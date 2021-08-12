勞動部提就業獎勵計劃：畢業生、失業勞工受僱發2萬、中高齡勞工可領1萬生活補貼

在COVID-19疫情爆發後，台灣6月失業率高達4.8％，是2010年11月以來新高。對此，勞動部研擬各項就業促進、生活補貼方案，能夠得到協助的對象包含青年、失業勞工、中高齡再就業勞工等等，並鼓勵民眾透過公立就業服務來尋職。

除了勞工能夠獲得補貼或獎勵金外，在部分計畫中，雇主也能獲得訓練指導費或其他補貼，勞動部盼在勞資雙方對於就業市場信心較低時，透過獎勵勞資雙方的計畫達到激勵的效果，

青年就業促進，畢業生受僱滿90日發2萬元獎勵

【尋職青年】

勞動部12日拍板，將在近日推動「110年應屆畢業青年尋職津貼計劃」，減輕尋職青年的經濟壓力，每月提供1萬元尋職津貼，詳細內容即將公佈。

【就業青年】

勞動部的「110青年就業獎勵計畫」，針對109學年度的應屆畢業生、或前一年度的退役畢業生，只要是按月計酬、全時受僱於同一雇主，滿90日就發給2萬元就業獎勵、滿180日再加發1萬元，合計最高發給3萬元。

【失業青年】

針對15至29歲的失業青年，若失業達6個月以上、或2020年1月15日後退伍未就業，依照「青年職得好評試辦計畫」，透過就業諮詢後3個月內找到工作，且受僱連續3個月以上，就可以向公立就業服務機構申請尋職就業獎勵金3萬元，

「產業新尖兵計畫」依據適性需求，補助青年參與五加二創新產業的職業訓練，並補助全額受訓費用最高補助訓練費用10萬元。同時為了讓青年安心參訓，每月最高發稿8000元的「學習獎勵金」，最高可拿9.6萬元。

另外，「青年就業旗艦計畫」鼓勵企業以「先僱用後訓練」的方式，由資深員工擔任職場導師指導青年，並補助雇主訓練指導費最高9個月、共10.8萬元，讓青年有進入職場訓練、做中學的機會。

失業勞工：開2萬短期職缺、安穩雇用、缺工就業

【短期工作需求勞工】

勞動部表示，因應6月失業率增加，近日協調中央及各地方政府，開放2萬個短期計時工作名額，給年滿15歲國民、獲准居留的外籍、中國籍配偶或永久居留並獲工作許可的外國人，提供工作津貼每小時160元、每月最高80小時，每人最長上工960小時。

【公立就業服務機構方案】

勞動部日前推出「安穩僱用計畫」，在公立就業服務機構尋職的失業勞工，由機構協助媒合職缺獲推介就業，就可獲得就業獎勵津貼。按月計酬的全時工作者每2個月發給勞工1萬元，非按月計酬的全時工作者5000元，最高發給2萬元。

參與計畫的雇主也有補貼，只要雇主在9月30日前僱用公立就業服務機構所推介的勞工，若是按月計酬的全時工作每2個月發給1萬5000元，若是非按月計酬的全時工作則為7500元，最高發給3萬元。

另外，只要失業勞工透過公立就業服務機構投入特定製造業、照顧服務業或營造業等缺工產業，即可依「缺工就業獎勵」領取最長18個月、最高10萬8000元的津貼，同時領到「安穩雇用計畫」的就業獎勵。

全職、部分工時受僱勞工1萬元補貼對象擴大開放

針對日前發放的全時、部分工時勞工1萬元生活補貼，勞動部於11日擴大補助範圍。

原有申請條件不變，全時勞工在4月30日、部分工時在4月任1日，要受僱且參加勞保貨單獨參加職業災害保險的紀錄，全時勞工的投保薪資要在2萬4000元以上、3萬4800元以下，部分工時勞工則是2萬3100元以下。

【中高齡再就業勞工】

其中，凡是因為超過65歲、領過勞工保險老年給付或其他社會保險養老給付，而依法不能參加就業保險的中高齡再就業者，亦可以在8月13日上午10時至9月30日申請1萬元補貼。

在這次中高齡再就業者的補助放寬中，5、6月份薪資受影響、較4月減少20％的中高齡勞工，也可以自13日起申請領取全職受僱勞工生活補貼。

【7月薪資受影響勞工】

勞動部認為，可能有勞工的薪資受疫情影響、是從7月開始減少，因此7月薪資較4月減少20％的全時勞工（包含中高齡勞工），這次也被納入生活補貼補助範圍，惟就業保險7月份資料尚在納整中，因此是從23日上午10時開放申請。

勞動部也提醒，領過教育部、經濟部、交通部、衛福部、文化部停業生活補貼，以及其他性質相同津貼或補貼者，不得重複請領。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：翁世航