投入創作的時間並不長，但在1998年時，已在全國原住民雕刻比賽中嶄露頭角，以「紋面老人」木雕作品榮獲第二名，1999年時，又再以「泰雅勇士」獲得了屏東文化中心的創作獎，透過自己的雙手，發揚泰雅族傳統木雕文化。

傳承原民文化資產為使命

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Photo Credit: 退休好幸福提供

在2000年時，田貴芳更為專注於文史工作，開始進行田野調查，從秀林鄉擴大到萬榮鄉、和卓溪鄉，只要有關紋面民族的歷史足跡，都逐一進行調查，完整紀錄所有文史與資料。太魯閣國家公園境內的81個部落，全都有他的足跡。田貴芳說，原住民靠山吃山、靠海吃海，從超過100位耆老的口述之中，將習俗、生活習慣，以及在台灣的生活紀錄，都完整的紀錄下來。

他不諱言，從事文史工作的推廣，辛苦自然不在話下，為了學習口簧琴的製作、編織、陷阱、茅草屋、弓箭製作，他都一一從這100多位的口述者中慢慢學習，儘管口述者當時的年紀至少80歲了，但他們永遠不會忘記這些傳統技藝。

20多年一路走來，田貴芳直言，真的很辛苦，雖然現在很多人都加入研究文化的行列，但還是覺得怎麼學都學不夠。田貴芳也感嘆這一代的年輕人不重視、也不關心自己的文化，學習態度不太好，這是一件很可惜的事情，但他仍盡己所，透過自己的努力，盡可能地為台灣保留住這些文化資產。

已近古稀之年的田貴芳，一路持續著這份文史復興工作，面對時代改變，與祖靈間的溝通橋梁失傳，他依舊肩負使命，一心樂見文化傳承有望的他談到，若真能復興成功，相信這不僅是族人的一大福氣，更是圓滿自己畢生志業的最大成就。

本文經退休好幸福授權刊登，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航


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