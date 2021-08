維持原案、中國低頭、雙方互不派大使⋯⋯台灣的「立陶宛時刻」是否到來？且看劇本怎麼走

1991年2月4日,《紐約時報》刊了一篇讀者投書,標題是 “Iceland Puts the West to Shame on Baltics” (在波羅的海,冰島讓西方國家感到羞赧)。

投書第一段很感人,寫著:

Square miles do not measure the greatness of a nation. Integrity does. And in granting formal diplomatic recognition to besieged Lithuania, tiny Iceland has become a giant.

(平方英里無法衡量一個國家的偉大,正直卻能。當給予備受威脅的立陶宛外交承認時,小小的冰島成為了巨人。)