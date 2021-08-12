「女性新兵入伍的代價與創傷」，印尼軍方宣佈廢止招募流程的「處女測試」

印尼國軍數十年來女性新兵招募流程中，因侵害女性權益而備受爭議的處女測試，由印尼陸軍參謀長佩卡薩（Andika Perkasa）10日證實目前已經廢止，男女招募過程將平等辦理。對此，長期呼籲終止處女測試的人權組織表示樂見軍方改進，印尼女性權益團體則指出，「這種檢查從來都沒有必要。」

《衛報》報導，在印尼軍方招募女兵體檢項目中，處女測試（virginity testing）又被稱為兩指測試（the two-finger test），因為過程中醫生會將兩隻手指伸入女性陰道，確認處女膜是否還在。只要受檢女性被宣稱不是處女，就會遭到淘汰。

《路透社》報導，印尼陸軍參謀長佩卡薩將軍10日告訴記者們，軍中不再執行這種檢查，「過去處女膜是否破裂或部分破裂也是檢查的一環......，現在已經沒有了。」軍方發言人也證實其說法。佩卡薩在7月就曾宣布，軍中男女新兵的招募過程必須平等。

海軍發言人朱里雅斯（Julius Widjojono）11日表示，海軍會對女性申請者進行妊娠檢查，但不會進行處女測試，「男性和女性會經歷相同的檢查」。空軍發言人印丹（Indan Gilang）11日則表示，會對女性進行生育檢測，以檢查可能會影響新兵服役能力的囊腫或其他併發症，他補充，處女測試不存在於軍隊的字典裡。

《衛報》報導，佩卡薩在7月一場全國軍隊指揮官會議中強調，不再對女性新兵執行數十年來處女測試，女性新兵招募過程將比照男性新兵，以完全相同的方式辦理。佩卡薩說，「有些事與目的無關......，（我們）再也不會進行那項檢查。我們對女性招募的檢查過程，必須與我們招募男性時執行的檢查過程完全相同。」

《路透社》報導，印尼全國婦女抗暴委員會（National Commission on Violence Against Women ）負責人安迪（Andy Yentriyani）則說，「這種檢查從來都沒有必要。」人權觀察（Human Rights Watch）分別在2014年與2015年，針對處女測試進行調查，並於2017年再次呼籲終止此措施，並指出讓醫生檢查女兵處女膜藉此確認她們是否守貞，是一種系統性、具侵害性又殘忍的作法。

《BBC》2015年報導，印尼國軍新聞發言人曾對印尼當地媒體表示，如果投考軍隊的女性在婚前就喪失貞操，那她的精神狀態就不適合成為軍人，當然這可能是由於「事故、疾病或習慣」造成的，習慣指的是性行為，「如果是她們的習慣，那印尼軍方就不可能接受這樣的新兵」。

人權觀察指出，2014年首度披露處女測試被用於印尼國家安全部隊時，警隊已停止這項檢查，但政府卻沒有停止用於軍隊中。印尼產科與婦科公會（Indonesian Society of Obstetrics and Gynecology）和印尼藥學協會（Indonesian Medical Association）甚至對此保持沈默，未曾要求軍方停止這項針對女性的措施。

Photo Credit：Reuters / 達志影像 圖為印尼女空軍參與印尼空軍成立55週年的閱兵遊行，照片攝於2001年9月4日。

軍中性別不平等

《衛報》報導，人權觀察曾訪談來自印尼各地、曾接受處女測試的女性，總結這是「全國性的措施」，也指出佩卡薩7月在會議上所言，其實也標示著「侮辱性的、不科學的和歧視性的『處女測試』在印尼軍隊的女兵招募過程，已執行數十年。」

安妮迪（Anindi）以化名受訪表示，23年前，她還是滿懷從軍希望的18歲少女，參加於日惹市（Yogyakarta）舉行的海軍招募，在所有測試項目都拿到高分，卻在拒絕兩指測試後遭到淘汰而夢碎。

當年安妮迪已有過性經驗，在女醫生對她進行內診之前叫停。「沒有我的同意，我不想被人觸碰。所以，我讓她停下來直接告訴她我不是處女。」安妮迪說，「我要她停下來，不是因為我害怕她發現我不是處女，而是在這過程中感到不舒服。這是女性新兵入伍的代價，是一種創傷。」

世界衛生組織（WHO）曾在2018年《消除處女測試》報告中指出，處女測試不具科學效度、具傷害性且侵害女性權益，為受測女性帶來立即與長期性的身體、心理和社會權益的負面結果。

「終止這個測試將是一大進展。」安妮迪說，「不只是對軍隊而言，也是因為，是對女性而言是充滿屈辱的過程。」人權觀察的印尼研究員哈索諾（Andreas Harsono）稱讚印尼軍方做出正確的事，不過他也指出，「如今陸軍的各級指揮官必須服從命令，並且承認這種做法違反科學、濫用權力。」

印尼軍中尚存在其他性別不平等情況。《雅加達郵報》2020年報導，根據印尼國軍（TNI）數據，國軍中約有10%也就是約45萬人是女性。印尼國防大學（Defense University）畢業生Umi Farida研究女性從軍，她表示女兵人數少顯示軍中的性別不平等，招募限男導致性別比例不平衡。

Umi Farida表示，過去兩年印尼軍事學院（Indonesia Army Academy）就沒有開放招募女性新兵，意即女性只能註冊非培養軍官的學校，卻要和印尼軍事學院畢業生競爭，因而能在軍隊擔任要職的機會渺茫，「這阻礙女性擔任領導職務或取得高級軍銜。」不過，印尼海軍學校和印尼空軍學校都有招募女性。

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