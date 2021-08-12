2021/08/12,
健康

本土新增4例、死亡1例，52萬劑AZ疫苗今日到貨，依年齡層向下開放

本土新增4例、死亡1例，52萬劑AZ疫苗今日到貨，依年齡層向下開放
Photo Credit:指揮中心

我們想讓你知道的是

今日有52.4萬劑AZ疫苗到貨，陳時中解釋，這批AZ疫苗的施打目標對象，原則上依照年齡層向下開放。此外，住宿式長照機構即日起開放探視，但雙北沒有開放，依照相關指引並落實預約制就可探視。

中央流行疫情指揮中心今（12）日公布國內新增6例COVID-19確定病例，分別為4例本土及2例境外移入；另確診個案中新增1例死亡。

新增4例本土、1例死亡

指揮中心表示，今日新增之4例本土病例（其中1例為居家隔離期間檢驗陽性者），為3例男性、1例女性，年齡介於20多歲至50多歲，發病日介於8月4日至8月9日。個案分布為台北市3例、新北市1例；其中2例為已知感染源、2例關聯不明，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

指揮中心說明，今日新增1例死亡個案（案15379），為80多歲男性，醫療應變組組長羅一鈞指出，個案長期洗腎、患有心臟病，6月29日因發燒泌尿道感染住院治療，後因照顧者確診，而隔離採檢確診，8月7日死亡因肺炎、冠狀心臟病過世。

COVID-19每日死亡個案數目

近期確診個案解隔離情形方面，5月11日至8月10日累計公布1萬4599位確診個案中，已有1萬3121人解除隔離，解隔離人數達確診人數89.9%。

住宿式長照機構開放探視

指揮官陳時中指出，住宿式長照機構即日起開放探視，但雙北沒有開放，是因為疫調有依風險分類區域，而台北市新北市都屬於中高風險區域。

若要進入長照機構探視，除了基本的保持社交距離、全程配戴口罩外，訪客要出示訪視前3天的快篩或PCR陰性證明，並落實預約制、實聯制，單位必須詢問訪視者的TOCC（旅遊史、職業別、接觸史、群聚），每位住民每次的訪客人數不超過3人。

住宿式長照機構開放探視。
Photo Credit:指揮中心

52萬劑AZ今日到貨，依年齡層向下開放

疫苗接種的部分，陳時中表示，昨日總共接種16萬3000多人次，目前疫苗接種人口覆蓋率達37.78％。

指揮中心指出，今日有52.4萬劑AZ疫苗於下午3時40分到貨，待完成通關程序後，會直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業。

陳時中解釋，這批AZ疫苗的施打目標對象，原則上依照年齡層向下開放，細節尚待討論。因為之後也會有一些疫苗會來，會整體一起做考慮和安排。

COVID-19疫苗累計訂購到貨配送接種施打數目

帛琉旅遊泡泡疑慮，陳時中：措施很完整

帛琉旅遊泡泡的相關防疫措施方面，陳時中表示，會依照風險情況擬訂防疫策略。由於帛琉全員施打疫苗、本土零確診，且旅遊泡泡是採包機辦理，不會和其他國家的人混搭，整體來講會是安全航線。

以防萬一，在出發前還是要做PCR採檢，回國後進行5天加強版自主管理，結束也會檢驗PCR，陳時中認為，整體措施應該算是很完整。

針對記者提問時提及「3+11破口」，陳時中直言：「沒有所謂3+11的破口，這個政策沒有影響到社區」，他表示，雖然牽涉到一些機組員、家人、諾富特員工，但這一個群聚的事件，不是社會的破口。

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責任編輯：李芯
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