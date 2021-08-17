職場上如何用英文表達認同、附和？關於「同意」的各種用法

職場中總有各式各樣的意見交流，雖然難免會意見相左，但當需要討論並做出最終結論時，就要學會如何去同意、附和他人意見。

面對他人意見時，如果總是沒有主見或一意孤行，在職場上可能難以生存。為了避免這種狀況發生，就讓我們來探討職場生存必備手段，學會同意他人的相關說法吧！

一想到「同意」，最直觀是聯想到agree以及它的反義詞disagree，相關用法有許多種，以下為各位說明：

1. agree/disagree with sb (on sth)

Jessie agreed with me on my study plan. Jessie同意認同我的學習計畫。

2. agree to V

My mom agreed to go to the supermarket with me. 我媽同意跟我一起去超市。

3. agree that + clause

I agree that we should discuss carefully before we launch our new product. 我同意我們應該要在發布新商品前仔細討論。

除了agree之外，還有其它同樣可以表達「認同」的詞彙，以下簡單介紹：

1. approve

I totally approve of what my manager is planning. 我完全同意我經理正在規劃的項目。

2. consent

You should receive my boss’ consent before enacting the rule. 在制定規則之前，你應該先獲得我老闆的許可。

3. concur

The judges all concur in giving Mia the prize. 所有評審都同意將獎品頒給Mia。

4. assent

Henry nodded in assent to the proposal. Henry點頭表示他對提案的認同。

學會了關於「同意」的詞彙後，接著就要介紹「同意」的相關語句。畢竟如果只會用agree表示同意或附和，對話很快就會變得單調乏味。

以下先將同意分成三種等級：（1）單純表示同意；（2）百分之百贊同；（3）表示理解、認同。

1. 單純表示同意

這個等級中的同意並無太多延伸或其它意義，僅止於純粹表示同意、附和他人意見。用這個等級的方式表示同意通常較有禮貌。

You’re right. 你是對的

A: I think this proposal isn’t a right fit for what our company needs right now.

A：我認為這個提案不符合我們公司現在的需求。 B:You’re right.

B：你說得對。

You can say that again. 我同意你

A: I think our top priority is to improve our facility.

A：我認為我們的首要任務是改善設備 B: You can say that again.

B：我完全同意。

I am in favor of sb/sth. 我贊成某人或某事。

I am in favor of the manager’s proposal. I think it will give our company a fresh start. 我贊同經理的提案，我認為這可以給公司帶來新氣象。

2. 百分之百贊同

這裡的同意指的是完全認同他人想法的感覺，明確地表示雙方意見一致，比上一個等級更為強烈。

Exactly! 一點也沒錯！

A: I don’t think her plan will work out.

A：我不認為她的計畫能夠實行 B:Exactly!

B：一點也沒錯！

I couldn’t agree with you more! 我完全同意！

A: We should cut the price ASAP, or we will get eliminated from the competitive market.

A：我們要盡速降價，否則會被這個競爭激烈的市場給淘汰 B: I couldn’t agree with you more!

B：我完全同意！

I agree with you entirely/completely. 我完全同意你

A: What we need right now is a responsible manager that can support the whole company.

A：我們現在最需要的就是一個能夠支撐公司營運，有責任感的的管理者 B: I agree with you entirely.

B：我完全同意

You’re absolutely right. 你說得太對了

A: I think our CEO doesn’t know how to cut to the point.

A：我覺得我們的 CEO 不知道怎麼切入重點 B: Yeah. You’re absolutely right.

B：沒錯，你說得太對了！

3. 表示理解、認同

以下相關句子不見得代表你百分之百同意他人想法，而是對他的意見跟想法有一些同理，並用這些句子表示對他想法的理解跟認同：

I see your point. 我了解你的立場。

A: Do you understand what I’m trying to say?

A：你懂我在說什麼嗎？ B: I see your point, and I think your idea is brilliant.

B：我懂你的立場，我認為你的計劃很棒。

I see what you mean 我了解你的意思

A: I think the main problem of our company is the lack of manpower.

A：我認為我們公司最大的問題就是人力短缺。 B: I see what you mean. However, I don’t see many people taking this problem seriously.

B：我了解你的意思，但我發現沒有幾個人認真看待這個問題。

I think so too 我也這麼認為

A: I think our boss is so arrogant that no employees want to follow his direction.

A：我認為我們的老闆自大到沒有員工願意遵照他的指示。 B: I think so too.

B：我也這麼認為。

補充：委婉表達不同意

在學會了各式各樣的「同意」用法後，如果你的想法跟他有出入，但又想維持表面上的和平，這時候委婉地表達反對會是一種方式。以下簡單介紹幾句委婉反對的句型，讓你在職場上不再難以啟齒，能做出最妥善、有禮的處理。

I don’t like to disagree with you, but… 我不想反對你，但…

As far as I’m concerned… 就我認為…

I’ve never thought about that before, but… 我從沒這麼想過，但是…

今天的職場英文就到這裡啦！相信大家看完之後，在職場應用上會有顯著的幫助，能在正確時機有效使用相關片語、詞彙，妥善表達自己的意見！

本文經VoiceTube看影片學英語授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航