各國解封、宅經濟退燒，Chromebook出貨放緩，PC供應鏈遭砍單千萬台

受惠於「宅經濟」發威，遠距需求劇增，Chromebook去（2020）年出貨量達3250萬台，較前（2019）年翻倍成長，但隨各國疫苗普及、解除管制，民眾逐漸走出家門轉移了原來的支出重心，進而導致電腦的需求下降，各大供應鏈面臨砍單的窘境，不過近日電腦大廠卻對外表示，雖然消費者需求不如以往，但後疫情下遠距的剛性需求仍在，因此樂觀看待明年展望。

宅經濟退燒？Chromebook出貨放緩

研調機構IDC表示，Chromebook前（2019）年的出貨量達1670萬台，因為疫情導致電腦需求激增，去（2020）年出貨量大增至3250萬台，幾乎翻倍成長。創下Google自2011年開始向聯想、惠普、戴爾、宏碁和華碩等業者授權以來的最高成長幅度。

IDC對外指出，在經歷了近一年的電腦購買熱潮之後，多數家庭已添購遠距辦公、上課的電腦，導致Chromebook銷售熱潮退去，也隨著各國解封民眾逐漸改變支出重點，代表未來對電腦的需求將逐漸放緩。

日經亞洲（Nikkei Asia）報導，多名電腦產業主管透露，近期電腦業主向供應商大砍至少20%的Chromebook訂單，20%的幅度代表今年的出貨量會比預估少1000萬台。

研調機構TrendForce也預期，今年整體Chromebook出貨量仍將以4700萬台刷新歷年新高，相較於去年年成長率上看50％。其中，美國依然是全球需求最大的市場比重占高達七成，日本則因GIGA School教育標案，占比居次達10％左右。

TrendForce表示，然而隨著美國、日本的教育筆電市場滲透率趨於飽和，加上疫苗的普及率提升後，各國陸續恢復實體上課活動。因此預估2022年Chromebook市場衰退幅度將達年減率一成，不過出貨量仍可達4000萬台上下。

市調機構Omdiay則下修今年下半年Chromebook出貨量至920萬台，預計全年出貨量由逾5000萬台降至4090萬台，Chromebook主要品牌包括惠普、聯想、宏碁與華碩，隨著Chromebook需求走疲，也代表台灣主力代工廠廣達、仁寶與和碩等下半年營運恐受衝擊。

華碩、聯想：個人電腦將成為剛性需求

面對近期市場對Chromebook需求出現雜音，華碩共同執行長胡書賓於法說會上表示，Chromebook在過去兩年受惠在家學習需求成長性大，下半年在主要國家需求滿足下，動能確實放緩。

不過胡書賓仍正向看待下半年、明年營運，認為新數位生活，包含遠距學習、遠距工作、混合工作型態都已是不可逆的新常態，個人電腦也將成為剛性需求以支撐產業發展。

他也指出，預期明年包含東南亞、印度、台灣等地區，在數位學習、雙語國家政策推動下，可望進一步刺激相關需求回溫，華碩將持續以優於市場平均成長作為目標。

《華爾街日報》指出，從全球最大的電腦製造商聯想集團公布之季報顯示，第一季財報淨利較同期增長了一倍多再創下紀錄。如此佳績受惠於新冠疫情的高峰期，被困在家中的消費者對電腦和平板電腦的需求增加。

面對聯想是否能夠延續第一季財報的佳績，8月11日聯想首席執行長楊元慶強調，消費者對於電腦的需求可能不會像之前那樣強勁，但是商業面的需求正在復甦，基於這個理由對電腦市場仍保持樂觀態度。

楊元慶繼續說明，聯想目前積極面向企業端，這策略可以彌補個人消費的需求疲軟之影響。他解釋，這些企業客戶往往青睞高性能的電腦，而這類電腦價格都比較昂貴，可以提高集團的整體營收，解決個人電腦放緩的問題。

他還說，聯想的另一個投資重點是新推出的服務業務，該業務替客戶提供軟、硬體一條龍式解決方案，並不僅是直接銷售硬體設備而已，此種服務型業務對聯想的未來至關重要。

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核稿編輯：翁世航