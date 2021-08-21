《見鬼》：牽牛星距離地球有16光年，這哥們兒竟然靠木筏就划過去了

文：有鬼君

【陰間的穿越】

電影《星際效應》指出時間不能倒流，最多只能因為彎曲而變慢；「蟲洞」則可讓人類經由某種特殊途徑來到其他空間，這點在古代的志怪中就有記載。

空間穿越

古人眼中的世界不僅互相關聯，而且不同空間之間都是可以來往的。雖然有一些人造或天然的障礙阻止不同空間的成員隨意交流，但那只是針對凡人的。對於神仙以及修煉成功的人來說，那些障礙完全不存在。即便是凡人，如果運氣好，也會不由自主地走到另一個空間去。

著名的劉、阮入天臺的故事就是如此：劉晨、阮肇進山採藥，遇到仙女，住了半年後再回家，「子孫已曆七世」。仙界中的半年，相當於凡間的上百年。天臺山中的那個仙境可視作另一個三維空間，其中的時空尺度與人間不一樣。事實上，在修仙故事中，特別強調的就是凡人在深山老林裡修煉之後，面對凡間滄海桑田時的震撼。大部分人在經歷了這樣的震撼後，往往看破紅塵。

陰陽之間的穿越當然更常見了，否則人鬼的交流就沒有可能了。至於穿越的速度，雖然古人不會明確記載，但我們可以推算。

《還冤記》記載，東晉永嘉年間，九真（在現在越南北部）太守諸葛覆在任上去世，他的兒子諸葛元崇扶靈回家鄉揚州。剛剛動身，與其一同護送靈柩的諸葛覆的門生何法僧見財起意，找人將諸葛元崇推入水中淹死，將財物據為己有。元崇被殺的當晚，就托夢給在揚州的母親陳氏，訴說自己悲慘的遭遇。陳氏醒後，上疏官府，官府命交州（今廣州一帶）刺史查驗，正好交州長史徐道立就是陳氏的侄子，派人檢查送喪的船，果然如元崇冤魂所說。兇手被抓獲伏法。

在這個故事裡，元崇的冤魂可以在一夜之間從越南趕到揚州，即使我們現代人也要坐飛機才可能辦到。在那個時代，除了類似蟲洞的通道，我們想不出更好的解釋。當然，有人會說，這不過是心靈感應而已。不過，故事中還有幾個細節可以回答這個疑問。元崇在向母親托夢時，說自己連夜趕路，非常困倦，就靠在床上睡了一會兒。母親醒來後，正是看到了兒子沾濕的床單呈人形（元崇溺水而死，渾身濕淋淋的很正常）才相信託夢是真。也就是說，元崇是在陰間的空間裡連夜趕路，然後穿越到陽間的。

有鬼君讀志怪的體會是，永遠不敢低估古人的智慧和想像力，穿越到另一個星系，對他們來說也不是難事。張華《博物志》卷十記載：當時有個住在海邊的人，見到每年八月都有木筏從海上漂來，年年不變，似乎在來回運什麼。他腦洞大開，想著也許乘著這木筏可以環繞大海。就提前做好準備，等到木筏再來時，就在木筏上安裝船艙、設備，將糧食搬上去，隨著木筏漂流。十幾天過去了，最初還能看到日月星辰，後來就晨昏不分了。又漂了十多天，木筏漂到岸邊。此人尚未上岸，遠遠望見有一座城池，似乎與人間無異。

這時有人牽著頭牛到水邊飲牛。牽牛人見到此人大驚：你怎麼會來這裡？這人說明來意，還向牽牛人打聽這是何處。牽牛人說，這不是你該來的地方，你回去到四川找一個叫嚴君平的人，一問便知。此人大約也覺得不宜久留，沒上岸就坐著木筏又漂了回去。後來找到嚴君平，嚴說：「某年月日有客星犯牽牛宿。」就是說夜觀天象，在某天曾有客星接近牽牛星。正是這人見到牽牛人那一天。客星就是指類似流星一樣的天象，因為出沒沒有規律，像客人一樣，故名客星。

