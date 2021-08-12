立委提案體育署升格「運動發展部」，朱立倫：體育政策不能只有「教育思維」沒有「產業思維」

＊首圖為體操選手李智凱返台時與熱情接機的人員合照。

立委：目前體育署編制不足應升格

行政院體育委員會自2013年配合政府組織改造，降編為教育部體育署後，民間對於體育署升格的呼聲不曾間斷。這次台灣在東京奧運奪得佳績，促使各界關注體育政策改革，呼籲將體育署升格為單一部會的聲浪再起。

洪孟楷指出，目前體育署是設立在教育部下，正式員額僅100多位，比台北市政府體育局200多人員額還少，且要負責的面向多如牛毛，遠遠不足以支持全國運動產業的發展。目前中央政府組織架構疊床架屋的案例層出不窮，應該思考「運發部」是否重要，利用這次組織改造，正視這個問題做徹底的調整。

他已在立法院上會期提出「運動發展部組織法」草案，希望能催生運動發展部，含括所有的運動相關事業，強化運動在國家整體政策定位上的戰略價值。

萬美玲指出，體育署現在做為三級機關，預算規模小且人力不足。這陣子各界關心台灣的運動及選手，希望這樣的關心能夠真正的落實，而提出《運動發展部組織法》草案最終的目標，就是希望能帶給運動產業發展更好的環境、更多的預算及人力。

萬美玲也表示，如果只靠政府，遠遠無法讓運動員表現這麼亮眼，因此應該修法提高企業捐贈總額、增加抵稅百分比，才能讓企業投入體育贊助的意願增加，呼籲修法提高捐贈上限至2千萬，且可扣抵50%營業所得稅，並修法規定其中要有2成運用在運動人才培訓上。

林義傑則說，成立運動發展部最重要的是整合運動的經濟面、建設面及制度面，把政府跟民間的資源對接，經濟效益可以更廣，就會有更多人願意投入相關產業，就讀運動相關科系的未來發展也不會再只有教書。

林義傑也表示，目前台灣是把資源押在少數運動員上，這樣沒有不好；但相對歐美、日本等國家很多預算在體育包括體育教育等，例如日本有很好的土地政策鼓勵民間建設運動場館，也給運動員、教練完整保證讓其進入社會和企業服務，也使日本成為運動大國；而美國多數運動菁英也是在校園，因每年給約20多億美金的獎學金讓運動員爭取。

朱立倫競選黨主席首要政見：成立運動發展部

值得注意的是，最近正在競選國民黨黨主席的朱立倫，日前也透過臉書拋出第一個政見，主張將教育部底下的體育署升格為「運動發展部」，因為體育政策若只有「教育思維」就無法改變現狀，需要有「產業思維」才能發展長久。

朱立倫表示，台灣的體育環境不是錢投得不夠多，而是體育發展要有產業思維。國家要在國際賽事上大放異彩，那就要有熱愛運動的國民跟好的體育產業，有熱愛運動的國民就有龐大的運動人口，各職業的運動市場才會形成有，好的體育產業，以賽事為核心形成的各項活動，才會形成一個完整的產業鏈，創造經濟效應。

朱立倫也說，儘管目前許多單項的體育協會都是民營的，可是大多還是由政府補助，政府資源有限，但民間力量無窮，政府應投入資源推動國民運動，創造真正自由開放的體育產業環境，讓有競爭力的協會和民間企業聯手，藉由投資選手、舉辦賽會獲得利潤產生良性循環，才能永續發展運動產業。

朱立倫補充，讓教育部專注於學校教育，而新設「運動發展部」專注運動產業及制度發展，雖然體育教育很重要，但是以教育為主的思維不適合整體運動產業發展，現行的體育政策若只有「教育思維」沒有「產業思維」，那麼投入再多的經費、寫再多的檢討報告都無法改變現狀。

除了獨立部會，「體育專法」也受重視

昨天下午由超馬好手林義傑發起的國是體育論壇「運動發展部成立必要性 體育專法可行性評估」在台北舉行，除了專家學者也有多名立委參與。

《NOW news》報導，立委蔣萬安就表示，希望未來透過完善專法給予制度性的保障，像勞基法、公務人員法等等。以及如何就政策誘因，鼓勵企業投入體育產業發展？若採企業以部分稅金投資體育產業，退役選手投入企業賽事擔任顧問或教練，國家也能透過賽事累計國家體育經驗，同時企業也能增加社會公益形象，創造三贏。

民進黨立委黃國書表示，以選手保障為前提提出選手培訓契約概念，從法規層面修正選手培訓契約，提供運動員完整的基本生活費用，穩定收入來源，減輕其經濟壓力；同樣以選手契約關係為前提，立委王婉諭以勞動權益角度出發，參考紐西蘭、美國、英國、澳洲等國家與運動員之間的關係契約合作模式，認定「運動員」的職業屬性，主張國家與運動員之間的關係契約明定。



《聯合報》報導，過去曾經替台灣在奧運拿牌的跆拳道手陳詩欣也表示，運動員就像是金字塔，在不斷淘汰下只有頂尖選手能夠站上頂端，更多的是在傷勢與家庭因素不容許的情況下無法堅持下去的選手。假使能夠透過專法，或是具有法源根據的合約形式，給運動員一個明確的未來藍圖，相信更能讓運動員在延續熱誠以及提升競技成績上有更大的幫助。



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核稿編輯：翁世航