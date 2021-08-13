維持原案、中國低頭、雙方互不派大使⋯⋯台灣的「立陶宛時刻」是否到來？且看劇本怎麼走

1991年2月4日，《紐約時報》刊了一篇讀者投書，標題是 “Iceland Puts the West to Shame on Baltics” （在波羅的海，冰島讓西方國家感到羞赧）。

投書第一段很感人，寫著：

Square miles do not measure the greatness of a nation. Integrity does. And in granting formal diplomatic recognition to besieged Lithuania, tiny Iceland has become a giant. （平方英里無法衡量一個國家的偉大，正直卻能。當給予備受威脅的立陶宛外交承認時，小小的冰島成為了巨人。）

立陶宛在1990年宣布成為第一個脫離蘇聯獨立的國家，冰島在1991年年初成為第一個承認立陶宛的國家，這個「冰島時刻」（Iceland moment）對立陶宛而言至臻重要。對抗極權壓力，不願姑息，冰島展現令全世界敬佩的勇氣。可以這麼說，沒有「冰島時刻」，90年代的國際政局會如何發展，或有變數。

台灣會迎接屬於我們的立陶宛時刻（Lithuania moment）嗎？

立陶宛總統、外交部出手表態，代表的是什麼？

立陶宛跟中國之間針對台灣設處的這波外交駁火，相當罕見地由歐盟會員國政府親上火線。歐盟國家在過去針對台灣議題，過去多由國會部門（包括各國國會及歐洲議會）通過挺台或友台決議案。這次在立陶宛，除了國會議員之外，我們看到的是立陶宛總統跟立國外交部的強力表態。

理解這個細微層次的差異，是台灣外交工作的重點。無論是在美國還是歐洲，一般而言國會議員代表民意，對於民主及人權價值向來勇於發聲，對台灣的國際處境也較能體諒。相較之下，各國行政部門受限於地緣政治、軍事安全及經貿等各層面因素，往往發言時談到台灣議題會趨於保守。

立陶宛政府決定跟台灣政府相互設處，而且讓台灣駐立國代表處使用Taiwanese這個名稱，這個政治決定背後的勇氣來源是什麼？是單純愛台？或是現實利益考量？而中國為何反應如此激烈？要回答上述問題，我們得先將白羅斯因素帶進來。

立陶宛全國當前最重要的國安議題，並不是台灣，而是來自鄰國白羅斯的大批非法或非常規移民，據說人數超過四千名。歐盟執委會在日前剛宣布將提供立陶宛高達3670萬歐元緊急援助，作為立陶宛與白羅斯邊境的移民居留相關設施用途。

立陶宛對於白羅斯刻意讓大批非法移民來到立國感到不滿，而白羅斯的背後影武者即是中國。

兩件事看立陶宛對中國政府的戒心

中國近年來大力拉攏與白羅斯獨裁者盧卡申科已是不爭事實，盧卡申科掌權27年，面對國內大規模抗爭仍不願下台。就在今年五月份，發生了震驚歐盟的劫機事件。一架自雅典起飛原訂降落在立陶宛首都Vilnius的Ryanair班機，竟然離奇掉頭改降落在白羅斯首府明斯克，接著一名白俄反對派記者Roman Protasevich在眾目睽睽之下遭到警方逮捕。Ryanair執行長稱這是由國家搞出來的劫機行為。

Photo Credit：Reuters / 達志影像

立陶宛政府對中國政府的戒心，除了體現在對白羅斯之外，另外還有加拿大。

同樣是在這幾天，中國宣佈了兩起有關外國人士在中國遭到判刑的新聞，苦主是加拿大。

首先是中國遼寧省高級法院針對加拿大籍被告Robert Schellenberg毒品走私案維持原死刑宣判。向來支持廢死的歐盟外交事務發言人Nablia Massrali對此表達反對，並呼籲中國法院從寬量刑。

另一起事件是遼寧省丹東市中級人民法院宣判加拿大籍Michael Spavor因為間諜罪判處有期徒刑11年。這起所謂「兩個Michael」事件始自2018年，當時咸被認為是中國政府對華為公主孟晚舟的人質外交報復。另一位Michael Kovrig預料也將在近期宣判。

有趣的是，上述這兩起事件，立陶宛都在社群媒體上大力聲援加拿大政府。簡言之，要觀察立陶宛近來對台灣的支持或友善態度，必須將白羅斯及加拿大這兩個國家也拉進來看，才能更準確理解立陶宛抗中的外交脈絡及縱深，而絕不是僅呼口號地一味說立陶宛挺台愛台那般淺層。

立陶宛中國大使尚未離境，創造兩國外交斡旋空間

回到這次風波，對中國及立陶宛來說，下一步會怎麼走？外交是按照劇本走的，發動第一步時得想到後面三個步驟，否則難免讓自己難堪或自曝其短。

中國政府一開始的要求是：「召回中國駐立陶宛大使」及「立陶宛召回駐中國大使」。

中國駐立陶宛大使的確被召回了，但立陶宛駐中國大使因隔離21天因素，人仍然在中國境內。這個隔離期間，恰巧成為中國及立陶宛兩國的外交斡旋空間。有三點必須特別指出。

第一，中國並未宣布立陶宛駐中國大使為「不受歡迎人物」（persona non grata），某個程度上是預留空間，也保持了彈性。中國政府此舉翻成白話的意思是，「我給你立陶宛政府一點顏面，這位大使自己走吧，不要讓我趕你出門」。

第二，立陶宛外交部長Gabrielius Landsbergis在週三表示，立陶宛會努力讓這位已經離境的中國大使返回立陶宛。Landsbergis言下之意是，「場面不需要搞這麼難看吧！如果中國駐立陶宛大使可以返回立國，那立國駐中大使也不用離境了」。

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第三，立陶宛外交部在週二的官方聲明中寫著：立陶宛會依照中國的「一中原則」。這句話暗藏伏筆，算是一種隱性的橄欖枝。一般而言，美國及歐盟有「一中政策」，並不會用「一中原則」這個詞彙，因為「一中原則」是中國政府所使用。立陶宛外交部用了「一中原則」，我們無從得知是否為筆誤，但背後訊息是安撫中國。

台灣的「立陶宛時刻」會到來嗎？看劇本怎麼走

我們非常期待台灣的「立陶宛時刻」能早日出現。中國忌憚的是，如果不強硬處理立陶宛事件，恐怕立陶宛會引發後續的骨牌效應，造成中國的外交危機。

未來台灣如果順利在立陶宛設處，首要之務是強化雙邊的經貿合作。不要忘記，立陶宛在今年退出以中國為首的17+1，主要理由即是立國認為「加入17+1後，立國對中國的貿易逆差持續顯著，顯示效益不高」。台灣必須在經貿層面擴大與立國的合作，否則難以說服立國國內政要持續友台。

立陶宛事件會如何落幕，端看雙方如何下台階，目前各種可能選項包括：維持原案，中國低頭，雙方互不派大使。

台灣駐立陶宛代表處名稱被迫不能使用Taiwanese一詞，改為Taipei。我國在歐洲許多館處名稱目前的確使用Taipei。

中國與立陶宛維持互派大使。

中國與立陶宛斷交。

台灣與立陶宛建交。

以上只是列舉一些可能劇本，究竟後續會如何發展，讓我們繼續看下去。

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責任編輯：李芯

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