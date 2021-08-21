《見鬼》：夢中魂魄在陰世受的傷，通過陽世的身體同樣會顯現出來

文：有鬼君

【全面啟動你的夢】

二○一○年，美國好萊塢大片《全面啟動》掀起了影迷們探夢的熱情。既然說到夢，在中國古代志怪作品中，關於夢的橋段也很豐富，許多關於夢的故事包含了祖先們對未知世界的想法。

志怪作品的一個重要特色，就是展示了陰世和陽世這兩個空間。這兩個空間有著各自的運行規則和邏輯。簡單而言，這是兩個不同的社會，它們有著自己的政治、經濟、文化、教育等構成社會的要素。而且，這兩個空間不是隔絕的，可以互相來往、交流並互相制約、影響。對陰世的鬼來說，要進入陽世這個空間是很容易的，這可能是他們相對人最大的優勢。而陽世的人要進入陰世，則需要一些特殊的手段和方法，其中，做夢可能是最常見的。

古人認為死亡就是形神分離的過程，魂魄離開人的肉體，永久進入陰世（輪迴轉世的觀念要等佛教傳入才有）。而夢則是當人入睡時，魂魄暫時離開肉體，到四處遊蕩，所謂「精騖八級，心遊萬仞」就是這個意思。王充在《論衡．論死》中說：「人之死也，其猶夢也；夢者，殄之次也；殄者，死之比也。人殄不悟，則死矣。案人殄複悟，死複來者，與夢相似。然則夢、殄、死，一實也。人夢不能知覺時所作，猶死不能識生時所為矣。」

在王充看來，做夢雖然不是死亡，但是做夢時魂魄離開身體，就像人死亡時魂魄離開身體一樣。人死後復生，就像夢醒一樣。夢不過是次一級的死亡。他在《論衡．紀妖》中還說，「人之夢也，占者謂之魂行。」雖然是引述，不過也正好說明了當時人們對夢的理解。

簡單說，古人認為魂魄能離開身體進入陽世之外的另一個空間，做夢、昏迷以及死亡，只不過是魂魄離開身體的程度不同而已。

夢與現實

在影片中，夢中的世界與現實世界其實並沒有物理性質上的連接，夢只是在意識及潛意識層面影響了個人的選擇。不過，在志怪作品中，當人通過做夢進入另一個世界時，既會改變那個世界，也有可能改變現實世界。

改變陰間世界最著名的例子，大概是小說《西遊記》了，書中有一回說的是魏徵夢中斬涇河龍王。涇河龍王因為與算命先生打賭，沒有按照玉帝的旨意降雨，因此被判處了死刑。在仙界進行的司法活動，卻要人間的官員參與。玉帝選擇的監斬官是時任大唐丞相的魏徵。涇河龍王托夢給唐太宗，請他幫忙拖住魏徵，不讓魏徵有空去仙界當差。唐太宗就召見魏徵下棋，可是魏徵卻在下棋時打了個瞌睡，借著做夢，魂魄到另一個空間的仙界殺了龍王。而且在仙界被砍下的龍頭還要從空中扔下來，仿佛是在示眾。

人的魂魄能在另一個空間裡做事，這在古人眼中並沒什麼奇怪的。所以倒過來說，因為做夢，魂魄在陰世的行為會影響陽世，也同樣可以理解。《聊齋志異》卷六「連瑣」說的就是這麼一個故事，年輕漂亮的女鬼連瑣愛上了書生楊于畏，紅袖添香夜讀書，自是卿卿我我。可是在陰世，連瑣卻命運多舛，被粗魯的惡霸鬼看中了，要強娶她為妾。連瑣無力抗拒，只能請情人入夢到陰世，好搭救自己。第二天，楊于畏按照與連瑣的約定，早早入睡，夢中「忽見女來，授以佩刀，引手去」，這就算是進入陰世了。楊與惡霸鬼相遇，言語不合，即動起手來。可是他手無縛雞之力，根本就不是惡霸的對手，被打得落花流水。

正在此時，楊的朋友王生趕到，王生孔武有力，射箭殺死惡霸，救下連瑣。事情辦完，楊于畏從夢中醒轉，手上被惡霸打的地方果然瘀青紅腫，顯然是夢中的打鬥影響了他在現實世界中的身體。第二天他見到王生，得知王生也做了一個同樣的夢，與他的夢完全吻合。這就是說，楊、王二人在現實世界中是分別做夢，但魂魄在另一個空間裡一起演了場英雄救美的戲。在這個故事裡，陽世與陰世通過夢聯繫在一起的，夢中魂魄在陰世受的傷，通過陽世的身體同樣會顯現出來。

這種現實世界和陰間世界的交叉，有時會產生詭異的效果。《子不語》卷十五「莊生」條，說的就是臨時性的離魂與陽世交流的情形。有位姓莊的秀才在陳姓家裡教私塾。有天上完課回家，經過一座小橋時不小心摔了一跤，可是等他到家門口敲門時，卻始終沒人來開門。他只好再回到陳家，可是陳家兄弟在院子裡下棋，就像沒看到他一樣，他坐了半天也沒人理，他呼喚陳家哥哥，似乎也沒人聽到。莊秀才著急起來，用手指點著棋盤說：「再不聽我的，就要滿盤皆輸了。」陳家兄弟驚惶失措，趕快熄了燈，回到屋裡關上了門。

