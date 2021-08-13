為何泰國台商偏用中國人才？兩岸的泰語教學地位差距是重點

「泰語」對於製造業的台商而言是一種「管理外語」，而對於銷售業的台商而言是一種「市場外語」，因此台商在泰語人才上的需求從未減少，但此需求卻長期以來都仰賴於中國，形成台灣人帶著資金與技術投資泰國，卻創造工作機會給泰國人與中國人的情況。

之前我曾在〈台灣人在泰國求職除了有語言門檻外，還得面對中國求職者的「成本優勢」競爭」 〉一文中，以薪水成本層面探討泰國台商選擇中國人才的因素，而本文將從台灣與中國人才的泰語能力層面進行探討。

相信喜歡看泰劇的粉絲都知道，中國的泰語人才能力相當具有競爭力，這點可以從現階段泰劇的中文字幕組幾乎都是中國字幕組去證明，雖然影片來源仍有不少是盜版，但從這些字幕組能做到當天晚上播出泰劇，隔天馬上就上好字幕，就不難了解中國泰語人才所擁有的基礎翻譯能力，而這要歸功於中國所擁有的完整泰語教育專業機構。

中國專業的泰國語文教育始於1946年雲南成立的國立東方語文專科學校，1949年該校併入北京大學東語系，北京大學是中國最早培訓泰語人才的學校，但此階段仍尚未成立泰語專業科系。1960年代隨著中國與東南亞來往頻繁，因此1964年廣西民族大學成為中國第一所開設泰語專業之大學。

截至2015年，中國教育部認可的泰語專業機構與師資，有大學部「42所」，其中雲南有17所、廣西有16所，總學生數約兩萬多人，碩士班：8個，博士班：3個。在師資方面，全國泰語教師共160位，教授11位、副教授16位、擁有博士學歷之教師14位。

相比之下，台灣不僅沒有專業泰國語文科系，全台擁有博士學位的專任教師至2021年年初只有一位（文藻外語大學東南亞學系），其他教師即便擁有博士學位或已取得博士候選人資格，也只能在各大學之間擔任兼任教師開設泰語選修課程，提升台灣學生對泰國語文的認識及學習興趣，而無法投入於泰語專業科系為台灣培養專業的泰國語文人才。

此狀況顯示台灣並非沒有足夠的專業人才，而是缺乏具有完整且具遠見的政策規劃，因此即便台灣在泰國具有相當數量及規模的台商，且有泰國語文人才的需求，但也只能在現實考量之下，將機會提供給中國人才而非台灣人才。

對泰國台商來說，中國的泰語人才相當專業，且薪水待遇只要3萬5000泰銖（約新台幣2萬9452元），加上聘用三位當地人，成本約7萬1000泰銖，一年約85萬。相比之下，台灣的泰語人才專業度不足，卻需要4萬5000泰銖（約新台幣3萬7867元）起跳的薪水，以及聘用四位當地人，成本約9萬4千泰銖（約新台幣7萬9100元），一年約112萬泰銖（約新台幣94萬）。相信在這種情況之下，真的很難強求泰國台商聘用沒有泰語專業的台灣人才。

而中國的泰語人才到底有多專業？台灣難道真的連一個能比的單位都沒有？接下來就以中國第一個泰語科系與台灣政治大學於2021年設立的泰語組來進行比較，看看中國與台灣的泰語專業機構在課程與學習時數上的差異。

根據美國聯邦政府外交學院（Foreign Service Institute）以英文學習者學習外語的狀況及所需時數進行分級，從簡單到困難共分為一到四級，其中泰文被列在第三級難度，其所需學習時數為44週，共1100小時，每週上課時數為25小時，若一週五天上課則為每日平均5小時，若換算為台灣的大學學期18週為一學分的方式計算，共需要61.1左右的學分數，才能掌握泰國語文能力。

由此可知，如果要訓練擁有精良的泰國語文能力之人才，其學習時數將不是選修課能達成，但畢竟美國聯邦政府外交學院之標準是為英文學習者所設定，與身為東亞的華人仍有語系上的親近度之差異，故本文將以同為華人文化圈的中國泰語專業科系之泰文學習課程與時數作為主要比較，而美國聯邦政府外交學院之資料當作為參考比較所用。

中國第一個泰語專業科系

廣西民族大學於1964年是中國第一所設立泰語專業科系的大學，也是中國第三所設立泰語專業碩士班與博士班的大學，並於2001年成為國家外語非通用語種本科人才培養基地，其泰語專業在中國具有相當權威性與代表性，故本文將以廣西民族大學之泰語專業課程作為比較主要對象。根據廣西民族大學東南亞語言文化學院的「泰語本科生培養計畫之本科培養方案」，泰語專業本科學制四年，培養目標及主要課程如下:

