「木雕老頑童」蔡平陽：不用靠「爭」讓別人認同，過好自己最幸福

撰文、圖片提供：鄭志宏

說起「木雕」，在花蓮就不得不提起「蔡平陽」這號人物，從小就立志當一位音樂老師，憑著對音樂的熱愛，曾在國小、國中擔任音樂老師，因教導音樂需耗費大量精神力，「音樂雖美妙但卻無形」，蔡平陽感嘆地說著。所以30多年前，一場因緣際會的巧合，讓他從此迷上木雕創作，一頭栽進木雕的世界，他把心中所想、所見所聞及族群的生命力，用木頭雕刻記錄下來。

蔡平陽的家，就像是一座博館物，他的作品，滿到要再建造一個儲藏空間才能放的下，不僅收集近萬個火柴盒，滿滿的釘在牆上，分類也相當仔細，有抽象式的作品、有實用性的作品、還有大型創作，再來就是他引以自豪的原住民創作品，蔡平陽說，創作到現在，至少超過500件作品。

以生活實用性創作為出發

作品多以檜木、樟木等木材雕刻，不僅可將木頭保存下來，也富有藝術氣息，蔡平陽的創作多以生活化、實用性的作品為主，他說，作品都是要自己使用的，像是書報桶、水果籃、桌子、椅子、盤子等，其中，「排灣族圖案檜木桌」桌面皆是雕刻，桌邊還有如桌布的垂墜感，而椅子上頭還有早期的硬幣等物，讓觀賞者對於桌椅創作嘖嘖稱奇。

將近40歲才開始進入木雕的世界，對於不少大師級的人物來說，起步算是晚了一些，30多年的雕刻歲月裡，從當初的一件作品到現在，可以看見他明顯的「蔡式風格」，雕刻手法、創意與他人大不同，從作品中可以領略原住民族群撼動人心的生命力。

作品展現原住民動人生命力

Photo Credit: 退休好幸福

蔡平陽對於原住民的熱愛，從作品中就可以看的出來，以阿美族、太魯閣族為主題，將周邊生活的景致、族群生活習慣及特色，捕捉下來雕刻在木頭上，作品多以族人於豐年祭時的舞蹈來創作。

而他的作品先前曾在花蓮縣文化局石雕館展出，館內有一作品「阿美族豐年舞」，高達三米半，是用蔡平陽岳父所贈予的鼓桶所創作，他說，鼓桶是五十年前的半成品，材質是台灣一級木的牛樟木，因當時不會做鼓皮，這鼓桶就擱置了許久，直到前幾年他突發奇想，在鼓桶上雕刻，有阿美族豐年祭、阿美勇士及姑娘等，而為了文化局展出，他更是將四個鼓桶疊起來，呈現出不同木雕作品的氣魄。

蔡平陽說，剛開始創作的時候，那種衝勁和毅力，真的沒有辦法抗拒，幾乎每個月都會有一個作品誕生，但這幾年創作已經逐漸減少，考量年齡已73歲，雕刻都需花費大量體力，花費精神與體力都長達一年以上，非常需要長時間的投入。

把自己過好最幸福

Photo Credit: 退休好幸福

「現在是做一天，休息三天」，蔡平陽靜靜的看著陳列在家中的作品，感嘆的說著。平常只能多做較不費力氣的安排，偶而也彈彈琴來打發時間，或是坐在客廳看著自已創作的作品，對於未來還有什麼樣的規畫，蔡平陽說，「過一天算一天吧」。

蔡平陽的大半人生，都在木雕的世界中度過，他靜靜地看著家中陳列的作品，也感嘆無人接班的窘境，還好這些作品還可以存放在家中慢慢的欣賞，他看淡人生名利，也不與人競爭。他說，沒什麼好爭的，人生不就是如此，不用靠「爭」讓別人認同，過好自己，才是最幸福的。

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