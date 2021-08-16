數位轉型能為企業創造多少價值？來看Facebook、Microsoft如何在疫情期間轉型成功

文：Chris Tsai

不論是媒體或網路文章都在呼籲數位轉型的重要性，不過你真的理解數位轉型這個課題嗎？對企業而言，數位轉型是長遠的投資與佈局，並可能是成功的關鍵；對消費市場來說，數位轉型優化使用者體驗的過程，拉近廠商與用戶的距離，讓消費者擁抱更多便利服務。

今天我們以兩個成功案例來剖析這個新領域，帶大家了解數位轉型能為企業創造多少價值。

數位轉型為何日趨重要？

2019年，由全球37個市場經濟國家組成的經濟合作暨發展組織（OECD），針對數位轉型時代會面臨的困境提出一份未來發展報告，內容以數位轉型將成為世界趨勢為主軸，明確提供多種行動方案，協助社會、經濟與產業的發展。

同年，台灣的企業數位學習平台「天下創業學院」也發布《2000大企業數位轉型與人才大調查白皮書》，此調查指出，有47.9％的企業還未啟動數位轉型，而且僅有11.74％的企業成功透過數位轉型改善了營運績效。表示還有很多中小型的企業仍在數位化與數位轉型間擺盪，但已經了解數位轉型對公司未來成長的重要性。

2019年底爆發的COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎），成了數位轉型即刻推行的誘因與動力，同時又像催化劑，迫使還未加入轉型行列的企業加緊腳步。如此一來，我們更能窺見數位轉型是未來的趨勢所在。

讓我們透過社群平台霸主Facebook以及知名跨國科技公司Microsoft的轉型實例，一起探索企業能透過哪些層面進行數位轉型。

Facebook：瞄準行動影音與數位媒體的特性

Facebook在2020年發表的〈數位轉型新契機： 引領未來的品牌行銷策略〉提到，疫情居家期間有70％的人花更多時間在滑手機，其中45％的人表示他們花更多時間在社群平台上。也因為疫情的影響，大部分民眾的購物意願從實體店面轉為網路購買，成為新的消費趨勢，促使Facebook從「行銷面」開始應對轉型。

1. 手機行動影音

Facebook委託尼爾森媒體研究公司，針對台灣18到54歲、有使用臉書和Instagram的用戶，進行影音觀看行為的調查研究。調查中指出，有近八成的受訪者主要使用手機觀看線上影音，其中更有63％的人每日觀看超過一個小時。

伴隨手機觀看影音的普及化，Facebook導入AI數位科技，提供用戶擴增實境等多種影音分享型態，建構了不同的互動方式，也提供直向的媒體素材，以因應目前手機當道的商業模式。

2. 影音廣告觸動

尼爾森媒體的調查也指出，有86％的受訪者認為線上影音是幫助他們認識新產品、新品牌最好的媒介，但會看完廣告的人只佔5％。所以Facebook發展了多項數位工具，協助廣告主打造精彩的行動廣告，並建議廣告主應該要把握廣告片頭的黃金五秒鐘，提升影音廣告的觸動力。

3. 影音廣告元素

網紅行銷成了目前的新興勢力，有超過三成的受訪者表示會因為看了網紅的影音，因此提高購買意願，尤其當網紅提供的業配資訊愈透明，便愈能取得消費者的信任與青睞。Facebook建議各大企業、品牌依據目標受眾篩選合作網紅，也提供了AR特效、投票廣告等數位互動元素，幫助廣告主掌握年輕消費客群。

Microsoft：專注四方面解鎖轉型價值

談到數位轉型，絕對不能不提起微軟的超前部署。現任執行長薩蒂亞．納德拉（Satya Nadella）在2014年上任後，啟動了一連串轉型變革。從多年的企業合作經驗中歸納，微軟認為企業在進行數位轉型時，應從以下四個面向開始定義，並且要以數據為轉型核心：

1. 願景和策略

比爾．蓋茲當初成立微軟的使命是「讓每個人家裡桌上都有一台電腦」。啟動轉型計畫後，現任執行長制定出新的願景：「賦能這個地球上的每一個人、每一個組織，都能實現更多、成就非凡。」

在此願景下，微軟對旗下所有產品做了許多調整，像是促成Office 365 （辦公室系列軟體）對iOS和Android 手機作業系統的支援；公司策略的謀劃也會以顧客為優先考量，再利用AI技術加以分析預測，隨時調整行銷戰略。

2. 改變企業文化

企業文化其實是轉型過程中，最重要也最難改變的關鍵要素。微軟非常強調發展與創新，除了數位科技的協助，微軟希望公司內部不斷進行自我批判與否定，才能夠為企業推進轉型之路。

3. 建立科技才能

微軟不但認為企業必須要有足夠的資源進行科技發展，更要培養所有員工擁有「適應科技」的能力，鼓勵及輔導各部門同仁考取證照。幫助員工建立科技強度之外，也為微軟本身提升留住頂尖的人才，增強數位轉型的動能。

4. 挖掘獨特潛質

為企業運營導入數位科技固然重要，不過微軟更重視在思考數位轉型該如何為企業或產品帶來獨特性。2021年，因為考慮到疫情破壞了產業生態的平衡，微軟推出產業限定的雲端服務（目前針對金融業、製造業和非營利組織推出三款個別的雲端服務），為客戶量身打造解決方案、API（應用程式介面），並有效提升競爭力。

雖然萬事起頭難，而且數位轉型的過程更需要審慎地制定目標並執行，希望透過以上的實例分享，大家能更清楚對焦數位轉型的目的與執行方向，一起為數位時代做足準備。

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本文經COMMEET 差旅及費用管理系統授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航