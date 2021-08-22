《管他去死是人生最大的自由》：人生需要「幹捨離」，「不抱歉的清理法」幫助你改變這一切

文：莎拉．奈特（Sarah Knight）

為什麼我應該要在乎？

這真是人生的大哉問，也是人人該省思的問題。

與其盲目度日，對所有需要花時間、心力、金錢的人事物都說好，無論你是樂意說「好」，甘願說「好」，還是咬著牙說「好」，在你張口吐出這個害人不淺的字眼之前，都應該要先問問自己：我真的在乎嗎？

你可能之前不曾意識到，你的在乎成本就好比珍貴的限量商品，一旦付出太多，你就會像歸零的銀行戶頭一樣被掏空，讓自己處於焦慮、壓力和厭世之中——這一點也不好。只要為自己列出「在乎預算表」，你就能排好在乎項目的優先順序，珍惜自己的在乎成本，就此告別那些沒意義的人事物。

不過，在開始幹捨離之前，要先討論哪些事值得你的在乎成本。

如果是不會惹你心煩意亂，而且還會令你怦然心動的人事物，你當然應該付出在乎成本。有時很容易取捨，三兩下就能做出決定；但更常出現的狀況是，你完全沒有先冷靜下來權衡輕重，或是雖然記得評估，卻還是做出了不明智的抉擇，這種時候你就需要「不抱歉的清理法」。

或許是出於愧疚、義務感，又或者是焦慮，多數人總是不經思考就草率答應付出自己的時間、心力或金錢。直接說「好」最快，最不會引起他人反感，卻會導致我們生活中讓人心煩和心動的人事物比例失衡。

這樣的行為不但沒意義，還會讓你離自己的「理想生活」愈來愈遠。接下來請仔細想想：與其出於愧疚、焦慮或責任感才說「好」，難道你不想讓自己在展現仁慈的同時，又能保有掌控感和自由嗎？其實你可以把聖誕老人當成模範，只不過你身上背的那個大禮物袋裝的不是玩具，而是你的在乎成本，你只會把在乎成本發給你認為值得收下的好孩子。

請停止說「好」來討好別人，花點時間思考你是不是真的在乎那些事，釐清哪件事真的值得你投入時間、心力或金錢，成為「在乎預算表」上的分項帳目。

唯有在你誠實回答之後，才能夠妥善分配你的在乎成本，透入到最不心煩的人事物、想法或興趣上，並從中獲得最大的喜悅。

仔細想想你就會發現：生活就是一連串說「好」加上說「不」的取捨，有時付出，有時保留。如果你繼續走在不歸路上，未來每一天你都只能過得委曲求全，一次次被榨乾，最後才驚覺自己所有的付出到頭來都只是爽到別人，苦了自己。

「不抱歉的清理法」將能幫助你改變這一切。

是時候捨棄原本的做法了，你應該要開始反其道而行，別再因為莫名其妙的理由跟自己過不去。

幹捨離的基本原則

所謂的幹捨離，指的是先照顧好你自己，就好比是搭飛機時萬一出了狀況，你需要先幫自己戴好氧氣罩，才有餘力幫助他人。

幹捨離也代表允許你自己對各種情況說「不」，勇敢宣布「我不想」、「我沒空」、「我負擔不起」……等等。

更重要的是，幹捨離的真諦是讓你在說「不」過後，不被困在擔心、焦慮、恐懼、愧疚的負面情緒中，讓你可以停止把時間花在不喜歡的人身上，也不用再去做不喜歡的事。

幹捨離也意味著減少內心的雜亂，擺脫生活中讓你心煩的人事物，將內心的空間保留給自己由衷在乎的對象。

你可能覺得這樣聽起來很自私？沒錯。但這其實也會連帶讓你身邊的人過得更好。

你將會停止擔心所有「該做」的事，開始專注在「想要做」的事。你會變得更開心，在職場上更親切，同事和顧客會更愛你。你會有更多的時間好好休息，跟朋友相處時也會更有力氣發揮幽默感。你可能會選擇更常陪伴家人（也有可能相反），你們的家庭時光會更有品質。

你的時間、心力或金錢都會增加，迎向理想的生活。只要實踐「管他去死的人生整理魔法」，你就能晉升人生贏家。

（中略）

別再管別人怎麼看你！

「不抱歉的清理法」能開啟你邁向美好人生的那一扇門，「別再管別人怎麼看你」就是你上路的第一步。否則，你會像困在城堡周遭的護城河裡，狼狽地耗盡力氣不讓自己滅頂，還得避免被飢腸轆轆的鱷魚群給吞下肚。

別再管別人對你的看法，可以幫你在幹捨離的第一個步驟暖身，決定出想放手的項目，等到了付諸行動的第二步驟時，就能用正面且有效的方式，向別人表達自己的決定。

你可以不用再理會其他人怎麼想，同時也不需要擔心會讓人感到不舒服或激怒他們。當你想要對某個人事物幹捨離，你往往會感到羞慚內疚；這通常不是因為這件事本身有什麼錯，而是因為你擔心別人會如何看待你的決定。