牽牛星距離地球有十六光年，這哥們兒竟然靠木筏就划過去了。星際旅行如此便捷，說不定就是通過蟲洞穿過去的。

（中略）

穿越時空的愛

志怪小說中，也存在著由於時間尺度的差異，導致的穿越時空的感情。《閱微草堂筆記》卷十中就有這樣的故事：有個鄉下人走夜路，看見墓地裡有兩個人「倚肩笑語，意若甚相悅」，顯然是一對戀人。可奇怪的是，男子是只有十六、七歲的小鮮肉，而女子卻是鶴髮雞皮七、八十歲的老嫗。鄉下人逐漸走近，他倆就像青煙一樣緩緩消散了。第二天一打聽才知道，這是一對合葬的夫妻，當年新媳婦才過門，丈夫就死了，她守寡五十年，最近才去世。

在這個故事中，早夭的丈夫在陰間的時間是極其緩慢甚至是停止的，就是為了等待守寡的妻子，然後一起投胎轉世，所以才會有老妻少夫這樣的奇觀。當然，也有記載說，陰律中有一條，丈夫先去世之後，不能即刻轉世，必須等守節的妻子也來到陰間，一起轉世。這規則似乎有點不合理，但規則是規則，人情是人情，我們不必非要放在對立的角度看。紀曉嵐也感慨地說：「聖人通幽明之禮，故能以人情知鬼神之情也。不近人情，又烏知禮意哉。」批評者大可扯一通封建禮教殺人的套話，可是，即使在今天，如果在相信轉世、來生的情侶眼中，這樣的等待不值得嗎？

上文所述的故事，其實是人的感情延續到陰間，在志怪小說中，比較多的橋段表現為前世的感情延續到今世，也頗令人感慨。

唐代柳子升與妻子鄭氏夫妻情深，鄭氏後來無疾而終，臨終前對丈夫說：「我不願離開你，十八年後再做你的妻子。」十八年後，柳子升已年近七十，又娶了崔氏。崔氏果然是鄭氏的後身，很多前世的事情都記得清清楚楚。（《獨異志》卷上）

類似這種兩世夫妻的故事，在志怪小說中很多，不必多列舉了。除了夫妻，父子之間也會有類似的情感延續。

中唐的詩人顧況，中年喪子，悲傷不已，作詩懷念孩子，一邊吟誦一邊痛哭。這孩子雖然去世，但是魂魄總是不肯離開家，聽到父親詩中的傷感，也不由得悲痛，發誓要再做顧家子。果然，他被冥官判令再托生於顧家。剛出生時，心中雖然明白，卻沒法說話，很快孟婆湯就發揮效力了，對於前世之事完全忘記了。直到七歲的某天，哥哥欺負他，打了他一個耳光，仿佛喚醒了他沉睡的記憶。前世的事驀地湧上心頭，回擊哥哥說：「我是你哥哥，你怎麼敢打我？」將前生的事娓娓道來，絲毫不誤。顧況的這個兒子叫顧非熊，後來也考中進士，但只做了個小官，並且對官場毫無興趣，最後索性到茅山隱居，不知所終。（《酉陽雜俎》卷十三「冥跡」）

意念或曰感情在轉世中的作用，往往會給現實世界帶來倫理上的困境，好在大多能得到合理的解決。明代神童戴大賓是福建莆田人。十三歲就在鄉試中考得第三名舉人，二十歲就在正德三年（一五○八年）的科考中高中探花。可惜天妒英才，他三十歲就因病去世。僕人扶靈回鄉，父母見到棺槨，悲痛不已，一定要再看看孩子。奇怪的是，打開棺材，裡面卻是一具白髮老翁的屍體。父母怒斥僕人辦事不力，可是一路上棺材都捆得好好的，不可能掉包，僕人也莫名其妙。

當晚戴大賓托夢給父親說：「您不要責怪下人。這老翁確實不是我，但之前的我也不是我自己。這老翁是我的前身，雖多年苦學，但科場屢屢失利，只能白首鬱鬱而終。上天憐憫他，讓他投胎轉世到我們家。我之所以科舉連戰連捷，就是為了滿足前世的夙願。之所以屍體又變成前世的模樣，是表示不忘本心之意。」父母這才明白，將白頭老翁作為自己的兒子安葬了。（《耳談》卷三「戴探花」）

這幾個故事都是由輪迴轉世引發的，不過，如果我們把轉世的過程理解為時間的扭曲，甚至扭曲到前後相接成為一個圓環，那麼時間的前後相繼、循環往復就豁然開朗了。

相關書摘 ►《見鬼》：夢中魂魄在陰世受的傷，通過陽世的身體同樣會顯現出來

書籍介紹

本文摘錄自《見鬼：拍案叫絕的中國志怪小說精彩故事》，遠流出版

作者：有鬼君

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Photo Credit: 遠流出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：王祖鵬