《如何改變一個人》：柯林頓總統說對了，這些夏令營學員是以巴和平進程的未來

文：約拿．博格（Jonah Berger）

以色列與巴勒斯坦之間的衝突，可說是我們的年代最棘手的議題之一。數十年的協商未果與暴力升溫，帶來根深蒂固的不信任與仇恨。自殺炸彈與火箭攻擊等各種暴力衝突使人民恐懼生命安全不保。行動受限與屯墾者侵占土地，再加上經濟制裁帶來重創，許多人民落入貧困，感到孤立無援。

這自然使得以巴雙方的敵意升高，人民把另一邊視為敵人，不惜一切代價也得摧毀對手。敵對的雙方要互信，通常看似絕無可能，更別說要成為朋友。

但就在一九九三年，美國華盛頓特區一個風和日麗的早晨，事情出現轉機。柯林頓總統（Bill Clinton）在白宮草坪上接待貴客團，公開進行簽署奧斯陸協議（Oslo Accords）的儀式。以色列總理伊扎克．拉賓（Yitzhak Rabin）與巴勒斯坦解放組織（Palestinian Liberation Organization, PLO）的主席亞西爾．阿拉法特（Yasser Arafat）達成共識。

那是中東歷史性的一天。以色列政府與巴勒斯坦解放組織首度面對面簽訂協議。巴勒斯坦解放組織承認以色列的合法地位，放棄暴力手段。以色列則同意將軍力撤出加薩走廊與約旦河西岸的部分地帶，聲明未來巴勒斯坦的自治政府是合法代表。拉賓與阿拉法特做出的努力，日後替他們贏得諾貝爾和平獎。當天除了這兩位領袖，前美國總統、部長與重要人士也都出席表達支持。

然而，柯林頓在演講中特別讚揚一個特定的與會團體。「在這裡的所有人之中，」美國總統指出，「沒人比他們更重要。」

那個團體的成員不是達官顯要，也不是什麼世界領袖、前總統或記者團成員。事實上，他們穿著綠色T恤和牛仔褲，在這個冠蓋雲集的場合顯得突兀。

他們是一群夏令營的學員。

和平種子夏令營（Seeds of Peace）號召埃及、以色列與巴勒斯坦的青少年，每年夏天一起共度數週，地點是南緬因的湖區度假勝地。

學員除了一起睡上下舖、一起在餐廳吃飯、以正常步調參與各式夏令營生活，學員們還一起參加對話時間，試著認真討論彼此的不同。

在參加和平種子前，各地學員大都對另一方沒好感。他們是各自的政府挑選出來的優秀代表，有的來自屯墾區，有的帶有正統派思維或宗教觀點。許多學員是好戰的忠實教徒，立場絕不動搖。

「我帶著大量恨意走進營地。」參與此次計畫的埃及少女哈碧芭（Habeeba）表示。「我想證明我的觀點，然後就走開，不打算聆聽或學到什麼。」哈碧芭是阿拉伯人，她認為那樣做才是愛國的表現。她要讓以色列人知道他們的政府很邪惡，他們住在別人的土地上。

對許多學員來說，這次的夏令營是令他們內心充滿掙扎的體驗。他們感到自己是叛徒，光是參加就是在背叛國家。阿拉伯人害怕和以色列人同睡一間小木屋，擔心閉上眼睛後會發生什麼事。以色列人想到要和巴勒斯坦人同桌吃飯，就覺得無法忍受。

夏令營的活動，有的讓這群青少年自由選擇要和誰互動，例如美術課。但像攀岩等其他活動則不免需要和討厭的人合作。「如果我想爬上去，一定要握住他們的手。」一名營隊學員解釋，「那個活動並沒有立刻化解敵意，只是在努力。那很難，我不喜歡。」

然而，這些不共戴天的敵人在快樂湖（Pleasant Lake）的湖畔一起度過三星期的時光，不可思議的事發生了。

他們變了。

除了攀岩與美術課，眾人還得參與他們談到的「團隊挑戰」，例如用長繩繞出形狀，以及從事其他的團體活動。

把繩子圍成圓圈或星星，聽起來簡單，但對這群學員來講很難，因為他們在過去兩小時，還正為了土地權或政治代表等議題爭論不休，根本不想與另一方合作。他們之中許多是能言善道的領袖級人物，沒興趣與敵人成為搭檔。

其中一項團隊挑戰是高空繩索課程，兩人一組，一個人必須爬上高聳的電線桿，接著走過離地三十呎（約九公尺）的繩索。更困難的是，學員被矇住眼睛，完全只能仰賴同伴的指示。

不合作，就不可能完成挑戰。有時同組的兩個人同時被矇住眼睛，必須一起想辦法穿越繩索，手牽著手，開口商量，走過摸得到但看不見的旅程。

哈碧芭回想她某次與一位性格強悍的以色列人組隊。那個人在對話時間講話直率，立場堅定不移，她找不出兩人有任何共通點，也不信任對方。但在走繩索時間，她的眼睛被矇住，完全得仰賴這個人，才能在高空三十呎保持平衡。

哈碧芭有兩個選擇。她可以依賴不確定能否信任的人，或是冒著摔下去的險。

然而，隨著同伴一路帶領哈碧芭走過全程，協助她走過每一步，哈碧芭感到有些東西變了。她在乎的事不一樣了，而她從不覺得有這樣的可能性。「他和我一樣都只是普通人。」哈碧芭發現，「在半空的繩索上，我不在乎他是以色列人，我和他不合的事不重要；我關心的是我們會不會掉下去。」

哈碧芭在那一瞬間豁然開朗。「在過去兩星期，不曉得在什麼時候，我不再依據國籍來判斷營隊裡的人，我開始把他們視為個人來看待。」

哈碧芭不是唯一走過這種心路歷程的人。芝加哥大學（University of Chicago）的研究人員長期追蹤和平種子，評估以色列與巴勒斯坦學員的關係，以及他們對待彼此的態度。

研究人員發現營隊改變了參加者的態度。到了夏令營的尾聲，學員對另一方的態度出現改善，比較喜歡與信任對方。他們一度視彼此為敵人，現在則認為對方和自己有相似之處。同時，他們對和平的可能性感到更樂觀，更願意朝這個目標努力。

令人好奇的是，這樣的轉變會不會只是一時的。或許青少年回到被撕裂的家園後，又會回歸原本的想法。

然而，結果令人欣慰。即使夏令營已經結束一年，相較於未參加時，參加者對另一方的態度依舊更為正面。

而且這些實際相處的經驗所帶來的改變，不僅限於態度上。對許多學員而言，那次營隊經歷就此開啟了視野更為廣闊的行動主義。後續的追蹤研究發現，和平種子的學員有很高的比率，於日後積極參與和平建設與社會改革活動，而他們通常已離開營隊十年以上了。

柯林頓總統說對了。這些夏令營學員是和平進程的未來。

書籍介紹

本文摘錄自《如何改變一個人：華頓商學院教你消除抗拒心理，從心擁抱改變》，時報出版

作者：約拿．博格（Jonah Berger）

譯者：許恬寧

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16個避開反彈的改變方法，讓對方從抗拒到開始說服自己

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當人們對於舊事物的慣性過於強大，有時就必須採取較為極端的手段。

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許多廠商每隔一段合理的時間，便不再生產舊產品的零件，也是採取同樣的原理促使消費者改買新產品。

Photo Credit: 時報出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