培養目標：培養具有扎實的泰語基礎理論知識和聽、説、讀、寫以及譯等基本功，有較寬廣的知識面和較強的獨立處事能力，有較高的素質能在旅遊、外事（外交）、外貿、文化、科研（研究）、國際廣播電台、外文出版社等部門從事翻譯、研究及管理工作的泰語高級實用型人才。 主要課程：包含泰語語音、泰語口語、基礎泰語、高級泰語、翻譯理論與實踐（口譯及筆譯）、泰國文學作品選讀、泰國文學史、泰語應用文寫作、泰國社會與文化、中國與泰國關係的歷史與現狀、旅遊泰語、經貿泰語、第二外語（英文）、計算機應用基礎等，主要實踐性教學環節：語言實習與畢業論文等。

依據廣西民族大學東南亞語言文化學院之泰語專業必修課程的課程大綱，可發現其課程大略可分為泰文課程（文字教學）與泰語課程（會話教學）兩部分，泰文課程共858小時，約47.6學分，泰語課程418小時，約23.2學分，總學習時數為1276小時，約70.8學分，此學習時數遠比美國聯邦政府外交學院所列之英語學習者學習泰語所需時數之1100小時多17小時，約9.7學分，而這還不包含專業選修課程之 244小時，約13.5學分在內，由此可知該系所在泰國語文人才培養上的專業。

Photo Credit：洪銘謙製圖 廣西民族大學泰語專業課程

若將廣西民族大學泰語系之必修課與選修課之學習時數合計，則該系所泰國語文課程學習時數為1520小時，約84.3學分，此時數遠高於美國聯邦政府外交學院建議之1100小時，若加上選修課程的244小時，則總時數將有1520小時，由此可知該系所培育之泰國語文人才之基礎相當穩固，不愧是全中國第一所泰語專業科系。

台灣的泰語人才

Photo Credit：洪銘謙製圖 國立政治大學東南亞語言與文化學士學位學程「泰語組」課程

國立政治大學（以下簡稱政大）外語學院擁有全台灣最多的外國語言科系，是台灣外語人才培養的重要高等教育機構，東南亞學士學位學程之泰語組於2021年成立，9月招收第一屆學生，不過從泰語組公告的課程大綱可發現，必修只有30學分，以該校外語學院之土耳其語系來說，必修有51學分，相差21學分的差距主因在於，現階段為東南亞語言與文化學士學位學程，是屬於外語學院之下的「組」而非外語學院之下的「科系」，故除非將「組」升格為「科系」，否則學分數將無法提升。

總結來說，若以美國聯邦政府外交學院之建議標準、中國廣西民族大學泰語系以及政大泰文組三者之學習時數進行比較，可發現政大泰文組雖然已是台灣泰國語文課程當中最專業的課程，但即便泰文組的學生將所有的選修課程修課完畢，其學習時數756小時仍比美國聯邦政府外交學院之標準1100小時少，兩者仍有344小時（約18學分）的差距， 若與中國廣西民族大學的必修時數1276小時相比，則有520小時（28.8 學分）的差距，由此可知台灣大學要朝向泰國語文課程的專業化之路邁進，即便是現階段擁有最完整課程的政大也都需要持續提升才有可能。

Photo Credit：洪銘謙製圖 中國、台灣與美國聯邦政府外交學院之學習時數。註：政治大學、廣西民族大學的時數及學分數區間，最小值為必修，最大值為必修+選修；此外，由於中國大學學期計算方式與台灣不同，故筆者在此以台灣18週每週一小時為一學分的方式換算。

筆者擔任台泰交流協會秘書長期間，曾聽多位台商說過：

「大家都是台灣人，我們也想請台灣人來工作，如果泰語能力好，專業或技術能力夠，願意長期待在泰國打拼的，那薪水真的不是問題。」

因此筆者認為，台灣至少要有一個「泰語系」培養專業的泰國語文人才，才能讓泰國台商願意用高於中國人才的成本來聘用台灣人才，而如此一來泰國台商不僅能避免過度依賴中國泰語人才的窘境，也能提供機會給有志前往泰國台商企業工作的年輕人，達到雙贏的局面，這樣泰國台商才真正有機會在資金、技術及人才都充足的情況之下，與中國企業一較高下。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：吳象元