挽救阿富汗20年來的維和成果，現在還為時不晚

文：Masood Saifullah（德國之聲記者）

過去20年時間裡，美國及其北約盟友在阿富汗派駐軍隊，並投入了巨額資金。而現在，來自阿富汗的消息卻正在給我們展示一幅悲劇般的畫面：塔利班武裝分子發起了奪取該國各省會城市的強勁攻勢，無辜平民死於非命，更多的人被迫出逃。僅在過去幾天時間裡，就至少有三座省會城市落入塔利班之手。

塔利班佔領了昆都士之後，市內燃起了熊熊大火，政府機構被洗劫一空，市民則紛紛出逃。阿富汗境內很多其他省份的情景也大同小異。國際部隊撤離後產生的真空，為塔利班提供了可乘之機，他們已經控制了境內超過半數的區縣，並完成了對大多數城市的包圍態勢。尚有出逃能力的阿富汗人，或是正在逃難的路上，或是已經進入鄰國尋求保護。

今天的局面是如何形成的？

阿富汗陷入今天這種地步，並不出乎意外。對於那些強烈反對北約撤軍的阿富汗人來說，尤為如此。

阿富汗女性、公民社會活躍分子以及青少年一代曾呼籲建立必要的機制，以便在塔利班同美國的談判結束之後，追究塔利班的責任，但他們的呼聲卻被置之不理。因內部權鬥，阿富汗政府根本無暇他顧，更沒有能力去掌控阿富汗局勢。

而美國總統拜登（Joe Biden）宣佈，9月前完成從阿富汗的無條件撤軍，則成了壓死駱駝的最後一根稻草。

對於同美軍和阿富汗政府抗爭了20年的塔利班來說，美國撤軍無疑是一個非常好的消息。因為這樣一來，塔利班就可以集中精力迎戰政府軍，而不必再擔心政府軍得到北約的空中支援和其他協助。

除此之外，北約要撤出軍隊，阿富汗政府又腐敗不堪，在這種背景下，政府軍的士氣早已一蹶不振，官兵們已經沒有理由再為打擊塔利班而繼續賣命。

各方都應負起責任

曾幾何時，在美國和北約軍隊以及地方軍閥的打擊下，塔利班政權被推翻，但塔利班武裝力量並沒有因此銷聲匿跡。他們發起的軍事行動，目標並不僅限於美國及其盟友，也針對那些為阿富汗政府工作的普通阿富汗人，甚至針對那些生活在大中城市的市民。

在塔利班看來，任何支持過政府和北約的人，都是他們的敵人，選舉權本身就是一種罪行，而女性參與政府工作或救援組織更是大逆不道的事情。

過去20年當中，阿富汗取得了不小的進步：數以百萬計的男女孩童獲得了上學讀書的權利，數以千計的青年男女完成了大學教育。但這些成就並沒有牢固基礎。被塔利班攻佔的省份裡，女孩子受教育的權利隨時有可能被再度剝奪，女性也將被要求足不出戶。有報導稱，塔利班已經開始在他們所控制的地區，推行極其嚴苛的伊斯蘭教義。

有鑑於此，現在必須採取行動並建立相應的機制，以便將來要塔利班為其所作所為承擔後果。

國際社會需要做什麼？

對於美國以及其包括德國在內的盟友來說，現在採取行動，還為時不晚。

出於內政原因，大多數西方國家顯然已經沒有可能再次向阿富汗派遣軍隊，但美國和歐洲至少可以發揮對巴基斯坦的影響力，敦促塔利班立即停火，並向阿富汗政府提供必要資金，使阿富汗戰爭難民得到及時救助。這是西方應當做的事情。

一旦促成停火，所有的外交努力都應聚焦於阿富汗和平進程的順利發展。國際社會則應敦促塔利班就選舉和女權問題表明立場。

至關重要的是，要讓塔利班和阿富汗政府為其所作所為承擔後果，而不是讓阿富汗普通民眾為這場戰爭付出代價。如果不採取適當措施，阿富汗內戰將會很快演變成一場人道悲劇。而美國以及包括德國在內的北約盟友也都對這場悲劇的發生負有不可推卸的責任。

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