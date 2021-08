常搞錯的bank相關英語用法：「Break the bank」不是指搶銀行

Maggie的外國同事告訴她,公司即將被外商收購。Maggie很訝異,一臉不可置信。外國同事接著說:「You can take it to the bank.」Maggie心想,What?這事要去銀行查?

「You can take it to the bank.」和去銀行沒關係,今天來看看和bank相關的英語用法。

You can take it to the bank.

(X)你把這帶去銀行。

(O)這事千真萬確。

這句話其實是要強調某個訊息是真的,特別是當對方不信的時候,要讓他相信,就會用這句話。美國人習慣開支票,支票能不能兌現,到銀行一確認就知道了。來看一個例子:

The project will be finished by the 31st. You can take it to the bank. 這案子在31日一定會完成,百分之百保證。

Break the bank

(X)搶銀行

(O)太貴,花錢太多

Bank可以指銀行,也可以是自己的財庫。Break the bank是指把自己財庫裡的錢都花掉,是花太多錢。

It only costs 200 dollars. That's not going to break the bank. 只花了兩百元,不算太貴。

Can I bank on you?

(X)我可以跟你借錢嗎?

(O)我可以指望你嗎?

Bank on並不是和人借錢,而是指依賴、指望,就像把錢存在銀行就安心了的那種指望。

I don't think you can bank on Tom coming tonight—he's really unreliable.

我想我們別指望Tom今晚會來,他太不可靠了。

Can I bank on your support?

我能指望你嗎?

Do the banking

(X)去銀行上班

(O)處理銀行事宜

Banking是指和銀行帳戶相關的事宜,包含提款、存錢、轉帳等,直接用do the banking表達,非常精簡。

I need to do my banking this afternoon.

我今天下午要處理一下銀行帳戶的事情。

A lot of people are doing their banking online now.

現在很多人都在線上處理自己的帳戶事宜。