但重點就在於：你是無法控制別人怎麼看待你的。

我們連自己的想法都時常搞不清楚，你還痴心妄想能夠控制別人的想法嗎？如果你把在乎成本浪費在這樣的目標上，一切都只會徒勞無功。

在乎他人與否所造成的影響之中，你唯一能控制的，就是自己的行為會如何影響對方的「感受」，而非「看法」。關於「別人怎麼想」這一點，應該要分成「感受」和「看法」，這兩者截然不同，我之後會詳細解釋。現在先來看看我是如何實踐這個方法，來處理我所能控制以及無法控制的項目。

當初我在掙扎是否要辭掉工作改當自由工作者時，對這個決定會影響到的所有層面，都焦慮到不行，主要是擔憂放棄了原本的「生涯跑道」，也煩惱這樣等於是在我的銀行戶頭投下一顆不定時炸彈。同時我也擔心其他人會怎麼想，親友、同事、主管會如何臆測……她是不是只想當米蟲？她會不會太衝動行事？她是發大財了嗎？難道她都不在乎離職，等於讓我們這些留下的人來幫她善後嗎？

如今，身為「不抱歉的清理法」的資深老鳥，關於當時的種種臆測，我已經可以打開天窗說亮話了。

第一，我喜歡工作，只是不想再繼續做那一份工作了。如果其他人要因此認定我就是個懶女人，那是你們自己的問題。

第二，我是深思熟慮後才決定離職，而非一時衝動。就算我真的是魯莽行事好了，那也是我自己該擔心的事。

第三，沒有，我並不是中樂透才走人。（就算我真的中了樂透又怎樣？你們很清楚，要是你們自己中獎，也會辭職不幹。）

如今回想，那些顧慮都微不足道。當時我最煩惱的，其實是離職後我會不會害其他人的生活暫時停擺？他們會不會怪罪於我？

當時的我必須做出取捨，放下自己無法掌控的事。比方說，老闆要花多久才能找到新人接替我的工作？透過幹捨離，我把心力擺在自己能控制的事。例如，我不用再每天一大早就得起床，離開睡得香甜的另一半，揮別寧靜公園的美景，困在臭氣熏天的紐約地鐵上，忍受四十五分鐘的長途車程，就為了去做一份我已經不愛了的工作。

離職後，「下一個案子從哪裡來」、「經營更新個人網站」這類事物成了新生活裡占據我注意力的主題，我也樂在其中。畢竟，自由接案的形態讓我可以睡得更飽，有更多時間陪另一半，而且我現在的通勤距離只有幾步之遙，從床上走到沙發就能立刻上工。

從我能夠分辨「在乎自己覺得有意義的事」跟「在乎別人怎麼看待我在乎哪些事」兩者差別的那一刻起，我就開悟了，一切頓時迎刃而解。

書籍介紹

本文摘錄自《管他去死是人生最大的自由：活出理想人生的身心靈清理法則》，遠流出版

作者：莎拉．奈特（Sarah Knight）

譯者：彭湘閔

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風靡900萬人的「管他去死的人生整理魔法」

《VOUGE》、《ELLE》、《柯夢波丹》各大雜誌一致推薦

新世代超犀利毒雞湯，人生需要「幹捨離」讓你自由

你可以管他去死，而且不被人討厭！

所謂的整理術不只限於居家環境，更要進一步提升到人生的各個層面。我們常逼著自己做一些不開心的事，原因多半是：

我們認定自己有義務去做。

我們怕傷害別人的感受，或是怕當壞人。

但其實，我們可以在既不會讓自己產生罪惡感、又不至於讓別人覺得自己是個王八蛋的情況下，好好放下這些執念，留給自己更多自由、輕鬆自在的時間。

「管他去死的人生整理魔法」2大步驟

決定哪些事情可以不要在乎那麼多。 運用「不抱歉的清理法」，管他去死。

你該執行「幹捨離」的4大類事項

事物（最容易做到「管他去死」的類別） 工作（每個人都會在工作上遇到一些討厭的事） 朋友、點頭之交以及陌生人（因為有人情壓力，難度稍高） 家人和親戚（你們的政治或宗教立場不同嗎？這是最可怕的地雷區）

重點1：設定你的「在乎成本」預算表

人能在乎的事情有限，在乎得越多，就會犧牲掉越多時間跟自由。藉由這份預算表，你可以清楚看出事情的輕重緩急，少在乎一些沒必要的責任感，多在乎一些你認為真正重要的事。

重點2：「讓你一點也不愧疚」的處事技巧

很多人做不到「管他去死」的人生哲學，是因為怕得罪人。而我們完全可以在不被討厭的狀況下，執行這項原則。最好的做法並不是編織一個善意的謊言，而是「有禮貌地據實以告」。

「你放下這些後，依然可以好好過活。」

整理居家環境是一時的，整理自己的心靈（知道什麼時候該說不、該如何設立界限）則是永恆的。本書將幫助你達到開悟的狀態，讓你只將在乎成本花在必要的人事物，活出屬於自己的理想人生！

Photo Credit: 遠流出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