共享平台淪為勞動壓榨者，「合作社經濟」成為市場失靈的解方

共享經濟（sharing economy）曾一度成為熱門的商業創新模式，但近幾年來，不乏看到其存在的缺陷與瓶頸，倒不是說利潤不如預期，剛好相反，他的營收隨著網路經濟的快速發展——平均成本隨著入網人數的增加而明顯遞減，逐漸走向壟斷與暴利。

以Uber為例，作為平台，他向提供駕駛服務的用戶收取高達35%的抽成，變相壓榨了勞動者的剩餘價值，再者，2019年在美上市之後，又大賺資本財，形成一種既收割用戶，又收割投資人的獨大局面。更別說，所謂「共享」引發的其他社會問題，法規準用與公平競爭等疑慮。

誠然，Uber仍然是一個很有意思的商業模式，把閒置的資源拿來做加值利用，這點很符合效用主義經濟學家的青睞，但也如同其他打著「共享」名義的新創一樣，核心獲利不過是藉由提供「平台」與「媒合」的服務，去賺取資訊不對等的價差。

照目前的邏輯發展下去，他很可能逐漸脫離原本共享的初衷，而是走向大者恆大，且供需雙方的用戶，基本上不會有任何的議價權，只能被動接受過高的「平台費」，或是因為被過分壓低的價格，總是會造成某些人的利益減損（例如Uber司機，或是原本的計程車業者）。

筆者認為共享經濟不應該拿破壞或來取代原有市場，而是應該作為市場失靈（market failure）的補充機制，或著，至少應該在其盈利模式方面，更彰顯「共享」與「共有」的價值理念。

讓私人資產發揮公眾利益的「合作社」概念

書歸正傳，既然共享的弊端開始浮現，那有沒有其他方式，可以兼顧多數人的需求，同時又避免資本與生產工具為少數人所壟斷？其實有的，「合作社經濟」或許可視為其中一種方案。所謂合作社（economic cooperation），其實老早就存在於人類社會了，從亞洲到歐美甚至是非洲，都出現過類似的組織，有很多甚至至今都還運作良好。

合作社的基本概念是：自願聯合在一起，透過組成所有相關的企業，來滿足他們經濟，社會與文化需求，與抱負的人們的自製聯合體，他們按企業所需公平出資，公正的分擔風險，分享利益，並積極參與企業民主管理（國際勞工組織，2001）。言下之意，有那麼點禮運大同篇的味道，又或著，也稍稍有點社會企業或共益組織的感覺。

Photo Credit: 中央社 台糖與社會企業IMPCT在宏都拉斯興建第的學校，由於怪手難以進入，學校的一磚一瓦皆由人力完成

值得注意的是，是「共益」而非「公益」，企業本身還是要營利的，沒那個閒情逸致專門只做慈善，不過與傳統企業或共享經濟比較不同的是，透合作社式的設計，每個參與其中的人，既是股東也是用戶。當然，也會有明確的分工與專業經理人的引入，而勞動所創造的成果，可以由所有人按照付出的比例來均分，或著，如果想要設計的更符合社會正義一點，那不妨讓分配不僅顧及公平（按付出比例），還能照顧到群體中較弱勢的族群（不那麼計較付出的比例）。

如此一來，甚至連社會福利的功能，諸如失業補助或長照津貼等，某種層度上，都能被予以滿足。

「Private capital for the public good（私人資產作為公眾利益）」，這是非常理想的狀態，也是世界很多地方的正在進行式。合作社經濟並不是要回歸共產，讓大夥適用同一套標準，然後不分青紅皂白的「均貧」分配。恰恰相反，我們還是要承認自由市場和資本主義是相當有效率的資源配置手段，我們也鼓勵大家應該努力賺錢，讓自己與家人過上一個更好也更舒適的生活。

只不過，我們也可以在滿足利潤（合理的）極大化的同時，思考一下怎麼從制度層面變革，讓利益可以更公平的流進每個人的口袋？

我們都是資本市場中的商品，賺得的利潤卻沒有我們的份

賈伯斯、貝佐斯都是很厲害的創業家，但他們真的有資格賺這麼多嗎？靠科技，網路與數據發的財，其中，難道沒有你我作為用戶的貢獻嗎？再說了，科技是來自科學的積累，而科學，應該是屬於全人類共同的資產，不該被少數企業壟斷並獲取超額的商業暴利。