莊秀才覺得很無趣，只好再回家，經過小橋時又摔了一跤，等到家就責問家人第一次為什麼沒來開門，家人說，沒有聽到有人敲門啊。第二天莊秀才再到陳家，主人告訴他：「昨天您回去之後，我們這裡鬧鬼了。」莊秀才看看院子裡的棋盤，這才明白，自己過橋時第一次摔跤，靈魂出竅了，第二次再摔，魂魄又回到身體裡。人們看不到莊秀才的魂魄，但是能感受到它的存在，所以會覺得是鬧鬼了。

（中略）

夢中的意念植入

電影《全面啟動》劇情中提到通過夢境中的思想植入，改變他人原本根深蒂固的思想。不過，由於人的心理擁有很強的防禦機制，所以電影在思想植入困難性上的設定，是有一定的合理性的。在人們所知的各種意識狀態中，夢境是防禦機制降到最低的一種狀態，只有借由深層的夢境，才能真正完成思想改造。

在志怪作品中，用夢境植入觀念，同樣也有難度，尤其是在夢中向做夢者預告死亡時間，要求對方死後到陰間擔任冥官。這種夢人們一般都不願相信，即便是做閻羅王也不願去。往往需要好幾次夢，反復出現，才能將意念植入人的意識中。

《夷堅丁志》卷十七「薛賀州」條說的就是在夢中植入意念的故事，只不過植入的方式比較具有契約精神。北宋時，賀州太守薛銳在外為官很久，思念家鄉會稽，一直有辭官養老的念頭。有一天，在睡夢中有個差役上門，對他說：「陰間的冥官命我告訴您，您的大限將至，死後要到我們這裡做官。不過如果您從此辭官不做，倒是可以多活好幾年。」薛銳一聽，正合自己的心意，連忙表示自己願意多活幾年。

差役回去稟告上司，不一會兒就回來說：「您不願做官很好，不過我們長官希望您立一個字據。」薛銳拿來紙筆寫了一份不願再做官的證明。差役說：「白紙黑字，您可不能反悔啊！」說著又拿著字據走了。過了一會兒又回來說：「長官領導看到您的字據很高興，您這就請回吧。」薛銳也就醒了過來。

想來那位沒露面的冥官事先打探了陰間的人事安排，知道薛銳死後要來替代自己的位置，於是派人引誘他在陽世多活幾年。為防備萬一，還讓他立了字據，在那位冥官看來，這個意念的植入是成功的。

相關書摘 ►《見鬼》：牽牛星距離地球有16光年，這哥們兒竟然靠木筏就划過去了

書籍介紹

本文摘錄自《見鬼：拍案叫絕的中國志怪小說精彩故事》，遠流出版

作者：有鬼君

momo網路書店

Readmoo讀墨電子書

Pubu電子書城結帳時輸入 TNL83 ，可享全站83折優惠（部分商品除外，如實體、成人及指定優惠商品，不得與其他優惠併用）

，可享全站83折優惠（部分商品除外，如實體、成人及指定優惠商品，不得與其他優惠併用） 透過以上連結購書，《關鍵評論網》將由此獲得分潤收益。

一個又一個值得轉傳的驚異故事！最宜居家的神鬼讀物！

乾旱的季節，水鬼要躲在哪裡？

為什麼沒見過很胖的鬼？

為何鬼總是想害人？有不想害人的鬼嗎？

為何常見女鬼誘惑男人的故事？有男鬼誘惑女性的故事嗎？

該死之人只要去抄佛經，就真的可以免死嗎？

人對鬼不滿，有什麼申訴的管道？鬼對人不滿呢？

你知道嗎，每天在你身旁穿梭不停的人群，可能有30％的人是鬼！

《見鬼》從中國特有的志怪小說當中，耙梳整理了古人對鬼魂世界的各種猜測與想像，用一則一則的精彩鬼故事，展演出生動繽紛的幽冥世界，呈現鬼界與人界交錯的運作原理。

作者用細緻的眼光描繪鬼世界的政治、司法、愛情、醫療、交易等各種規則。例如古書記載，南宋杭州有個專賣烤鴨的鬼自承，城內有百分之三十的「人」其實是鬼，「以十分言之，三分皆我輩也」。鬼們或扮官員，或扮和尚、道士，或扮商販，或扮失足婦女，每天與人來往，和平相處。

書中參照超過80部常見與罕有的志怪小說，如《諧鐸》、《虞初新志》、《池北偶談》、《關尹子》、《搜神秘覽》，以及20多部典籍如《韓非子》、《宋史》等，建構出一個人鬼共通、幽冥同路的趣味讀本。

全書包含四大主題，分別為鬼界的日常生活（如寵物、飲食）、鬼界的社會關係（如何當鬼的側翼、鬼界阿公店）、鬼界的治理（公務鬼犯錯、公務記錄會不會消失）、人鬼互動的原則（登出人生重抽會順利嗎、鬼社群與少子化）等等，讓人一窺鬼之百態與冥府的實況。

書中一個又一個生人與鬼魂互動紀錄，展現了曲折的人心與人鬼世界的愛恨情仇，映照出幽冥世界裡的人間情味，讀來餘味無窮。

Photo Credit: 遠流出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：王祖鵬