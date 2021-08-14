阿拉斯加「神鬼獵人」：男子每晚獨自與熊搏鬥，一週後海岸警衛隊直升機巧遇救援

編譯：Yi-ching Kuai

只剩兩發子彈

一名受傷的男子在阿拉斯加偏遠的營地，與灰熊搏鬥了一週後獲救。

根據美國海岸警衛隊發表的一份聲明，2021年7月16日，在阿拉斯加諾姆（Nome）附近的一個偏遠營地，一名身份不明的男子，在海岸警衛隊的直升機從頭頂飛過時揮手求救，被機組人員發現，救了這位熊襲倖存者。

直升機飛行員說，在執行任務從科策布（Kotzebue）飛往諾姆（Nome）的途中，在諾姆郊外約40英里的採礦營地上空盤旋時，機組人員看到這名男子在空中揮舞雙手。在一間小屋的鐵皮屋頂上，潦草地寫著「SOS」和「救救我」，且這間小屋的門被扯掉了。

據海岸警衛隊稱，機組人員將這名男子帶到諾姆接受治療，男子軀幹和腿部受傷，但沒有生命危險。長達一週的磨難就這樣結束了，故事簡直可以作為《神鬼獵人》——李奧納多・狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）在片中與電腦動畫的灰熊搏鬥——的續集。

海岸警衛隊沒有表明男子的身份，救援人員說他大約是50歲至60歲的年紀，從7月12日以來一直住在小礦區的小屋。目前尚不清楚這名男子是如何到達這麼偏遠、沒有手機訊號的營地。

37歲的卡巴哈爾（Jared Carbajal）指揮官說，當時海岸警衛隊的MH-60松鴉鷹直升機（MH-60 Jayhawk）的航向，因為雲層較多而調整了大約一英里，就在這途中，他的副駕駛海軍中尉哈馬克（A.J. Hammac），注意到了地面的一些東西。

哈馬克說：「嘿，下面有個人在向我們揮手。」卡巴哈爾指揮官回答：「他是用一隻手還是兩隻手揮手？」

卡巴哈爾回憶，當他得知下方男子是用兩隻手時，就告訴直升機的其他三名機組人員：「這通常是遇險的跡象。」

35歲的副駕駛哈馬克接受採訪時說，他看到這名男子跌跌撞撞地走出了他的小屋。這對他來說是一個奇怪的景象。哈馬克中尉平時駐紮在麻州的鱈魚角（Cape Cod），這兩週在阿拉斯加為海岸警衛隊值勤。

「我們真的不太會在這麼偏僻的地方遇到人，他像是在掙扎。我們掉頭過來時，他四肢著地，揮舞著白旗。」哈馬克中尉說。

哈馬克中尉說男子的腿上有包紮的痕跡，「他看起來在野外待了一段時間了。」

熊的季節

阿拉斯加漁獵部（Alaska Department of Fish and Game）發言人瑞克・格林（Rick Green）表示，灰熊在男子獲救的地區很常見，尤其是在每年這個時候。根據阿拉斯加衛生官員2019年的一份報告，在2000年至2017年期間，該州有68人因66次熊襲受傷而住院、10人因熊襲死亡。

棕熊和黑熊在阿拉斯加都很常見。根據漁獵部數據，全美棕熊有98％在阿拉斯加。

熊襲事件通常都跟棕熊有關，因為棕熊體型大、比較有攻擊性。該地區土生土長的北美棕熊亞種是科迪亞克熊（Kodiak bear），原產於阿拉斯加的科迪亞克群島。該地區的其他棕熊，因其毛尖泛灰，通常被稱為「灰熊」。美國黑熊比棕熊小，攻擊人類的可能性較小，除非是為了保護幼熊，否則很少會攻擊人類。

據世界野生動物基金會所稱，熊與許多動物一樣，由於人類擴張、砍伐森林，正面臨著棲息地喪失的問題。

男子報告說，這隻熊連續一週每晚都會到他的營地騷擾他。他腿部受傷，軀幹也有瘀傷，彈藥幾乎耗盡，無法打電話求救，每晚拚死抵禦灰熊頑強的進攻。

「熊一度把他拖到了河邊，」卡巴哈爾在接受採訪時說：「他有一把手槍。他說那隻熊每晚都回來，他已經幾天沒睡了。」

差點擦身而過

海岸警衛隊表示，這次的事件提醒大家，要隨身攜帶應急示標（emergency beacon，在船舶發生緊急情況而沉沒時，可發出遇險信號，透過衛星傳送至有關單位）、衛星電話或傳訊裝置。

阿拉斯加海岸警衛隊發言人、一等士官阿里・布萊克本（Ali Blackburn）在接受採訪時表示，一個人多次遇到同一隻熊很不尋常，這名男子當時的處境岌岌可危。

「他只剩下兩發子彈了，我想一個人這麼長時間沒有睡覺是會變得有點狂亂。」

卡巴哈爾從2009年以來一直是海岸警衛隊的飛行員，他說他以前從沒有像這樣遇到需要營救的人而降落救援。救援人員花了大約15分鐘才將這名男子帶到諾姆，男子堅持要自己走到一輛等候的救護車上。

「你可以看出他的腎上腺素開始消退，慢慢意識到發生了什麼事，他不想躺著被推進醫院裡。」卡巴哈爾說。

海岸警衛隊的直升機從科策布飛往諾姆，機組人員被指派第二天要載一隊科學家在海岸線上搜索死亡的鯨魚、海象和海豹。

「要是我們是從隔壁的河谷飛過，我們就會徹底錯過他。」卡巴哈爾說。

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責任編輯：羅元祺

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