好啦，要檢討資本主義與科技巨頭，那又是另一個長篇大論，以後有機會再說。但回到本文，到底有哪些領域，可以導入合作社式經濟呢？其實不少，而且也有相當不錯的績效與獲利。

例如西班牙的蒙德拉貢合作社集團（Mondragon Cooperative Corporation），他甚至成為了前十大的私人集團，旗下建立了12個品牌，十足的大企業架勢，然而，卻又採取一種更為「經濟民主」的開放式會員制度，讓會員不僅是受聘僱的員工，本身亦須履行他們的會員責任，也享有均等的股份，以及可以獲取基於付出比例而產生的報酬（薪資的訂定仍是有差異的，與一般企業一樣，可以設計不同的獎勵機制與業績獎金）。

聽起來真的很像共產時代的東西，但他偏偏是符合資本主義運作的遊戲規則。最大的特點，每個人都可以是自己勞動的所有者和受益者，讓剩餘價值不會被剝削，避免了少數人一旦掌握資本財便可透過資本賺取資本的不公平現象，另一方面，透過「合作社」的模式，進一步將民主決策的機制，巧妙的應用在市場經濟之中。

還是有點難想像？沒關係，我們來換另一個例子。

在歐洲，炒房基本上是件不容易的事，除了政策法規的限制之外，普遍民眾的認知，亦不會把房子當成「商品」，而是一種基本的居住權利。所以歐洲民眾的房屋自有率並不高，一輩子租房者大有人在。有趣的是，從很早以前，「合作社」經濟的居住思維，便已經有人在嘗試付諸實踐。

住宅合作社（housing cooperative）的概念起源於1861年的英國，由一群對居住有生活理念共同需求的人民，以共同「出資、利用、經營、分配」而組成的團體，投入於住宅的規劃，興建，以及後續的運營。

演變至今，大部分的歐洲（西歐/北歐為主）國家，幾乎都有類似這樣的案例，與我們比較熟悉的「社會住宅」或「共享住宅」（co-living）比較不同的是，合作社式住宅更強調大家在「投入」的階段即開始共同分擔與互助，並一起享受最後的成果，而非僅是基於共同身份而入住，或把「二房東」的商業模式變個花樣當成新創來賣（出租）。

如此一來，能解決不少既存的問題，又可以實現居住正義，唯一的受害者，可能是炒房的投機客，他們會少了很多賺取資訊不對稱與資本套利的空間，而真正把房子拿來住的人，則理應不受影響，反而可從中獲得不少附加價值。

住戶同時也是建商，自己的房子自己蓋，想賣的時候只是「轉讓」會員資格

從經濟思想演進論而言，合作經濟主張自助互助、反剝削、反不當利潤、團結互助（Solidarity）、自由、平等之理念，同時融合資本主義的私有財產權、自由經濟；以及社會主義的共有財產、平等的理念，解決資本主義社會的貧富不均社會問題，因此被稱為「第三條路」。 合作社兼具有英國經濟學大師馬歇爾（Marshall）所稱：「社會哲學」和「經濟效率」的「雙重性格」組織。 （臺北大學金融與合作經營學系兼任副教授梁玲菁）

台灣不知道會不會有機會，有這麼一種可能：一群年輕人，雖背景與職業不同，但都有相似的願景與對社會發展的期待，他們可以共同集資，或許加上金融機構的支持，買下一塊地，找建築師與營造廠，蓋出適合自己的集合住宅，並也能透過民主機制（其實就是管委會啦），共同管理與運營，實現真正的居住正義。

在這之中，住戶同時也是建商，自己的房子自己蓋，幹嘛去聽信傳統建商一派胡言，砸廣告以及動員代銷，去告訴你房子有多好？房子好不好，自己最清楚，而少掉了不必要的層層架構與傳統建案融資的資金壓力，成本價即是售價，相信大家可以用更實惠的價格，住到自己滿意的房子裡。

至於之後想賣？當然沒問題，以「合作社」經濟模式來思考的話，你只是「轉讓」了會員資格而已，你也可以去購買別人明碼標價的會員資格（居住權），而非老在那邊盤算著如何「買低賣高」，把房子當成商品一樣的討價還價。

參考資料

延伸閱讀

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航