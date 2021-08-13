李智凱20年拚得奧運獎牌夢，但從小一起「翻滾」的黃克強命運卻大不同

文：朱巧柔（體操選手出身，曾擔任體育文教記者，現職體操教練，關注體操長達十五年）

東京奧運在8月8日落下帷幕了，在競技體操項目，台灣選手的表現令人驚豔，從男子個人全能決賽到單項鞍馬決賽，中華隊一再刷新歷史高峰，要不是唐嘉鴻在資格賽失誤，體操隊很可能還會再多一面獎牌。

電影《翻滾吧！男孩》的7位小選手只有李智凱一人登上奧運殿堂。很多人好奇，當年的天才型選手黃克強後來怎麼沒有一起上奧運，有人覺得是因為他不認真練習才被刷下來，其實他的處境才是更令人揪心的。

2017年黃克強以第一名身分選上台北世大運選手，卻在選上隔兩週感染EB病毒，肌肉被病毒吃掉，連下床走路都會喘，這場比賽對他來說還沒開始就已經結束了。沉寂幾個月後，黃克強還是決定繼續練下去，但在奧運選拔前，他右手舊傷復發，無法完成選拔賽，距離奧運的夢想舞台只有一步之遙，而這夢想也永遠結束了。

也許在李智凱完美落地的時候，黃克強是哭得最激動的，畢竟他也應該在奧運殿堂一起翻滾才對。

李智凱其實是幸運的，雖然一路顛簸，不斷在大賽失敗，但至少，他的實力是有機會展現給世界看的。他很幸運遇到啟蒙教練林育信，發現他的體操天賦，兩人對體操、對奧運都深深著迷，目標一致；他很幸運身邊有許多支持他的人，在他失敗、低潮時不離不棄，才能讓他堅持下去；他很幸運在東京奧運前沒有受傷，才能完整呈現高難度的鞍馬成套動作。

在李智凱拿下奧運銀牌隔天，我就接到一些家長電話表示想栽培孩子練體操，我想要不是疫情攪局，今年加入體操隊的孩子大概會如雪片般飛來，如同2004年朱木炎拿下奧運金牌後，全台掀起一股跆拳熱。但這股熱情能持續多久呢？能撐到10年的人有幾個呢？

競技體操是一項高度講求身體難度的運動，不斷挑戰身體極限，訓練的艱苦不是一般人能忍受的。在國小階段每天要練四、五個小時，寒暑假甚至會練上八到十小時，除了要忍受身體的痛苦，還要有毅力日復一日重覆練習，能堅持練到五年的選手都已是萬人之上了。

Photo Credit: 中央社 右起為李智凱、林育信與黃克強

李智凱在14歲時離開宜蘭跟隨林育信教練到林口，在體大附近租了一間小套房，當同齡孩子跟朋友享受青春玩樂時，李智凱只能孤身一人在異鄉接受魔鬼訓練。很多家長不理解教練的用心，不願意放手讓孩子奮力翻身，也擔心長期訓練會忽略課業，因此國內的體操人口往往在國、高中大量流失。

反觀美國，他們在升學之路除了重視學科成績，體育表現也同樣重要，優秀的運動員也能進到頂尖學校。

然而，並不是每個人的努力都能換來甜美的果實，除了黃克強之外，有更多犧牲童年艱苦訓練仍無法實現夢想的選手，他們既沒有比賽獎金，也沒有第二專長，在退役後找不到就業方向，靠著打工維生。更慘的是，在長期高壓訓練下，他們身上一定都留下許多運動傷害，幸運的話可以在退役後幾年康復，但大部分的人都是帶著一輩子的傷害。

我們在電視看到的是千萬人之上的奧運選手，沒有人看到在平凡人間流落的體操選手，而這卻是大部分運動員的命運，我希望在政府提高奧運獎金的同時，能先顧及基層體育，讓運動員在升學、就業之路看的到希望，家長也才能安心讓孩子投入訓練。

鞍馬王子李智凱在決賽完美落地的那一刻，許多人跪在電視機前哭了，這面奧運體操銀牌的重量甚至比舉重金牌還重，因為這也包含了許多世代體操人的夢，也許是高興，也或許留著一絲的遺憾。苦練20年，為了45秒的發光發熱，李智凱成功了，但有多少人在翻身的路上摔得粉身碎骨，這個夢值得賭上20年的青春歲月嗎？

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本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

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