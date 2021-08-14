憂鬱的人為何食慾改變？「精神食糧」並非空談，甚至非常務實

文：張庭綱（臨床心理師；心理食嚥室作者）

食慾是瞭解情緒狀態的入口之一

憂鬱症已經被視為一種有生理性因素影響的精神障礙症，在這過程中我們很容易變成一個自己很陌生的人，生活型態跟習慣可能完全改變，其中包括吃不下、沒有食慾。

除了透過藥物的協助改善食慾外，我們想邀請讀者透過另一種觀點來理解「食慾的心理意義」，來促進對自我心理健康的照顧。

你是否曾經在心情沮喪低落時沒有食慾？食慾的改變，與連帶的體重顯著變化，是處在憂鬱心情的人或憂鬱症患者可能會有的現象之一。這往往是一項令人困擾的狀況，食慾長期增加容易讓人過胖，變得缺乏自信；食慾減少則會疲勞、無精打采、缺乏能量與活力。

其實，食慾是瞭解我們情緒狀態的敲門磚之一，讓我們一起透過幾種常見的可能性來思考，憂鬱的人為何食慾改變？

從生理層面來說，如果已排除其他生理疾病，憂鬱大腦中的神經傳導物質失衡（比如血清素），是影響食慾的一種可能解釋。然而換到心理層面做思考，筆者從臨床工作中留意到，對於活著的意義與存在的價值感到懷疑，或失去對自己來說有重要意義的人事物，是身處憂鬱之人經常正面臨的重大心理議題。

請各位讀者稍稍回憶自己人生中那些憂鬱沮喪的時刻，是否曾經對自己的價值感、存在感有所懷疑，或蒙受重大的失落哀傷？

好比工作挫敗被主管貶低；失業覺得自己沒路用；親密愛人離自己遠去；重要親人過世後自己一蹶不振⋯⋯這些經驗都可能深深地將人拋向內心淵谷而爬不起來。

「我的價值在哪裡？」「只剩下我一個人還有什麼意義？」這些聲音就像峽谷回音不停盤旋於內心。又或者，不一定發生什麼重大事件，就只是一直以來總有這些自我打擊的內在聲音在耳邊低語。

這樣的連結代表著什麼？沮喪心情跟食慾有什麼關係？

讓我們回到最基本的經驗去思考，若是一個小孩童言童語地問你：「人為什麼要吃飯呢？」你會怎麼回答？一般爸爸媽媽可能會回應：「人會肚子餓啊！活著就要吃飯喔。」「這樣你才可以長大、長高喔！所以你要好好吃飯。」

是的，人吃飯是為了活下去跟成長。

人的生命與體能部分依靠飲食供給，吃飽才有力氣做事。那內在呢？我們的內在生命是否存在精神食糧，供給自我價值感與平靜喜悅等養分？精神食糧並非唱高調，甚至非常務實。

我們可能透過工作成就感、領薪水來經驗自己身為成年人的尊嚴與價值；透過身邊愛人朋友對自己的欣賞與疼愛而感到安慰；透過家人的陪伴與存在獲得安全感。若這些支持心理層面的存在瞬間被抽離了，人就有可能在情緒層面陷入衝擊與創傷。

衝擊力道因人因狀況而異，一百個人有一百種情況，某些情況下確實可能讓人深深陷入憂鬱。這種內在心靈層面暫時缺乏養份而乾枯的情況，恰好體現於外在沒有食慾，兩者相互影響。而身心連結的相關性，持續在當代研究中被指出來。

因為憂鬱而食慾不振，這種內在情緒的狀態並沒有統一的梳理方式或標準的問題解決之道，畢竟每個人面臨的狀況與故事都不盡相同。但同樣需要的是溫柔耐心地看自己的內在怎麼了，試著停止找更多理由來懲罰自己、貶低自己。

給自己機會思索，原本支撐著自己心裡的某些部份是否只是暫時消失了？是不是有機會重新用另一種形式再次給自己力量。透過閱讀、旅行、人際互動、心理諮商等方式，給自己時間去尋找答案。

憂鬱之時哭泣難過很正常，食不下嚥也很正常，無論吃不下的是食物本身或他人的安慰鼓勵。但是要相信：「能夠邊哭邊吃飯的人，活得下去。」（引自日本影后松隆子所主演日劇《四重奏》第三話劇中對白）

不需心急地要自己趕快振作起來，立定遠大的目標。先慢慢地從好好吃飯、照顧好自己的生活起居開始。可以的話，做些自己平常喜歡的事，就是身處憂鬱低落之時能踏出的一大步。

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責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航